Pronostic Newcastle vs Manchester City 22/11/2025 : City pour gagner à nouveau

City est invaincu lors de ses quatre dernières confrontations avec les Magpies. Avec quatre victoires en cinq matchs de Premier League, les hommes de Guardiola peuvent-ils sécuriser leur cinquième victoire ?

Pronostic Newcastle vs Manchester City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Newcastle vs Manchester City

Man City pour gagner à une cote de 1,90 avec Winamax

Erling Haaland pour avoir 4+ tirs à une cote de 1,92 avec Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 2,30 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Newcastle 0-2 Man City

Pronostic des buteurs : Man City – Haaland, Foden

Newcastle United accueille Manchester City samedi soir, avec l'objectif de revenir dans la première moitié du classement de la Premier League. Les Magpies ont du mal cette saison, se classant actuellement 14e au classement, à seulement deux points de la zone de relégation. Leur campagne en Ligue des Champions, couplée à la perte inattendue d'Alexander Isak, a été difficile à gérer.

La forme à domicile de United a été la principale raison de leur succès lors des dernières saisons. Ce n'est pas différent en 2025/26, puisqu'ils ont un taux de victoire de 60 % devant leurs propres supporters. Cependant, ils n'ont pas battu City en Premier League à domicile depuis janvier 2019.

Manchester City se rend à Tyneside en grande forme avant la pause internationale de novembre. L'équipe de Pep Guardiola semble être le principal challenger pour le titre face aux leaders actuels de la ligue, Arsenal. Erling Haaland a retrouvé sa forme de buteur, ayant marqué 14 buts en seulement 11 matchs, malgré un xG de seulement 11,09.

Le retour de Rodri en pleine forme a considérablement amélioré la défense de City. Le recrutement de Gianluigi Donnarumma du PSG a également aidé, car il pourrait être le remplaçant à long terme d'Ederson. City a une moyenne de 2,1 buts marqués par match en 2025/2026, tandis que Newcastle a une moyenne d'un seul but marqué par match. Si City peut frustrer les Magpies, ils ont la puissance de feu pour créer et saisir leurs chances.

Les effectifs probables pour Newcastle vs Manchester City

Composition attendue de Newcastle : Ramsdale ; Lascelles, Thiaw, Trippier, Botman, Guimaraes, Tonali, Willock, Barnes, Murphy, Woltemade

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma ; Ake, Dias, Gvardiol, Nunes, Silva, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

City vise à sécuriser sa cinquième victoire en six matchs

Il est très difficile de parier contre Manchester City actuellement. Avec Haaland en grande forme et le cœur de l'équipe semblant plus fiable que la saison dernière, ils ont réussi à gagner des matchs serrés.

Bien sûr, plusieurs de leurs joueurs ont été actifs pendant la trêve internationale. Par conséquent, leur performance pour le déplacement à Tyneside dépend de l'énergie qu'il leur reste. Néanmoins, ils ont marqué en premier lors de neuf des dix derniers matchs contre les Magpies.

S'ils trouvent le filet en premier samedi soir, il sera difficile pour l'équipe d'Eddie Howe de se remettre. Newcastle sera également privé de l'influent défenseur Dan Burn, qui a été expulsé lors de la défaite 3-1 à Brentford.

Pronostic 1 Newcastle vs Manchester City : Man City pour gagner à une cote de 1,90 avec Winamax

Haaland de retour en grande forme

Erling Haaland a retrouvé sa forme en début de saison 2025/26. Après une campagne 2024/25 relativement calme selon ses propres normes impeccables, le Norvégien a retrouvé sa forme de buteur. Haaland a marqué 14 buts en 11 apparitions en Premier League. Il a même marqué 17 buts en neuf apparitions en 2025 pour l'équipe nationale norvégienne, soit une moyenne de presque deux buts par match.

Étant donné sa série impressionnante de buts, il y a peu de valeur à parier sur lui pour marquer la plupart des semaines. Cependant, il y a presque 50 % de probabilité qu'il enregistre quatre tirs samedi. Selon WhoScored, la moyenne actuelle de Haaland est de 4,1 tirs par match. Pourtant, les marchés de paris indiquent seulement une chance de 51,28 % que cela se produise contre Newcastle. C'est le pari de valeur de ce trio de pronostics Newcastle vs Manchester City.

Pronostic 2 Newcastle vs Manchester City : Erling Haaland pour avoir 4+ tirs à une cote de 1,92 avec Winamax

Parier sur un match plus serré que beaucoup ne le pensent

Cinq des sept dernières rencontres entre Newcastle et Manchester City ont comporté deux buts ou moins. Cependant, les marchés de paris suggèrent qu'il y a moins de 50 % de chance que cela se produise dans ce match. En fait, ils indiquent seulement une chance de 46,51 % que ce match voie moins de 2,5 buts. Cependant, Newcastle a eu du mal à marquer des buts depuis le départ d'Isak. Ils ont une moyenne d'un seul but marqué par match.

City semble avoir la structure défensive pour empêcher les hommes d'Eddie Howe de marquer. Garder une feuille blanche montrera si les hommes de Guardiola peuvent marquer trois buts ou plus. Actuellement, ils ont une moyenne de 2,1 buts par match. Étant donné que Newcastle n'a concédé que 1,27 but par match en moyenne, City pourrait ne pas marquer plus de deux buts dans ce match.