Ligue des champions : faut-il parier sur l'hégémonie de la Premier League ?

Le PSG, le Bayern Munich et le FC Barcelone mènent la résistance continentale face à l'armada anglaise, dont cinq représentants sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.

Marchés de paris : Vainqueur de la Ligue des champions Cote Un vainqueur allemand 4.50 Un vainqueur espagnol 4.00 Le PSG conserve son titre 9.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

La suprématie de la Premier League n'est pas une garantie de sacre

La lourde défaite du Real Madrid face à Benfica (4-2) a permis à Manchester City de se faufiler in extremis dans le top 8 lors de la dernière journée. Les Citizens rejoignent ainsi Chelsea, Tottenham, Liverpool et le leader Arsenal, s'évitant un passage par les barrages. Newcastle, favori de son barrage, pourrait porter à six le nombre de clubs anglais en huitièmes de finale, un record qui souligne la puissance financière et sportive de la Premier League.

Les statistiques avancées confirment cette densité : les six clubs anglais figurent dans le top 10 européen en termes d’"Expected Goal Difference" (xGD) et six parmi les onze premiers pour les points attendus (xPTS).

Pourtant, une phase de ligue réussie ne garantit en rien le trophée. L'an dernier, Liverpool avait survolé cette phase avant de chuter dès les huitièmes contre le PSG, futur champion, qui n'avait pourtant terminé qu'à la 15ème place du classement initial. Des doutes subsistent d'ailleurs sur la capacité réelle des clubs anglais à aller au bout cette année : aucun ne semble atteindre le niveau des Reds surclassés par Paris en mars dernier.

Le calendrier particulièrement clément de Tottenham a favorisé sa 4ème place européenne, mais sa 14ème place en Premier League suggère qu'ils ne sont pas de sérieux prétendants au titre final. Newcastle, à la peine en championnat, devra en plus disputer un match retour à l'extérieur s'ils accèdent aux huitièmes. Quant à Manchester City et Chelsea, ils sont en pleine reconstruction — les Blues sous la direction du novice Liam Rosenior — ce qui rend un sacre européen peu probable cette saison.

Est-il temps de parier contre un vainqueur anglais ?

Si Liverpool ne peut jamais être enterré sur la scène européenne (leur jeu étant plus efficace face à des équipes qui ne ferment pas le jeu), et si leur pedigree (6 titres) leur évite tout complexe, le doute est permis pour Arsenal. Malgré un parcours parfait et une défense de fer, les Gunners n'ont jamais soulevé la coupe et affichent un bilan médiocre en demi-finales sous l'ère Arteta.

Miser sur un vainqueur hors Premier League semble donc judicieux. Le Bayern Munich impressionne cette saison avec sept victoires en huit matchs et l'assurance de recevoir au retour durant toute la phase finale. Leaders incontestés de la Bundesliga, les Bavarois (cote de 4,50) représentent une alternative séduisante.

Le PSG, seul candidat français crédible, affiche une probabilité de victoire de 11,1 % (cote de 9,00). Bien qu'ils n'aient pas toujours été flamboyants, ils se classent 4èmes aux xPTS. Capables de monter en puissance comme lors de leur épopée victorieuse la saison passée, les Parisiens sont un pari à forte valeur.

Enfin, si la défense poreuse du Barça et le chaos ambiant au Real Madrid refroidissent les ardeurs, ne rayez jamais les Merengues de la carte. Avec six titres sur les douze dernières éditions, la "Casa Blanca" sait mieux que quiconque se sublimer quand l'hymne de la Ligue des champions retentit.

+