Ligue 1 : sur quelles équipes miser pour un festival de buts ce week-end ?

La course au top 4 fait rage dans l'Hexagone. La plupart des prétendants affichent actuellement une forme offensive étincelante, promettant des rencontres débridées.

Marchés des buts en Ligue 1 Cote Angers vs Metz - Plus de 3,5 buts 2.95 Nice vs Brest - Plus de 2,5 buts 1.61 Paris FC vs Marseille - Plus de 2,5 buts 1.58 Lyon vs Lille - Lyon marque plus de 2,5 buts 3.18

Ces attaques de Ligue 1 qui affolent les compteurs

Avec une moyenne de 2,88 buts par match, la Ligue 1 s'impose comme le deuxième championnat le plus prolifique des cinq grands championnats européens. Si les départs estivaux avaient initialement affaibli certains secteurs offensifs, la plupart des clubs semblent avoir trouvé la solution en ce début d'année 2026.

L’Olympique Lyonnais en est le parfait exemple. Après avoir perdu le duo Mikautadze-Cherki l'été dernier et connu un début de saison poussif, Paulo Fonseca a patiemment reconstruit son attaque. L'OL est aujourd'hui sur une dynamique impressionnante de 10 victoires en 11 matchs. L’arrivée en prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid cet hiver a tout changé : le prodige brésilien a signé un triplé historique face à Metz dimanche dernier (5-2), devenant le plus jeune Lyonnais à réaliser un tel exploit.

Plus surprenant encore, la meilleure attaque du championnat n'est pas celle du PSG, mais bien l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. Les Phocéens marquent en moyenne 2,32 buts par match, portés par un Mason Greenwood en tête du classement des buteurs avec 12 réalisations. L'OM a également été boosté par le prêt de la pépite d'Arsenal, Ethan Nwaneri, buteur dès ses débuts contre Lens samedi dernier.

De son côté, Lens reste le rival le plus sérieux du PSG pour le titre. Le trio Saïd-Edouard-Thauvin est un poison constant pour les défenses, et les Sang et Or dominent d'ailleurs le classement des Expected Goals (xG) avec un total de 41.01.

Quelles affiches privilégier pour la 20ème journée ?

Marseille et Lyon devraient logiquement poursuivre sur leur lancée ce week-end. Lyon reçoit un LOSC décimé par les blessures et en pleine crise défensive : les Dogues ont encaissé 12 buts lors de leurs quatre dernières sorties en championnat, dont une gifle 4-1 reçue à domicile contre Strasbourg. Avec un Endrick en feu, parier sur plus de 2,5 buts pour Lyon au Groupama Stadium est une option à forte valeur.

Concernant le duel entre le Paris FC et Marseille, le "Plus de 2,5 buts" est particulièrement tentant. Les matchs de l'OM tournent en moyenne à 3,37 buts par match, tandis que 58 % des rencontres du PFC cette saison ont vu au moins trois buts.

Plus bas au classement, Nice enchaîne les scores fleuves : ses six derniers matchs ont tous vu les deux équipes marquer. Ce week-end, les Aiglons affrontent une équipe de Brest joueuse. Malgré leur position en seconde partie de tableau, les hommes d'Eric Roy affichent le 9ème meilleur xG du championnat. Le "Plus de 2,5 buts" est ici estimé avec une probabilité de 57,9 %.

Enfin, pour ceux qui cherchent une plus grosse cote, le "Plus de 3,5 buts" sur Angers - Metz mérite votre attention. Metz possède la pire défense de l'élite (2,37 buts encaissés en moyenne) et 60 % de leurs déplacements se sont soldés par au moins quatre buts.







