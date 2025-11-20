Ce pari contre le PSG peu performant a réussi dans 5 de ses 6 matchs de Ligue 1

L'équipe de Luis Enrique a connu une saison 2024/25 éblouissante. Cependant, elle n'est pas aussi impressionnante cette saison dans ses matchs domestiques.

Marchés de paris sur le PSG Cotes Le Havre +2 handicap vs PSG 2,43 Monaco +1 handicap vs PSG 2,25

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Les blessures contribuent aux performances médiocres en Ligue 1

Le PSG a remporté les quatre derniers titres de Ligue 1. En tant que champions d'Europe en titre, il y avait toujours un risque qu'ils perdent leur concentration lors de leurs premiers matchs domestiques cette saison. Un voyage à la Coupe du Monde des Clubs cet été a également retardé le retour à l'action de plusieurs stars.

Ces facteurs ont eu un impact sur les Parisiens, qui n'ont enregistré que des victoires 1-0 lors de leurs deux premiers matchs de championnat. Cependant, trois mois plus tard, ils n'ont toujours pas atteint leur meilleure forme.

Le PSG n'a remporté que quatre de ses 12 premiers matchs de Ligue 1 par plus d'un but d'écart. Cette tendance s'est manifestée aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Notamment, les victoires 2-0 contre Lens et Auxerre restent leurs succès les plus convaincants au Parc des Princes.

Les champions de France ont une différence de xG par 90 minutes de seulement +0,74 en Ligue 1 cette saison. C'est seulement le 10e meilleur bilan des clubs des cinq grands championnats européens.

Les blessures de plusieurs joueurs clés continuent de les handicaper. Le lauréat du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, n'a accumulé que 282 minutes en Ligue 1. Son retour est proche, mais il ne sera pas de retour pour le match de ce week-end contre Le Havre.

Désiré Doué, Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont également actuellement absents. Le trio ne devrait pas revenir avant décembre au plus tôt. Il est possible qu'aucun de ces joueurs ne participe à nouveau à un match de Ligue 1 cette année.

Le dernier match domestique du PSG cette année civile est prévu le 13 décembre contre Metz. Ils pourront ensuite profiter d'une pause hivernale avant le derby contre le Paris FC début janvier.

Le PSG dominera-t-il ses prochains matchs de championnat ?

Il reste encore quatre rencontres de championnat à négocier pour le PSG avant la pause. Malgré de nombreux problèmes de blessures, ils conservent une avance de deux points sur Marseille, deuxième.

Étant donné leur nette supériorité sur leurs rivaux domestiques, Enrique est peu susceptible de prendre des risques en précipitant le retour de ses stars. Cela pourrait créer d'autres opportunités de paris lors des prochains matchs de championnat du PSG.

Jusqu'à présent, ils ont été l'une des équipes les moins rentables d'Europe sur le marché des handicaps. Le PSG n'a gagné par plus de deux buts d'écart que lors de deux occasions en Ligue 1. Soutenir Lille, Strasbourg et Lorient avec un avantage d'un but a été rentable depuis le début du mois d'octobre.

Avec quatre de leurs joueurs les plus importants absents, le PSG pourrait de nouveau être vulnérable ce week-end. Ils affrontent une équipe du Havre qui n'a concédé qu'un seul but lors de ses quatre derniers matchs.

L'équipe de Didier Digard n'a perdu qu'un de ses huit derniers matchs de Ligue 1. Ce bilan suggère qu'ils peuvent au moins compliquer la tâche des leaders. Parier sur Le Havre avec un handicap positif de deux buts pourrait être le pari judicieux.

Le PSG se déplace à Monaco le week-end suivant. Dembélé est le seul de leurs stars blessées qui a une chance de jouer. Ce match a également lieu moins de 72 heures après un affrontement en Ligue des champions avec Tottenham.

Ainsi, c'est un autre match domestique où il y a un potentiel clair pour que le PSG trébuche. Vous pouvez parier sur Monaco avec un handicap de +1 but, ce qui correspond à une probabilité implicite de 53,3 %. Cela fait de Monaco une option attrayante sur le marché des handicaps.

