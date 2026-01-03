Pronostic Manchester City vs Chelsea 04/01/2026 : les Citizens pour mettre la pression en tête

Notre expert en paris sportifs table sur une entame de match percutante des hommes de Pep Guardiola, dans une rencontre qui s'annonce riche en buts.

Pronostic Manchester City vs Chelsea : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Chelsea

Mi-temps : Victoire de Manchester City – cote de 2,20 sur Winamax

Manchester City marque plus de 2,5 buts – cote de 2,55 sur Winamax

Total de buts : Plus de 3,5 – cote de 2,25 surWinamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 3-1 Chelsea

Pronostic des buteurs : Manchester City - Erling Haaland x2, Phil Foden ; Chelsea - Cole Palmer

Manchester City entend bien maintenir la pression sur Arsenal dans la course au titre. Après un début de saison poussif, les Citizens ont retrouvé leur rythme de croisière ces derniers mois. Mieux encore, ils sont invaincus à domicile en championnat depuis leur revers contre Tottenham en août dernier.

À l'inverse, Chelsea sort d'un mois de décembre cauchemardesque, marqué par des défaites contre Leeds et Aston Villa. Avec seulement deux victoires en huit matchs, toutes compétitions confondues, le mois dernier, les Blues ont probablement dit adieu au titre après leur nul concédé à domicile face à Bournemouth (2-2) en milieu de semaine.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Chelsea

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, O'Reilly, Dias, Gvardiol, Nunes, Gonzalez, Reijnders, Silva, Cherki, Foden, Haaland.

Composition attendue de Chelsea : Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Fernández, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro.

City pour un départ canon

En pleine possession de leurs moyens, les joueurs de Manchester City auront à cœur d'asphyxier Chelsea dès le coup d'envoi. Cette saison, la formation de Guardiola a pris l'habitude de démarrer ses matchs sur les chapeaux de roue.

Depuis leur défaite précoce face aux Spurs, les Cityzens n'ont encaissé que deux buts en première période à l'Etihad en Premier League, pour 12 buts inscrits. En face, la défense de Chelsea multiplie les retards à l'allumage. Les Blues ont encaissé deux buts en 20 minutes lors de leur dernier déplacement à Newcastle et ont concédé le même tarif en 27 minutes contre Bournemouth mardi.

Pronostic 1 Manchester City vs Chelsea : Manchester City mène à la pause - 2,20 sur Winamax.

L'attaque des Skyblues en démonstration

Guardiola peut se réjouir de l'animation offensive de son équipe. Phil Foden et Rayan Cherki sont étincelants en soutien à Erling Haaland. Le collectif est moins dépendant du seul génie norvégien, auteur d'un doublé lors du dernier match à domicile contre West Ham (3-0).

C'était d'ailleurs la cinquième fois consécutive que City inscrivait trois buts lors d'un match de championnat à domicile. Face à une défense de Chelsea qui a concédé un total de 2,8 "Expected Goals" (xG) contre Bournemouth, l'armada offensive de City devrait s'en donner à cœur joie.

Pronostic 2 Manchester City vs Chelsea : Manchester City marque plus de 2,5 buts - 2,55 sur Winamax

Un match ouvert et spectaculaire

Si City est favori, Chelsea possède les armes pour exister. Cole Palmer, de retour en pleine forme, a trouvé le chemin des filets contre les Cherries. Les Blues n'ont d'ailleurs échoué à marquer qu'à deux reprises cette saison, toutes compétitions confondues.

Enzo Maresca ne devrait pas renoncer à ses principes offensifs face à son ancien mentor. Lors de leur dernière visite dans le Nord de l'Angleterre, les Londoniens s'étaient inclinés 3-1, et tout le monde garde en mémoire le spectaculaire 4-4 d'il y a deux ans. Avec des buts des deux côtés dans cinq des six derniers matchs de Chelsea, le spectacle semble garanti.

Pronostic 3 Manchester City vs Chelsea : Plus de 3,5 buts dans le match - 2,25 sur Winamax

