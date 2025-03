Notre top 3 des raisons de parier encore sur les derniers du classement en Premier League

Alors que la relégation en Championship est inévitable, miser encore sur les 3 derniers du classement ce week-end offre une bonne valeur de pari.

Les trois équipes nouvellement promues ont eu du mal à être compétitives dans la Premier League 2024/25. Elles sont déjà à la traîne par rapport au reste de la moitié inférieure.

Ipswich Town vs Nottingham Forest Cotes Leicester City vs Manchester United Cotes Southampton vs Wolves Cotes Ipswich 3.92 Leicester 4.20 Southampton 3.65 Nul 3.62 Nul 3.70 Nul 3.58 Nottingham Forest 1.89 Manchester United 4/5 Wolves 1.97

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les équipes nouvellement promues en Premier League continuent d'éprouver des difficultés

Cette année, la Premier League a été plus compétitive et imprévisible que jamais. Les équipes de milieu de tableau ont renforcé leurs effectifs et sont chaque semaine beaucoup plus difficiles à battre pour les six premiers.

Malheureusement, cela rend la vie encore plus difficile pour les nouveaux promus de la division. La saison dernière, les trois promus de hampionship sont redescendus directement.

Fulham, Bournemouth et Nottingham Forest ont défié les pronostics en 2022/23 pour éviter la relégation. Cependant, il est clair que le fossé entre les équipes de Premier League et les clubs de Championship est plus grand que jamais.

Malgré un début de saison encourageant pour Ipswich Town et Leicester City, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre son élan. Leicester a perdu 12 de ses 13 derniers matches de Premier League, et sa seule raison de se réjouir a été une victoire à l'extérieur sur un Tottenham amoindrie.

De son côté, Ipswich a été très compétitif dans la plupart de ses matches cette saison, mais a souvent échoué dans des rencontres serrées. Quant à Southampton, sa saison est un désastre depuis le début. Avec seulement neuf points en 28 matches, les Saints sont désormais à 14 points de la zone de sécurité, alors qu'il reste dix matches à disputer.

Pourquoi les cotes de ce week-end permettent de parier contre les trois derniers du classement

Avec Ipswich qui a perdu cinq de ses six derniers matches, Leicester qui a perdu ses cinq derniers matches consécutifs et Southampton qui a perdu cinq de ses six derniers matches, parier contre les trois derniers chaque semaine s'est avéré rentable au cours des deux derniers mois.

Ce week-end pourrait être une nouvelle occasion de parier sur les trois équipes nouvellement promues.

Ipswich reçoit Nottingham Forest, troisième, à Portman Road. Les Tractor Boys n'ont gagné qu'une seule fois devant leur public depuis le début de la saison. Malgré cela, la victoire des Forest de Nuno Espirito Santo dans le Suffolk est encore à égalité avec le pair.

Bien que la forme de Forest à l'extérieur (1,62 points par match) ne soit pas aussi impressionnante que sa forme à domicile (2,00 points par match), elle sera confiante après avoir battu Manchester City au City Ground la semaine dernière.

Leicester accueille Manchester United au King Power Stadium dimanche après-midi. Les Foxes ayant une moyenne de 0,64 point par match à domicile et United étant invaincu depuis trois rencontres, les hommes de Ruben Amorim devraient être en mesure de briser la défense de City.

Fait remarquable, Leicester n'a pas réussi à marquer lors de dix de ses treize derniers matches de championnat. Ils sont actuellement sur une série de cinq matches sans but, ce qui accroît la pression sur leur arrière-garde pour qu'elle essaie de garder ses buts, ce qu'elle n'a pas réussi à faire depuis le 5 octobre.

Southampton a peut-être la meilleure chance des trois équipes de faire un résultat ce week-end. Il accueille en effet les Wolverhampton Wanderers, avant-derniers, à St Mary's samedi.

Les Wolves seront à nouveau privés de Matheus Cunha, suspendu, même si l'absence du Brésilien n'a pas été trop ressentie lors du match nul 1-1 des Wanderers contre Everton le week-end dernier. En fait, certains ont suggéré que la cohésion de l'équipe était meilleure sans trop dépendre de Cunha.

Malgré la suspension de Cunha, il est impossible de faire confiance à Southampton pour gagner. L'équipe a encaissé 68 buts en 28 matches et a perdu 11 de ses 13 matches à domicile cette année.