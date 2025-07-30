Pronostic Manchester United vs Bournemouth 31/07/2025 : les Cherries triomphent dans un match ouvert

Manchester United et les Cherries ont remporté leurs premiers matchs de la Summer Series. Bournemouth devrait poser un défi plus important à United que West Ham.

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Pronostic Manchester United vs Bournemouth : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester United vs Bournemouth

Bournemouth +1 à une cote de 1,75 avec Unibet

Bournemouth (Équipe gagnante d'une mi-temps) à une cote de 2,27 avec Unibet

Plus de 4,5 buts à une cote de 5,50 avec Unibet

Les Cherries sont attendus pour sécuriser une victoire 3-2 dans ce qui devrait être un match ouvert et divertissant au Soldier Field.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Manchester United et Bournemouth ont le même nombre de points dans la Premier League Summer Series, avant leur deuxième match à Chicago. United a battu West Ham United 2-1 lors de leur premier match de ce tournoi de pré-saison. L'équipe de Ruben Amorim a gagné grâce à une performance en solo de Bruno Fernandes, qui a marqué un doublé.

Cependant, United n'était pas l'équipe la plus forte. West Ham a bénéficié de 57 % de possession, a passé le ballon plus précisément et n'a eu que deux tirs de moins au but que United.

En revanche, le Bournemouth d'Andoni Iraola était totalement en contrôle lors de leur victoire 3-0 contre Everton. Ils ont marqué tous ces buts en seulement 14 minutes en seconde mi-temps. Bournemouth s'est montré explosif en contre-attaque, mais a également fait preuve de patience et de contrôle en possession.

Cette victoire était d'autant plus encourageante pour les Cherries, considérant qu'Everton a aligné l'un de ses XI de départ les plus forts possibles pour ce tournoi. En fait, David Moyes n'a changé que quatre joueurs tout au long du match.

Les effectifs probables pour Manchester United vs Bournemouth

Composition attendue de Manchester United : Bayindir ; Yoro, Heaven, de Ligt, Diallo, Dorgu, Ugarte, Mainoo, Fernandes, Cunha, Hojlund

Composition attendue de Bournemouth : Petrovic ; Araujo, Truffert, Senesi, Hill, Traore, Brooks, Ouattara, Tavernier, Scott, Evanilson

Soutenir les Cherries pour éviter la défaite

Bournemouth est invaincu lors de ses quatre derniers matchs face à Manchester United. Lors de la campagne Premier League 2024/25, les Cherries ont réussi à faire match nul 1-1 à domicile même s'ils ont terminé le match à dix. Pendant ce temps, les hommes d'Iraola ont dominé les Red Devils en gagnant 3-0 à Old Trafford en décembre dernier.

Malgré les efforts de Ruben Amorim pour améliorer sa ligne d'attaque, l'équipe subit encore de nombreux changements. Étant donné que Bryan Mbeumo n'est pas encore prêt à jouer contre les Cherries, il est peu probable que Bournemouth perde ce match.

La confiance avec laquelle Bournemouth a battu Everton en seconde mi-temps de leur premier match de la Summer Series montre à quel point ils sont dangereux. United a eu la chance de battre West Ham lors de leur premier match de la Summer Series. Par conséquent, parier sur leur victoire pourrait ne pas être judicieux.

Pronostic 1 Manchester United vs Bournemouth : Bournemouth +1 à une cote de 1,75 avec Unibet

Les hommes d'Iraola pour dominer au moins une partie du match

Bournemouth a marqué en premier et a remporté la première mi-temps lors de quatre de leurs cinq derniers matchs contre United. C'est pourquoi les Cherries devraient gagner une mi-temps à une cote avantageuse. En fait, c'est le pari principal de notre trio de pronostics pour Manchester United vs Bournemouth.

La saison dernière, Bournemouth a marqué en premier dans 47 % de ses matchs de Premier League. Pendant ce temps, United a marqué en premier dans seulement 32 % de ses matchs EPL, ce qui est bien en dessous de la moyenne de la ligue de 48 %.

United a marqué deux tiers, soit 66 %, de ses buts la saison dernière en seconde mi-temps, la plupart d'entre eux dans les 15 dernières minutes. Si le match de jeudi suit ces tendances, Bournemouth gagnera la première mi-temps et United se rattrapera après la pause.

Pronostic 2 Manchester United vs Bournemouth : Bournemouth (Équipe gagnante d'une mi-temps) à une cote de 2,27 avec Unibet

Les deux équipes pourraient marquer

Deux des neuf derniers affrontements entre Manchester United et Bournemouth ont comporté cinq buts ou plus.

Bournemouth a frappé trois buts sans réponse lors de sa première victoire en Summer Series contre Everton. Pendant ce temps, United a marqué deux fois grâce à une performance individuelle encourageante de Bruno Fernandes.

Bournemouth s'adapte encore à une nouvelle défense après le départ de Dean Huijsen et Milos Kerkez cet été. United semble toujours fragile défensivement, donc ce match pourrait comporter de nombreux buts avec de l'action aux deux extrémités du terrain.

Matheus Cunha sera impatient de marquer son premier but pour United. Pendant ce temps, Bournemouth dispose de nombreuses armes offensives, y compris Evanilson, Semenyo et Ouattara. Avec une probabilité de 21,05 %, parier sur plus de 4,5 buts vaut le coup.