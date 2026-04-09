Sur qui parier pour les quarts de finale retour de la Ligue des champions

Le Sporting Clube de Portugal, le Real Madrid, Barcelone et Liverpool conservent toutes leurs chances de renverser la vapeur lors de cette manche retour.

Quarts de finale retour de la LDC Cote Victoire d'Arsenal contre le Sporting et moins de 2,5 buts 3,50 Bayern vs Real Madrid : plus de 3,5 buts 3,15 Victoire de Barcelone contre l'Atlético et les deux équipes marquent 2,72 Liverpool vs PSG : les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts 1,52

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Arsenal vs Sporting

Arsenal a frappé tardivement lors du match aller pour prendre l'ascendant sur le Sporting Club de Portugal. Bien que le but de la victoire inscrit in extremis par Kai Havertz leur donne un avantage de 1-0 avant ce match retour, les Gunners n'ont pas été totalement convaincants. Les locaux avaient d'ailleurs remporté la bataille des xG (buts attendus) à l'Estádio José Alvalade, et ils conservent les moyens de renverser la situation.

Cependant, les Londoniens sont redoutables dans leur antre. Ils n'ont concédé qu'une seule défaite à l'Emirates cette saison et restent sur une série de sept victoires consécutives à domicile. Même sans être toujours impériaux, ils trouvent souvent le moyen d'obtenir le résultat escompté.

Avec un choc crucial contre Manchester City à l'horizon, Mikel Arteta pourrait aborder cette rencontre avec prudence. Martin Odegaard pourrait également manquer à l'appel, et les locaux ne seront pas tout à fait au complet. Nous misons sur une victoire des Gunners pour assurer la qualification, mais sans festival offensif.

Cinq des six derniers matches d'Arsenal ont produit moins de 2,5 buts. Nous nous attendons à une courte victoire à domicile mercredi soir à Londres.

Bayern Munich vs Real Madrid

Peu d'équipes se rendent au Santiago Bernabéu en Ligue des champions et en repartent avec la victoire. Le Bayern Munich réalise une campagne 2025/26 superbe et semble bien placé pour éliminer le Real Madrid. La profondeur de leur effectif permet également une rotation en Bundesliga, ce qui signifie qu'ils devraient arriver frais pour ce choc face aux Merengues.

Toutefois, les visiteurs ne rendront pas les armes sans combattre. Les Espagnols sont des géants de la C1 et n'ont échoué à marquer que lors de quatre rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. Après un xG combiné de 5,12 au match aller, nous prévoyons énormément d'occasions de but lors de ce retour.

La forme de "Die Roten" à l'Allianz Arena est remarquable, avec 18 victoires en 20 matches. Los Blancos auront besoin d'une performance monumentale pour combler leur retard du match aller, et ils devraient démarrer pied au plancher. Si les visiteurs représentent une menace constante en attaque, leurs lacunes défensives restent préoccupantes.

En fin de compte, nous voyons le Bayern valider son billet pour les demi-finales mercredi soir. Ce duel s'annonce palpitant, une véritable aubaine pour les observateurs neutres.

Barcelona vs Atlético

L'Atlético a créé la surprise en s'imposant 2-0 sur la pelouse du Nou Camp face à Barcelone. Les Colchoneros n'avaient plus gardé leur cage inviolée à Barcelone depuis près de cinq ans avant ce mercredi soir. Ils peuvent être ravis : ce n'était que la deuxième fois lors des 30 derniers matches que le Barça ne parvenait pas à marquer.

Ces deux formations se sont déjà affrontées cinq fois lors de cette saison 2025/26, avec des résultats mitigés. Les Blaugrana avaient presque réussi une remontada historique après une déroute 4-0 en Coupe du Roi, en remportant le match retour 3-0. Ils se sont également imposés 2-1 lors de leur dernier déplacement à l'Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Dans cette optique, bien que les hommes de Diego Simeone possèdent l'avantage, ils ne sont pas encore à l'abri. Hansi Flick sait qu'il dispose des qualités nécessaires pour inquiéter les hôtes, mais ses joueurs devront se montrer bien plus cliniques. Barcelone a tenté 18 tirs à l'aller pour un xG supérieur (1,16 contre 0,45), mais ce sont les buts qui décident du sort des matches.

Pau Cubarsi est suspendu après son carton rouge reçu à l'aller, mais nous voyons tout de même les visiteurs s'imposer sur ce match, même si cela risque de ne pas suffire pour la qualification.

Liverpool vs Paris Saint-Germain

Le Liverpool d'Arne Slot abat sa dernière carte pour sauver une campagne qui s'est avérée catastrophique à Anfield. Cinquièmes en Premier League et déjà éliminés de la Carabao Cup et de la FA Cup, les Reds ont subi une défaite 2-0 contre le Paris Saint-Germain cette semaine, concédant ainsi trois défaites consécutives pour la troisième fois de la saison.

Tout le monde connaît la magie des soirées européennes sur les bords de la Mersey. Le 4-0 contre Barcelone en 2019, l'incroyable retour contre le Borussia Dortmund trois ans plus tôt ou encore la frappe de Steven Gerrard contre l'Olympiakos en 2004 restent gravés dans les mémoires. Le PSG possède l'avantage, mais Luis Enrique et ses joueurs connaissent l'histoire de ce stade et ne prendront rien pour acquis.

À vrai dire, Luis Enrique sera probablement déçu que son équipe n'ait pas marqué davantage à domicile. Avec 18 tirs contre seulement trois pour Liverpool et 39 ballons touchés dans la surface des Reds, le PSG, dominateur dans les corners, les centres et la précision des passes, aurait dû aborder ce retour avec plus que deux buts d'avance.

Liverpool pourrait produire une nouvelle nuit magique sous les projecteurs d'Anfield. Mohamed Salah pourrait briller une dernière fois alors que son aventure avec le club touche à sa fin. Malheureusement pour les hôtes, les géants français semblent toutefois trop solides cette année.

+