Pronostic Marseille vs Newcastle 25/11/2025 : les Magpies confiants s'envolent en France

Après leur victoire contre Manchester City, les Magpies espèrent renforcer leur solide bilan en Ligue des champions face aux Phocéens.

Pronostic Marseille vs Newcastle : paris, contexte, et compositions

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Marseille a très bien performé sur le plan national, tenant tête au Paris Saint-Germain en Ligue 1 après 13 matchs. Cependant, leur parcours en Ligue des champions a été bien moins brillant, avec trois défaites en quatre matchs. Une autre défaite compromettrait sérieusement leurs chances de passer au tour suivant.

De son côté, Newcastle United connaît une situation inverse. Sur le plan national, leurs résultats sont irréguliers, malgré une victoire récente contre Manchester City. En Europe, ils excellent. Ils occupent la sixième place en Ligue des champions avec une seule défaite et n'ont concédé que deux buts, affichant ainsi l'une des meilleures défenses.

Les effectifs probables pour Marseille vs Newcastle

Composition attendue de Marseille : Rulli, Weah, Pavard, Balerdi, Emerson, Kondogbia, Hojbjerg, Greenwood, Gomes, Paixão, Aubameyang

Composition attendue de Newcastle : Pope, Livramento, Botman, Thiaw, Burn, Guimarães, Tonali, Joelinton, Murphy, Woltemade, Barnes

Les Magpies pour ajouter aux difficultés européennes de Marseille

Marseille doit composer avec une longue liste de joueurs incertains ou absents pour la réception de Newcastle United. Nayef Aguerd pourrait être indisponible, tout comme Hamed Traoré et Amir Murillo. De plus, Amine Gouiri est définitivement écarté, tandis que Pierre-Émile Hojbjerg, en quête de forme, devrait être présent.

Cette situation pourrait profiter aux Magpies qui visent une autre victoire à l'extérieur, bien qu'eux aussi ne soient pas au complet. Lewis Hall a dû quitter le terrain contre City mais semble aller bien, tandis que des doutes subsistent concernant Kieran Trippier et Anthony Gordon. Cependant, Yoane Wissa et Will Osula manqueront certainement ce match.

Les Minots abordent ce match avec confiance, ayant battu Nice 5-1 lors de leur dernier match de championnat, mais Newcastle représente un adversaire plus redoutable. Fraîchement vainqueurs contre les hommes de Pep Guardiola, les hommes d'Eddie Howe semblent bien placés pour réitérer leur succès.

Une occasion excitante

Les matchs de l'OM sont souvent riches en buts, qu'ils marquent ou concèdent. Il est notable que 12 de leurs matchs cette saison ont dépassé les 2,5 buts, et les deux équipes ont marqué dans huit de ces rencontres. Quant à Newcastle, les deux équipes ont marqué lors de quatre de leurs six derniers matchs, et ils ont concédé 2+ buts lors de trois déplacements consécutifs.

Il est donc raisonnable de s'attendre à de l'action des deux côtés, chaque équipe possédant une puissance offensive capable de punir l'autre. Les hôtes comptent sur Mason Greenwood, en excellente forme, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a brillé contre Nice. Pour les visiteurs, Nick Woltemade est une menace importante, mais il n'est pas le seul.

Les hommes de Roberto De Zerbi ont souvent gardé leur cage inviolée au Stade Vélodrome cette saison, mais l'équipe de Premier League devrait réussir à percer leur défense. Le Real Madrid, le Sporting Clube de Portugal et l'Atalanta ont trouvé le chemin des filets contre eux. Newcastle pourrait faire de même, même s'ils ne parviennent pas à empêcher Marseille de marquer.

L'homme en forme de Newcastle

Harvey Barnes réalise une excellente saison avec les Magpies et a été un joueur clé en Ligue des champions. Il est probablement considéré comme essentiel pour ce match, ayant inscrit un doublé pour assurer la victoire contre City. Le joueur de 27 ans a enregistré quatre buts et passes décisives lors de ses trois derniers matchs.

Des joueurs comme Greenwood, Woltemade et Aubameyang sont naturellement favoris pour marquer, mais Barnes se sentira en confiance. Gordon, s'il est apte à jouer, peut également être une grande menace et a bien performé en Ligue des champions. Cependant, c'est l'ancien joueur de Leicester City qui connaît actuellement une période de succès remarquable.

Il ne serait pas surprenant de le voir ajouter à son total de huit buts/passes décisives lors de son déplacement en France. Howe sera sans aucun doute impatient de voir sa forme excellente se poursuivre.