Pronostic Olympiacos vs Real Madrid 26/11/2025 : Bellingham va encore frapper

Notre expert en paris anticipe un match ouvert avec des buts de chaque côté, Ayoub El Kaabi et Jude Bellingham étant parmi les buteurs potentiels.

Pronostic Olympiacos vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Olympiacos vs Real Madrid

Les deux équipes marquent - Oui à une cote de 1,56 sur Winamax

Ayoub El Kaabi marque à tout moment à une cote de 3,00 sur Winamax

Jude Bellingham marque à tout moment à une cote de 2,50 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Olympiacos 1-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Olympiacos – Ayoub El Kaabi ; Real Madrid – Jude Bellingham, Kylian Mbappé

Malgré des rencontres favorables à domicile contre Pafos et le PSV, Olympiacos a peiné à s'imposer dans cette compétition. Ils n'ont réussi qu'à faire match nul lors de ces matchs, bien qu'ils aient dominé par moments.

Des défaites à l'extérieur contre Arsenal et Barcelone les laissent en dehors du top 24. Les Grecs ont remporté leurs deux derniers matchs nationaux, mais ils doivent réaliser un véritable exploit mercredi.

Ils pourraient affronter le Real Madrid à un moment opportun. L'équipe de Xabi Alonso reste sur trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues.

Leur dernier résultat était un match nul 2-2 à Elche dimanche, tandis que leur dernier match de Ligue des champions s'est soldé par une défaite 1-0 contre Liverpool. Cependant, les Merengues restent en bonne position en Europe, ayant déjà sécurisé neuf points.

Les effectifs probables pour Olympiacos vs Real Madrid

Composition attendue d’Olympiacos : Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega, Mouzakitis, García, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Camavinga, Güler, Vinícius, Bellingham, Brahim, Mbappé

Les deux équipes devraient frapper au Pirée

Olympiacos sait qu'il ne peut pas se contenter d'un match nul dans ce match. Ils doivent commencer à gagner des matchs s'ils veulent avoir une chance de progresser. Cela devrait garantir une intention offensive des hôtes, ce qui pourrait mener à un match plus ouvert.

Lors de leurs deux derniers matchs de Ligue des champions, les deux équipes ont marqué. Quatre de leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues ont connu le même sort.

L'entraîneur d'Olympiacos, José Luis Mendilibar, n'est certainement pas étranger à cet adversaire. Son équipe d'Eibar avait autrefois surpris le Real Madrid 3-0 en Liga. Lors de six de ses neuf dernières rencontres avec les géants espagnols, les équipes de Mendilibar ont au moins marqué.

Son approche directe devrait garantir une soirée difficile pour la défense visiteuse. Cependant, Olympiacos a concédé neuf fois lors de ses trois derniers matchs européens. Parier sur le fait que les deux équipes marquent semble offrir une bonne valeur.

Pronostic 1 Olympiacos vs Real Madrid : Les deux équipes marquent - Oui à une cote de 1,56 sur Winamax

El Kaabi pour troubler la défense madrilène

La principale menace offensive de l'équipe locale est El Kaabi. Le Marocain est sûr de mener la ligne, et il a souvent marqué son empreinte contre des équipes européennes plus fortes.

El Kaabi a été essentiel dans le triomphe éblouissant d'Olympiacos en Ligue de Conférence 2023/24. Il a marqué cinq buts contre Aston Villa lors de leur demi-finale. Il a également marqué un penalty, après avoir vu une tête annulée, contre Barcelone plus tôt dans cette campagne.

Le Real Madrid pourrait être particulièrement vulnérable à sa vitesse et son physique dans ce match. C'est parce que les visiteurs pourraient être privés des défenseurs centraux Eder Militao et Antonio Rudiger en raison de blessures.

Militao a été une perte majeure pour les Merengues récemment. Ils ont concédé au moins 1,2 xG lors de chacun de leurs trois derniers matchs. Cela encouragera El Kaabi, qui est un bon choix pour un buteur à tout moment.

Pronostic 2 Olympiacos vs Real Madrid : Ayoub El Kaabi marque à tout moment à une cote de 3,00 sur Winamax

Bellingham sur la voie du but à nouveau

Kylian Mbappé a été en grande partie la principale menace offensive du Real Madrid cette saison. Cependant, sa forme a légèrement baissé ces dernières semaines. Cela suggère qu'il pourrait être plus judicieux de parier sur un autre joueur visiteur pour marquer dans ce match.

Jude Bellingham est le candidat le plus évident. Alonso a parlé de la nécessité pour l'Anglais de couvrir moins de terrain et de passer plus de temps dans des zones dangereuses. Cela a contribué à sa menace accrue de but.

Le joueur de 22 ans a marqué et assisté alors que les Merengues ont rattrapé deux fois leur retard pour égaliser leur affrontement avec Elche le week-end dernier. Il a visé la cible à trois reprises dans ce match. Bellingham a également enregistré au moins un tir cadré lors de chacune de ses neuf dernières apparitions avec le Real Madrid.

Il a marqué lors de quatre de ses six derniers matchs pour les géants espagnols. Parier sur Bellingham pour marquer à tout moment avec une probabilité implicite de 34,5 % semble offrir une bonne valeur ici.