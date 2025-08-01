Pronostic Manchester United vs Everton 03/08/2025 : Les difficultés de Moyes vont se poursuivre

Notre expert s'attend à ce que Manchester United continue sa forme de pré-saison, compte tenu des récentes difficultés des Toffees.

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Pronostic Manchester United vs Everton : paris, contexte, et compositions

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Nous prévoyons une victoire de Man Utd 3-0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Après une campagne de championnat désastreuse et une défaite en finale de la Ligue Europa contre Tottenham, Manchester United semble se renforcer. Leur forme de pré-saison a été excellente, restant invaincus.

L'équipe de Ruben Amorim a remporté ses deux matchs dans la Premier League Summer Series, y compris une victoire nette de 4-1 contre Bournemouth jeudi matin. Les nouvelles recrues Matheus Cunha et Bryan Mbeumo pourraient jouer pour les Diables Rouges, Mbeumo n'ayant pas encore fait ses débuts.

United a déjà sécurisé le titre du tournoi, après la victoire de Chelsea en 2023. Ainsi, le manager a l'occasion de faire tourner les joueurs et d'examiner de près son effectif lorsqu'ils affronteront Everton au Mercedes-Benz Stadium.

Everton a connu des difficultés tout au long de sa campagne. L'équipe de David Moyes a perdu ses deux matchs dans la compétition. Lors de leur dernier match, ils ont perdu leur avance de 1-0 et se sont inclinés 2-1 contre l'ancien club de Moyes, West Ham.

Moyes s'est plaint de ne pas avoir signé les joueurs qu'il souhaitait. Il a explicitement mentionné que son équipe n'est pas prête pour cette compétition de pré-saison, ni pour la Premier League.

Les effectifs probables pour Manchester United vs Everton

Composition attendue de Manchester United : Bayindir ; Yoro, De Ligt, Shaw ; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dorgu ; Fernandes, Mbeumo ; Cunha

Composition attendue de Everton : Pickford ; O’Brien, Keane, Mykolenko ; Patterson, Gueye, Iroegbunam, McNeil ; Armstrong, Ndiaye, Beto

Opportunité pour un clean sheet

Manchester United a rarement gardé sa cage inviolée ces dernières saisons et n'en a pas encore gardé une dans la Premier League Summer Series. Cependant, ils auront l'occasion de le faire contre les Toffees dimanche.

Everton a eu du mal à trouver le chemin des filets, n'ayant marqué qu'une seule fois lors de leurs deux rencontres, mais en ont concédé cinq dans le processus. Les hommes d'Amorim devraient marquer facilement, surtout après avoir inscrit quatre buts contre Bournemouth jeudi.

Les Blues n'ont pas réussi à marquer lors de deux de leurs trois derniers matchs, donc United les tiendra probablement à distance. Il est à noter que 80 % des cinq derniers face-à-face ont vu les Diables Rouges gagner sans encaisser de but.

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La forme offensive de United continue

Avec quatre buts lors du dernier match, United semble bien marquer, surtout avec Rasmus Hojlund qui a trouvé le filet en premier à la huitième minute. Ils ont marqué un minimum de deux buts lors de leurs quatre derniers matchs.

Cunha a été reposé lors du match précédent, et Mbeumo devrait jouer un rôle dans ce match. Par conséquent, les Toffees auront du mal à les arrêter. Il est préoccupant que les Merseysiders aient concédé au moins deux fois lors de leurs deux matchs dans cette compétition.

Le bilan des confrontations directes soutient cette suggestion. Man Utd a marqué au moins deux buts lors de chacune des sept dernières rencontres avec Everton. C'est une statistique étonnante qui suggère que Manchester United marquera de nombreux buts contre Everton.

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Tous les signes pointent dans une seule direction

United est grand favori pour ce match, ce qui n'était pas souvent le cas la saison dernière. Actuellement, Everton est sur une série de quatre matchs sans victoire, ayant perdu trois d'affilée. Leur dernière victoire remonte au dernier jour de la saison de Premier League contre Newcastle.

Pendant ce temps, les hommes d'Amorim ont maintenant remporté trois de leurs quatre derniers matchs amicaux de club, tandis qu'un s'est terminé par un match nul. Ils ont un excellent bilan contre Everton, ayant remporté six de leurs sept dernières rencontres. Compte tenu de la forme actuelle des Merseysiders, United est en excellente position pour remporter son troisième match consécutif.