OM et Rennes : Quel impact pour les nouveaux coachs sur la course au podium ?

Franck Haise n'arrive pas en terrain inconnu à Rennes, lui qui a passé six ans au centre de formation. Cette connaissance intime du club pourrait bien être l'atout maître des Bretons pour cette fin de saison.

Un nouveau départ pour le Stade Rennais avec Haise

La nomination de Franck Haise est l'occasion idéale pour Rennes de presser le bouton "reset" après une campagne de Ligue 1 jusque-là décevante. Alors que Habib Beye a quitté le club dans un climat pesant, marqué par des tensions avec certains cadres du vestiaire, l’arrivée de Haise devrait agir comme un souffle fédérateur.

Ironie du sort, c'est Lens qui est aujourd'hui le principal rival du PSG pour le titre. Or, c’est précisément sous la houlette de Haise que les Sang et Or avaient décroché une exceptionnelle deuxième place en 2023. Le technicien a prouvé à maintes reprises sa capacité à surperformer grâce à son système en 3-4-2-1 parfaitement huilé.

Si le bilan à domicile des Rennais est solide (1,91 point par match), c'est leur rendement à l'extérieur qui inquiète. Avec plus de deux buts encaissés par match hors de leurs bases et une moyenne de seulement 1,18 point, le chantier est immense.

Haise a montré une réelle flexibilité tactique lors de son passage à l'OGC Nice, une qualité précieuse pour Rennes. Son pragmatisme avait permis au Gym de mieux contrôler les zones clés du terrain, et pas seulement la possession. Bien que l'aventure niçoise se soit terminée plus tôt que prévu, le club breton espère bien transformer cet échec en opportunité.

Reste à savoir si Haise parviendra à transmettre ses principes de jeu complexes à ce groupe en plein milieu de saison. Certains médias locaux doutent de la capacité de l'effectif actuel à s'adapter rapidement à son système.

Néanmoins, s'il parvient à évacuer la déception de son éviction de Nice, Rennes pourrait vivre une fin de saison 2025/26 en boulet de canon. Le calendrier lui est d'ailleurs favorable pour ses débuts : un déplacement chez le relégable Auxerre avant la réception de Toulouse (10e). Deux victoires pourraient transformer leur actuelle probabilité de podium (1,49 %) en un véritable espoir.

Beye : Le retour de l’enfant chéri à Marseille

Une série de trois matches sans victoire a été fatale à Roberto De Zerbi. L'Italien laisse l'Olympique de Marseille à la 4e place, à cinq longueurs du podium et 12 points du leader lensois.

Sur le plan offensif, l'OM n'a aucun problème : c'est la deuxième meilleure attaque du championnat derrière le PSG. En revanche, la défense est poreuse. Les Marseillais ont encaissé plus de buts que n'importe quelle équipe du Top 4, ne comptant que six buts encaissés de moins que Rennes, pourtant distancé au classement.

Ancien capitaine emblématique du club dans les années 2000, Habib Beye succède à De Zerbi. La direction a mis en avant son "attachement profond" et sa "connaissance intime" de l'environnement olympien. Beye a l'habitude de gérer les crises : il l'a prouvé l'an dernier en sauvant Rennes d'une situation précaire. C'est un homme de poigne, quitte à froisser certains cadres, comme ce fut le cas en Bretagne.

Son arrivée garantit également la stabilité de Medhi Benatia au poste de directeur sportif. Beye était le choix prioritaire du Marocain, assurant ainsi une parfaite cohérence entre le banc et la direction.

La grande interrogation concerne l'aspect tactique. Contrairement à l'obsessionnel De Zerbi, Beye mise davantage sur le management humain et la motivation. Le virage philosophique est brutal : l'OM passera-t-il d'un jeu de position méticuleux à une approche plus directe et physique ?

L'effectif, taillé sur mesure pour le style De Zerbi, saura-t-il s'adapter ? Le premier test à domicile contre Lyon sera révélateur. Il serait peut-être plus sage d'attendre de voir comment Beye organise son équipe face à l'OL avant de placer vos paris sur un retour de l'OM dans le Top 3.

