Comment parier sur les matches retour des barrages de la Ligue des champions

Galatasaray, Dortmund, Newcastle, Leverkusen et Bodø/Glimt abordent leur match retour avec une avance confortable d'au moins deux buts après des performances dominantes à l'aller.

Déconvenue italienne et festival offensif lors des matches aller

Le premier acte de ces barrages de la phase à élimination directe a offert un spectacle total avec 34 buts inscrits en huit rencontres. Avec une moyenne de 4,25 buts par match, cette phase a largement dépassé les 3,39 buts de moyenne enregistrés lors de la phase de ligue.

Ces deux soirées européennes intenses n'ont pas souri à tous les favoris. Si le tenant du titre, le PSG, a su renverser Monaco (victoire 3-2 après avoir été mené 2-0), l'Inter Milan, finaliste sortant, a lourdement chuté face à Bodø/Glimt (3-1).

La formation de Kjetil Knutsen enchaîne ainsi une troisième victoire consécutive en C1. Les Norvégiens, qui n'ont pourtant plus joué en compétition domestique depuis novembre, comptent déjà Manchester City et l'Atlético de Madrid à leur tableau de chasse.

La semaine fut noire pour la Serie A, avec notamment la gifle reçue par la Juventus face à Galatasaray (5-2) à Istanbul. Les Turcs ont outrageusement dominé les débats, affichant 2,92 xG contre seulement 1,12 pour la Vieille Dame, et un différentiel de frappes de 22 contre 7. Ils sont en position de force avant le retour.

Trois des huit confrontations se décideront dans le nord de l'Italie, où l'Atalanta devra elle aussi réaliser un exploit. Les Bergamasques n'ont généré que 0,47 xG lors de leur défaite 2-0 face au Borussia Dortmund mardi dernier.

Outre le PSG, Newcastle, le Bayer Leverkusen et le Real Madrid ont tous validé un succès à l'extérieur et sont largement favoris pour rejoindre les huitièmes de finale. Le seul duel encore en parfait équilibre est celui opposant le Club Bruges à l'Atlético de Madrid, après leur match nul spectaculaire (3-3) en Belgique.

Le festival offensif va-t-il se poursuivre ?

Deux des huit matches retour se dérouleront à Madrid. L'Atlético reste en ballottage favorable malgré deux buts d'avance gaspillés au Jan Breydel Stadium. Largués dans la course au titre en Liga, les Colchoneros font de l'Europe leur priorité absolue et devraient faire tourner leur effectif ce dimanche pour être à 100 %.

Les hommes de Diego Simeone figuraient dans le top 8 des xG (16,9) lors de la phase de ligue. Leur attaque a franchi un palier supplémentaire avec la signature d'Ademola Lookman il y a trois semaines. Avec le Nigérian titulaire, ils ont déjà étrillé le Betis (5-0) et le FC Barcelone (4-0).

Le Club Bruges, de son côté, affichait la quatrième pire défense lors du tour précédent avec 19,6 xG concédés. Les Belges ont déjà encaissé trois buts ou plus à cinq reprises dans la compétition cette saison. Miser sur "Plus de 2,5 buts" pour l'Atleti semble donc être un choix judicieux.

Le match aller entre le Real Madrid et Benfica a été marqué par les allégations d'insultes racistes de Gianluca Prestianni envers Vinicius Junior. La tension sera à son comble pour ces retrouvailles au Santiago Bernabéu, la troisième confrontation entre les deux clubs en un mois.

Menés 1-0, les Portugais devront se livrer. Ils feront face à un Real Madrid ultra-motivé, vainqueur de sept de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues. Fait notable : cinq de ces victoires ont été acquises par au moins deux buts d'écart. Avec un duo Vinicius / Alexander-Arnold en pleine forme, le handicap -1 en faveur du Real est un pari intelligent.

Enfin, Newcastle est à l'abri après son carton 6-1 à Bakou. Face à un calendrier démentiel, Eddie Howe devrait largement faire tourner pour le retour. Dans ce contexte, Qarabag avec un handicap de +3 offre une belle opportunité. Les Azerbaïdjanais valent mieux que leur prestation de l'aller et n'ont perdu qu'une seule fois par plus de deux buts d'écart lors de la phase de ligue.

