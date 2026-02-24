L’avantage du terrain : la clé de vos pronostics pour les matches retour d'Europa et Conference League

Avec une seule victoire à domicile sur les seize rencontres disputées lors des matches aller (UEL et UECL confondues), quelle stratégie adopter pour les paris sur les matches retour ? Analyse et perspectives.

Marchés 1N2 – UEL & UECL Cote Victoires de Stuttgart, Nottingham Forest et Genk 4.65 Handicap européen +1 : Bologne, Celta Vigo, Crvena Zvezda, Genk, Forest, Stuttgart et Plzen 4.05 Handicap européen -1 : Fiorentina et Lech Poznań 3.63 Victoire de Crystal Palace et handicap européen -1 pour l’AZ Alkmaar 2.05

Europa League : la loi du domicile va-t-elle encore dicter les qualifications ?

L'avantage semble clairement pencher du côté des locaux pour ces matches retour de barrages. Lors de la première manche, seul Ludogorets a réussi l'exploit de s'imposer à la maison, emportant un court avantage (2-1) avant son déplacement périlleux en Hongrie face à Ferencváros.

Pour le reste, on note un nul entre le Panathinaïkos et le Viktoria Plzen, tandis que les six autres rencontres se sont soldées par des victoires à l'extérieur. Le résultat le plus marquant reste la démonstration du VfB Stuttgart, venu s'imposer 4-1 chez le Celtic de Martin O'Neil.

À ce stade de la compétition l’an dernier, 50 % des matches aller s'étaient conclus par des victoires à domicile. Pourtant, six des huit clubs recevant au retour avaient fini par décrocher leur ticket pour les huitièmes. Le "facteur terrain" a été décisif, et les tendances actuelles du marché suggèrent que l'histoire pourrait se répéter.

Sept des huit équipes recevant ce jeudi sont largement favorites. Seule exception : le choc entre l'Étoile Rouge de Belgrade et Lille, où les Dogues sont légèrement favoris pour tenter de renverser leur défaite 1-0 de l'aller.

Parmi ces favoris à domicile, trois affichent des cotes particulièrement attractives : l'Étoile Rouge, Genk et le Viktoria Plzen. Ces trois formations n'ont pas perdu à l'aller. Plzen repart sur un score de parité (2-2), tandis que Belgrade et Genk devront protéger leurs avances respectives d'un et deux buts.

Les cas de Stuttgart, Forest et Genk seront particulièrement intéressants à suivre. Leurs adversaires, contraints de combler des retards de deux ou trois buts, devront se découvrir, laissant des espaces que ces favoris pourraient exploiter en transition. Inclure ce trio dans un combiné ou un "Bet Builder" semble être une option judicieuse.

À l'exclusion de Ferencváros, sept des huit équipes à domicile sont en position de force et n'ont pas besoin de se ruer à l'attaque. Utiliser un handicap asiatique (+0.5) ou européen (+1) pour couvrir ces équipes peut s'avérer être un choix stratégique pour sécuriser un profit, tant qu'elles évitent la défaite. L'atmosphère électrique des soirées européennes reste un défi de taille pour tout visiteur devant impérativement remonter un score.

Conference League : les cadors à domicile ont les cartes en main

Le scénario des matches aller en Conference League a calqué celui de l'étage supérieur. Les visiteurs ont brillé, et seul le club arménien du FC Noah a réussi à s'imposer chez lui. Leur victoire surprise contre les Néerlandais de l'AZ Alkmaar a été le coup de tonnerre de la soirée, rappelant l'imprévisibilité de cette C4.

À l’exception de Lausanne-Sport, toutes les têtes de série recevant ce jeudi sont les grandes favorites pour la qualification. La Fiorentina et le Lech Poznań disposent déjà d'avances confortables (trois et deux buts) sur Jagiellonia Białystok et le KuPS.

Jagiellonia et KuPS vont devoir prendre des risques considérables pour espérer revenir. La Viola et Poznan possèdent les qualités techniques pour punir ces prises de risques en contre-attaque. Miser sur un double en handicap asiatique pour une victoire par deux buts d'écart ou plus offre ici une bien meilleure valeur que le simple pari 1N2. En cas de victoire par un seul but d'écart, la mise est remboursée, offrant une sécurité supérieure par rapport à un pari classique.

L'an dernier, une seule équipe avait gagné son match aller à domicile, mais 50 % des équipes jouant le retour à l'extérieur s'étaient tout de même qualifiées. La présence de clubs issus de nations comme l'Arménie, la Slovénie, la Finlande ou le Kosovo suggère que l'écart de niveau est plus resserré qu'en Europa League.

Enfin, Crystal Palace, tenu en échec (1-1) au Zrinjski Mostar, espère valider son ticket à Selhurst Park. La situation n'est pas idéale pour les Eagles, dans le flou concernant l'avenir d'Oliver Glasner, mais une simple victoire suffit à leur bonheur. Pour booster la cote, on peut coupler ce succès de Palace avec une remontée de l'AZ Alkmaar face à Noah. Avec une moyenne de 2,67 points et 2,50 buts par match à domicile en UECL cette saison, l'AZ a les armes pour s'imposer par au moins deux buts d'écart.

