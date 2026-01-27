Comment parier sur la dernière journée de l'Europa League

Après sept journées, le classement est si serré que de nombreuses équipes n'auront d'autre choix que de viser la victoire ce jeudi soir pour sceller leur destin.

Marchés de la dernière journée de l'Europa League Cote Real Betis vs Feyenoord - Plus de 3,5 buts 2.11 Ludogorets vs Nice - Plus de 3,5 buts 2.46 Celtic marque plus de 2,5 buts contre Utrecht 2.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Tout reste à jouer pour cet épilogue européen

Le format de l'Europa League 2025/26 a introduit un ajustement de taille : les clubs finissant aux deux premières places sont désormais assurés de recevoir au match retour lors de tous leurs tours à élimination directe. Une place dans le top 4 garantit également cet avantage jusqu'en quarts de finale.

Par conséquent, même Lyon et Aston Villa, déjà qualifiés pour les huitièmes, resteront motivés pour sécuriser ces privilèges. Comme aucune des six équipes déjà éliminées ne s'affronte, chaque match de jeudi comporte un véritable enjeu.

La différence de buts pouvant servir de juge de paix, de nombreuses rencontres risquent de s'emballer. C'est le cas du duel entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Celta Vigo : les deux sont assurés de jouer les barrages, mais doivent gagner pour espérer intégrer le top 8.

À Lyon, la réception du PAOK devrait aussi être portée vers l'offensive. Seuls les trois points garantiraient à l'OL une place dans le top 2, tandis que les Grecs ne peuvent se contenter d'un nul s'ils visent le top 8. Fribourg (3e) espère de son côté doubler Lyon ou Villa, alors qu'un nul pourrait suffire à son adversaire lillois pour assurer sa place en barrages.

Enfin, le Celtic, Genk, Porto et Ludogorets reçoivent des équipes déjà éliminées. Ces quatre clubs sont à la lutte pour le top 8 ou le top 24. Ces confrontations face à des adversaires potentiellement démobilisés devraient les aider à franchir la ligne d'arrivée.

Les matchs qui promettent des buts

Deux rencontres impliquant des clubs éliminés semblent propices aux paris sur les buts. À Glasgow, le Celtic devrait dominer Utrecht de la tête et des épaules. Le retour de Martin O'Neill a galvanisé les "Bhoys", qui ont montré un moral d'acier pour arracher le nul 2-2 à Bologne la semaine dernière malgré l'expulsion de Reo Hatate. Utrecht, dernier avec un seul point, est à la peine en Eredivisie et n'a réalisé qu'un seul "clean sheet" en 14 matchs officiels. La sélection "Celtic marque plus de 2,5 buts" présente une réelle valeur.

Scénario similaire pour Ludogorets face à Nice. Les Bulgares (25es) doivent gagner pour doubler leurs concurrents et voir le tour suivant. Face à eux, Nice encaisse en moyenne deux buts par match en C3, malgré un succès 3-1 la semaine passée. Les matchs de Ludogorets sont les plus prolifiques de la compétition (3,71 buts de moyenne), ce qui renforce l'intérêt du "Plus de 3,5 buts" à Razgrad.

Enfin, le choc Real Betis - Feyenoord s'annonce électrique. Le Betis doit gagner pour le top 8, tandis que l'équipe de Robin van Persie joue sa survie dans le top 24. Malgré leur statut de favoris, les Sévillans pourraient être privés de huit joueurs sur blessure. De quoi donner confiance à Feyenoord, auteur de trois buts contre Sturm Graz le week-end dernier. Le "Plus de 3,5 buts" est ici très tentant, d'autant qu'il est passé lors de quatre des six derniers matchs des Néerlandais.

