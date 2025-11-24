Pronostic Manchester United vs Everton 24/11/2025 : Mbeumo pour couler les Toffees

Notre expert en paris s'attend à un match riche en buts, avec Bryan Mbeumo marquant lors d'une victoire à domicile.

Pronostic Manchester United vs Everton : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester United vs Everton

Man Utd pour gagner à une cote de 1,80 sur Winamax

Bryan Mbeumo pour marquer à tout moment à une cote de 2,30 sur Winamax

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,75 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Man Utd 2-1 Everton

Pronostic des buteurs : Man Utd – Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes ; Everton – Iliman Ndiaye

Manchester United connaît une meilleure saison sous Ruben Amorim et reste invaincu en cinq matchs avant cette rencontre. Leurs deux derniers matchs se sont soldés par des nuls 2-2 à l'extérieur contre Nottingham Forest et Tottenham. Ce sera leur premier match à domicile depuis leur victoire 4-2 contre Brighton il y a un mois.

Everton, dirigé par David Moyes, semble également aller dans la bonne direction. Ils ont battu Fulham 2-0 à domicile juste avant la pause internationale, mettant fin à une série décevante d'une seule victoire en sept matchs de championnat pour le club de Merseyside.

Les effectifs probables pour Manchester United vs Everton

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Shaw, Maguire, De Ligt, Dorgu, Fernandes, Casemiro, Mazraoui, Cunha, Diallo, Mbeumo

Composition attendue d’Everton : Pickford, Mykolenko, Tarkowski, Keane, Garner, Gueye, Iroegbunam, Grealish, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Barry

Les Red Devils pour décrocher une cinquième victoire consécutive à domicile

Bien que United n'ait pas joué à son meilleur niveau contre les Spurs lors de leur dernier match, le but de Matthijs de Ligt à la 96e minute a sauvé un point en fin de match. Cela a été crucial pour maintenir leur élan. Les Red Devils ont été particulièrement impressionnants à domicile, ayant remporté chacun de leurs quatre derniers matchs à Old Trafford. Ils ont en moyenne 2,75 buts par match sur cette période.

Les données sous-jacentes indiquent également des améliorations réelles dans cette équipe de Man Utd. Leur xGD de +5,3 à domicile est le troisième meilleur record de la Premier League. Ils ont créé plus de xG que leurs adversaires dans chaque match à domicile jusqu'à présent cette saison.

À part une victoire 3-2 contre le club de bas de tableau Wolves, Everton n'a obtenu qu'un point lors de quatre matchs à l'extérieur cette saison. Ils ont également perdu leurs quatre derniers matchs à l'extérieur à Old Trafford. Ils risquent de repartir sans aucun point lundi soir.

Pronostic 1 Manchester United vs Everton : Man Utd pour gagner à une cote de 1,80 sur Winamax

La série chaude de Mbeumo continue

Man Utd a beaucoup investi dans une nouvelle ligne d'attaque cet été. Bien que Benjamin Sesko et Matheus Cunha aient eu des débuts relativement lents, Bryan Mbeumo a été un succès. L'ancien joueur de Brentford a marqué six buts en 12 apparitions pour son nouveau club toutes compétitions confondues. Cela inclut quatre buts lors de ses quatre dernières apparitions en Premier League. Il n'a joué qu'une fois pour le Cameroun pendant la pause internationale et devrait être pleinement reposé avant ce match.

Avant cette série de matchs, seuls trois joueurs pouvaient faire mieux que le total de 26 tirs de Mbeumo en Premier League 2025/26. Il se place dans de nombreuses positions de tir et a trouvé le filet avec 53,8 % de ses tentatives. Avec Sesko incertain en raison d'une blessure, le joueur de 26 ans pourrait à nouveau opérer en tant qu'attaquant central. Il est à bonne valeur pour marquer à tout moment avec une probabilité implicite de 43,5 %.

Pronostic 2 Manchester United vs Everton : Bryan Mbeumo pour marquer à tout moment à une cote de 2,30 sur Winamax

Des buts à prévoir à Old Trafford

Il y a encore quelques failles défensives dans cette équipe de Man Utd. Ils ont concédé 16,4 xG cette saison, ce qui est le troisième pire record de la Premier League. Cela a contribué à des rencontres divertissantes, 73 % de leurs matchs produisant au moins trois buts.

Everton est une équipe plus conservatrice sous Moyes. Cependant, ils ont ajouté un peu plus de créativité à leur effectif cette saison, avec Jack Grealish ayant délivré quatre passes décisives en Premier League. C'est le meilleur record de la ligue après 11 journées.

Kiernan Dewsbury-Hall est un autre milieu de terrain talentueux, tandis que l'ailier Iliman Ndiaye a inscrit quatre buts. Ils ont suffisamment de qualité dans leurs rangs pour tester une défense à domicile fragile.

Cela suggère un autre match relativement riche en buts impliquant les Red Devils. Plus de 2,5 buts peuvent être soutenus avec une probabilité implicite de 58,1 %.