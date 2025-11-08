Pronostic Manchester City vs Liverpool 09/11/2025 : City pour remporter un classique d'un bout à l'autre

Les deux équipes savent qu'elles doivent gagner pour rester au contact du leader du championnat, Arsenal. Qui sortira victorieux au stade Etihad ?

Pronostic Manchester City vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Liverpool

Victoire de Man City à une cote de 1,90 avec Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,10 avec Winamax

Erling Haaland (joueur à avoir 4+ tirs) à une cote de 1,85 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Man City 3-2 Liverpool

Pronostic des buteurs : Man City – Haaland x2, Cherki ; Liverpool – Ekitike, Salah

Un affrontement fascinant entre Manchester City, deuxième, et Liverpool, troisième, se déroulera dimanche au stade Etihad. City a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, tandis que Liverpool a perdu quatre de ses cinq dernières rencontres.

City semble monter en puissance, en grande partie grâce à la solidité de Donnarumma dans les buts, au retour en forme de Rodri et à la performance de buteur de Haaland. Le talisman norvégien a inscrit 13 buts en dix matchs de Premier League cette saison et cinq buts en quatre matchs de Ligue des champions.

Ils ont marqué 20 buts lors de leurs 10 premiers matchs de la saison 2025/26, s'imposant comme les meilleurs buteurs du championnat, concédant seulement huit buts sur cette période. Leur succès européen a également renforcé la confiance de l'équipe. Ils sont restés invaincus lors de la phase de championnat, remportant trois matchs et faisant un nul.

Liverpool a mis fin à une série de quatre défaites consécutives en Premier League la semaine dernière. Leur victoire contre Aston Villa était cruciale, car ils avaient été éliminés de la Premier League. Ils ont confirmé cela par une victoire historique 1-0 à domicile contre le Real Madrid mardi soir.

Le manager des Reds, Arne Slot, a probablement été satisfait des deux matchs consécutifs sans encaisser de but. Le retour d'Andrew Robertson en tant qu'arrière latéral semble avoir apporté une certaine stabilité à la défense des Reds. Cependant, Manchester City est une toute autre affaire. Leurs menaces offensives sur les deux flancs, ainsi que le point central imposant qu'est Haaland, en font une force redoutable.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Liverpool

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma ; O’Reilly, Nunes, Dias, Gvardiol, Rodri, Gonzalez, Cherki, Doku, Foden, Haaland

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili ; Robertson, Bradley, van Dijk, Konaté, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike

City pour contrarier les espoirs de titre de Liverpool

Bien que Liverpool soit invaincu lors de ses quatre derniers matchs contre City et qu'ils aient remporté deux victoires consécutives, ce match devrait se conclure par une victoire à domicile. City a marqué 13 de ses buts en championnat à domicile cette saison, prouvant qu'ils sont une force offensive irrésistible à l'Etihad.

City a marqué en premier lors de huit de ses dix derniers matchs. S'ils ouvrent le score contre Liverpool, cela pourrait être un après-midi long pour les Reds. De plus, les hommes de Slot ont concédé le premier but dans sept de leurs neuf derniers matchs, ce qui en fait un scénario probable basé sur la forme actuelle.

Néanmoins, les hommes de Pep Guardiola n'ont pas gardé leur cage inviolée lors de leurs 13 dernières confrontations avec Liverpool. Ainsi, les Reds ne devraient pas perdre sans marquer. Cependant, une victoire à fort score avec une marge d'un but est le résultat le plus probable.

Pronostic 1 Manchester City vs Liverpool : Victoire de Man City à une cote de 1,90 avec Winamax

Un match d'un bout à l'autre attendu

Quatre des huit dernières rencontres entre City et Liverpool au stade Etihad ont vu quatre buts ou plus. Les marchés de paris indiquent qu'il y a moins de 50 % de probabilité que cela se produise dimanche après-midi. En fait, ils suggèrent qu'il n'y a que 45,45 % de chance que quatre buts ou plus soient marqués.

Bien que Liverpool ait amélioré sa défense lors de ses deux derniers matchs, elle semble toujours fragile à l'arrière. C'est aux meilleurs buteurs de la Premier League d'exploiter ces faiblesses et d'augmenter la pression sur Arne Slot.

City a marqué quatre buts à l'Etihad mardi soir lors de sa victoire 4-1 contre le Borussia Dortmund. Ils ont également marqué trois buts contre Bournemouth en pleine forme et cinq buts contre le promu Burnley. Plus de 3,5 buts semble être un résultat très réaliste étant donné que Liverpool possède également une ligne d'attaque solide.

Pronostic 2 Manchester City vs Liverpool : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,10 avec Winamax

Soutenir Haaland pour mitrailler le but de Mamardashvili

Erling Haaland est en excellente forme de buteur ces derniers temps. À tel point que les marchés de paris ont éliminé toute valeur potentielle de parier sur lui pour marquer à tout moment.

Cependant, le Norvégien a en moyenne 4,51 tirs par match jusqu'à présent cette saison. Il y a 52,63 % de probabilité qu'il enregistre quatre tirs ou plus contre Liverpool, ce qui en fait le pari de valeur de ce trio de pronostics Man City vs Liverpool.

Avec des buts probables aux deux extrémités, Haaland est probablement la principale menace de but pour City. Il est dans le 99e percentile pour les tirs pris et les tirs cadrés en Premier League cette saison. Il convertit également presque un tiers (30,23 %) de ses tirs en buts.