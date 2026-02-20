Cotes vainqueur Ligue des champions : dénicher de la "value" au-delà des favoris

Si les bookmakers ont déjà tranché, plusieurs outsiders ont les armes pour bousculer la hiérarchie et aller au bout. À l’aube de la phase à élimination directe, nous avons passé au crible les chances de chaque prétendant.

Vainqueur de la Ligue des champions Cote Arsenal 5.00 Bayern Munich 5.50 FC Barcelone 8.00 Manchester City 9.00 Paris Saint-Germain 9.00 Liverpool 11.00

Cotes proposées par Unibet. Données exactes au moment de la publication, sujettes à modification.

Arsenal

Actuellement, les Gunners ont les faveurs des pronostics. Les bookmakers font confiance à Mikel Arteta et ses hommes pour décrocher leur premier sacre européen majeur. Leur parcours cette saison est impressionnant : Arsenal a remporté ses huit matchs de poule, en ne concédant que quatre petits buts.

Si le club londonien caracole en tête de la Premier League, des signes de fatigue sont apparus récemment. Entre pépins physiques et quelques points abandonnés en route, la défense des Gunners a montré qu'elle n'était pas imprenable. Reste à savoir s’ils auront la profondeur de banc nécessaire pour jouer sur les deux tableaux de front.

Nous voyons Arsenal champion d'Angleterre, mais le doublé avec la C1 nous semble peu probable.

Bayern Munich

Le "Rekordmeister" s'impose comme la deuxième force de cette édition, n'ayant égaré des points qu'à une seule reprise. Logiquement, ils talonnent Arsenal au classement des favoris. Harry Kane empile toujours les buts et la machine de Vincent Kompany est redoutable : seulement cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues sur l'exercice 2025/26.

Malgré l'absence récente de Manuel Neuer sur blessure, le retour de Jamal Musiala offre un boost créatif majeur. L'effectif de Kompany regorge de talents capables d'infliger des scores fleuves. Leur motivation pour aller chercher un 11ème titre continental est totale.

Le Bayern est un pari solide, mais la cote manque de "value". C'est néanmoins le candidat le plus crédible au sacre final.

FC Barcelone

Bien qu'ayant occupé la tête de la Liga pendant une bonne partie de la saison, le Barça avance un peu sous les radars. Quelques contre-performances récentes ont refroidi l'enthousiasme sur leurs chances de titres nationaux, même s'ils restent au coude-à-coude avec le Real Madrid.

Sur la scène européenne, leur statut de favori nous semble un peu surévalué. Leurs revers face au PSG et à Chelsea montrent des limites évidentes. Malgré le génie de Lamine Yamal et le sens du but de Robert Lewandowski, l'équilibre collectif paraît fragile.

L'effectif de Hansi Flick est trop touché par les blessures. Nous ne les voyons pas soulever le trophée cette année.

Manchester City

Le principal obstacle des Citizens cette saison reste leur irrégularité chronique. Capables de rouler sur l'adversaire une semaine et d'être totalement apathiques la suivante, les hommes de Pep Guardiola semblent prioriser la chasse derrière Arsenal en Premier League. En conséquence, leurs prestations européennes ont parfois manqué de relief.

Si la qualité technique du groupe est hors normes, c'est l'implication et la constance qui posent question. Pour l'instant, ce City version 2025/26 n'a pas l'étoffe d'un futur champion d'Europe.

Le talent est là, mais le manque de régularité est rédhibitoire à ce niveau de la compétition.

Paris Saint-Germain

Le tenant du titre tente un exploit que personne n'a réalisé depuis près de dix ans : conserver sa couronne. L'équipe de Luis Enrique, exceptionnelle l'an dernier, a conservé son ossature. Pourtant, cette campagne 2025/26 est plus poussive, le club occupant actuellement la deuxième place de la Ligue 1.

Les blessures n'ont pas aidé, notamment celle d'Ousmane Dembélé, de nouveau sur le flanc cette semaine. Pour autant, le PSG sait hausser son niveau de jeu dans les grands rendez-vous. À l'approche du "money-time" de la saison, leur effectif reste l'un des plus redoutables.

On s'attend à une montée en puissance des Parisiens. Si la mayonnaise prend, ils ont le profil parfait du pari à forte valeur ajoutée.

Liverpool

Contrairement aux autres cadors, les Reds pourraient bien faire de la Ligue des champions leur priorité absolue. Moins engagés que leurs rivaux dans la course au titre domestique, les hommes d'Arne Slot ont les mains libres. Toujours en lice en FA Cup, un sacre européen serait le meilleur moyen de sauver une saison contrastée.

D'autant que les joueurs de la Mersey affichent une forme ascendante : seulement deux défaites sur leurs 19 dernières sorties. Leurs victoires probantes face au Real Madrid et à l'Inter Milan prouvent qu'ils peuvent regarder n'importe qui dans les yeux.

Puisque la C1 est leur objectif n°1, Liverpool a une réelle carte à jouer. Seule ombre au tableau : leurs sautes de concentration défensives vues en début de saison.

+