Pronostic Nigeria vs Tanzanie 23/12/2025 : les Super Eagles prêts à s'envoler

Notre expert en paris s'attend à ce que le Nigeria débute sa CAN de manière positive, avec une victoire contre la Tanzanie.

Pronostic Nigeria vs Tanzanie : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Nigeria vs Tanzanie

1x2 - Nigeria à une cote de 1,40 sur Unibet

Buteur à tout moment - Victor Osimhen à une cote de 2,00 sur Unibet

Première mi-temps 1x2 - Match nul à une cote de 2,19 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Nigeria 2-0 Tanzanie

Pronostic des buteurs : Nigeria – Victor Osimhen, Ademola Lookman

Les joueurs nigérians sont probablement en colère car ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde de l'année prochaine. C'est la première fois depuis leurs débuts en 1994 qu'ils manqueront deux tournois consécutifs de la Coupe du Monde. Remporter un quatrième titre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) aiderait à réparer leur relation avec leurs fans passionnés.

Les Super Eagles étaient très proches de remporter la CAN la saison dernière. Ils ont été battus 2-1 en finale par les hôtes et vainqueurs éventuels, la Côte d'Ivoire. Cela fait 13 ans que le Nigeria n'a pas soulevé le trophée, et le gagner cette fois sera difficile.

Les hommes d'Eric Chelle étaient en grande forme avant ce tournoi. Cependant, ils ont perdu leur élan après une défaite 2-1 contre l'Égypte la semaine dernière lors de leur dernier match de préparation. Malgré cela, ils devraient être confiants de battre une nation qui est 74 places en dessous d'eux dans le classement mondial actuel.

Il y a moins de pression sur eux, car leur objectif principal est le tournoi de 2027, qu'ils co-organiseront avec le Kenya et l'Ouganda. Les Taifa Stars viseront à améliorer leur performance de 2023, où ils ont terminé derniers du groupe avec seulement deux points.

Malgré avoir conduit l'équipe à ce tournoi, l'entraîneur Hemed Suleiman a été renvoyé. L'Argentin Miguel Gamondi a pris le relais début novembre, il est donc encore incertain quel impact il a eu sur l'équipe.

Les effectifs probables pour Nigeria vs Tanzanie

Composition attendue de Nigeria : Nwabali, Sanusi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel, Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Lookman, Osimhen, Adams

Composition attendue de Tanzanie : Suleiman, Kaponbe, Mwamnyeto, D. Job, M. Husseini, N. Miroshi, F. Salum, Msuva, M'Mombwa, Allarakhia, Samatta

Un défi difficile pour la Tanzanie

Avant de perdre leur match de préparation contre l'Égypte la semaine dernière, le Nigeria était invaincu en 90 minutes sur sept rencontres. Ils en ont remporté quatre et fait match nul trois. Cependant, leurs deux derniers nuls ont eu lieu lors des barrages de qualification pour la Coupe du monde. L'un de ces nuls était contre le Gabon en demi-finale, mais ils ont perdu contre la RD Congo en finale.

Le bilan de la Tanzanie est très différent. Ils n'ont pas gagné lors de leurs sept dernières sorties et ont perdu quatre matchs consécutifs avant ce match. De plus, Gamondi doit remédier à la terrible forme des Taifa Stars dans cette compétition.

Ils n'ont remporté aucun des neuf matchs de groupe qu'ils ont joués, en perdant six et en faisant match nul trois. De plus, ils n'ont jamais battu le Nigeria dans leurs huit confrontations historiques, perdant à cinq reprises.

Pronostic 1 Nigeria vs Tanzanie : 1x2 - Nigeria à une cote de 1,40 sur Unibet

Osimhen pour mener l'attaque

Ancien footballeur africain de l'année, Victor Osimhen mène l'attaque nigériane dans cette édition de la CAN. L'attaquant de Galatasaray a été incroyable pour son club, ayant marqué trois buts lors de ses trois dernières apparitions.

En Ligue des champions, Osimhen a inscrit six buts en seulement quatre matchs. Il est actuellement deuxième derrière Kylian Mbappé dans la course au meilleur buteur de la compétition. De plus, il a marqué deux fois lors des quatre matchs de qualification pour la CAN pour le Nigeria.

Osimhen a été encore plus efficace lors des qualifications pour la Coupe du monde, marquant huit fois en sept apparitions. Il sera sans aucun doute la principale menace des Super Eagles mardi soir.

Pronostic 2 Nigeria vs Tanzanie : Buteur à tout moment - Victor Osimhen à une cote de 2,00 sur Unibet

Début lent attendu

Le Nigeria est presque certain de commencer nerveusement. Ils seront sous une pression considérable de la part de leurs fans pour bien performer. De plus, Chelle a été assez défiant dans son rôle, malgré son échec à qualifier l'équipe pour la Coupe du monde l'année prochaine.

Le point positif pour les Super Eagles est qu'ils n'ont perdu aucun de leurs six derniers matchs de groupe de la CAN, en remportant cinq d'entre eux. Cependant, ils ont tendance à commencer les matchs lentement et prennent du temps pour entrer dans le jeu.

Sept des huit derniers matchs du Nigeria toutes compétitions confondues se sont terminés par un match nul après 45 minutes. Cela signifie que 88 % de leurs sorties récentes étaient à égalité à la mi-temps. La Tanzanie sera encouragée par cela, ainsi que par le fait que leurs deux récentes confrontations avec le Nigeria se sont également terminées par un match nul à la mi-temps.

Pronostic 3 Nigeria vs Tanzanie : Première mi-temps 1x2 - Match nul à une cote de 2,19 sur Unibet

