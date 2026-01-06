Pronostic Manchester City vs Brighton 07/01/2026 : Haaland vise un nouveau record

Après deux matchs nuls consécutifs, notre expert mise sur un rebond des Skyblues face aux Seagulls à l'Etihad Stadium.

Pronostic Manchester City vs Brighton : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Brighton

Victoire de Manchester City et + de 2,5 buts à une cote de 2,00 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,66 sur Winamax

Erling Haaland buteur à une cote de 1,50 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 2-1 Brighton

Pronostic des buteurs : Man City - Erling Haaland, Rayan Cherki ; Brighton - Georginio Rutter

L’invincibilité de Manchester City se poursuit, même si les récents partages de points face à Sunderland et Chelsea ne sont pas les résultats espérés par Pep Guardiola.

Les Cityzens restent sur 10 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, mais accusent désormais six points de retard sur Arsenal en Premier League. Malgré cet écart, les locaux abordent ce rendez-vous avec confiance : ils n'ont plus perdu à l'Etihad en championnat depuis le mois d'août.

De son côté, Brighton souffle le chaud et le froid. Leur victoire 2-0 contre Burnley a mis fin à une série de six matchs sans succès (dont trois défaites). Les hommes de Fabian Hürzeler pourront toutefois s’appuyer sur leur victoire 2-1 acquise face à City plus tôt cette saison pour tenter de créer l'exploit.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Brighton

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Silva, Foden, Cherki, Reijnders, Haaland.

Composition attendue de Brighton : Verbruggen, Veltman, Dunk, van Hecke, Kadioglu, Gomez, Ayari, Gruda, Rutter, Mitoma, Welbeck.

City assure l'essentiel

Bien qu'ils aient piétiné face à Sunderland et Chelsea, les Cityzens partent largement favoris. Brighton peine à l'extérieur cette saison, et l'Etihad reste une forteresse quasi imprenable. City doit impérativement s'imposer pour ne pas laisser Arsenal s'échapper en tête du classement.

Les deux effectifs sont toutefois amoindris par les absences. Côté City, Savinho et Oscar Bobb manquent à l'appel, tandis que Nico Gonzalez est incertain. Omar Marmoush et Rayan Aït Nouri sont, eux, partis disputer la CAN.

Chez les Seagulls, l'absence la plus lourde est celle de Carlos Baleba, qualifié pour les quarts de finale avec le Cameroun. La profondeur du banc de City devrait faire la différence dans un match souvent prolifique (70 % des matchs de City à domicile dépassent les 2,5 buts).

Pronostic 1 Manchester City vs Brighton : Manchester City gagne et plus de 2,5 buts à une cote de 2,00 sur Winamax

Du spectacle des deux côtés

Brighton reste sur une dynamique surprenante contre les champions en titre, avec deux victoires 2-1 lors de leurs trois dernières confrontations. Si l'historique global penche largement pour City (13 victoires sur 15 avant cette série), une constante demeure : les buts.

Lors de 8 de leurs 10 derniers duels, les deux équipes ont trouvé le chemin des filets. City, bien que prolifique devant, montre des signes de fébrilité défensive ces derniers temps. Fabian Hürzeler sait que si des équipes comme Nottingham Forest ou Fulham ont réussi à percer le verrou mancunien, ses Seagulls ont toutes les chances d'en faire autant.

Pronostic 2 Manchester City vs Brighton : Les deux équipes marquent à une cote de 1,66 sur Winamax

Haaland pour briser la glace

Muet face à Chelsea le week-end dernier, Erling Haaland reste sur trois matchs de Premier League sans marquer — sa plus longue période de disette cette saison. Statistiquement, le Norvégien est donc plus proche que jamais d'un retour aux affaires.

Auteur du seul but de City lors du revers face à Brighton en août, Haaland compte déjà 12 matchs avec au moins un but au compteur cette saison. Il brigue son 20e but de l'exercice pour atteindre cette barre symbolique pour la cinquième saison consécutive en championnat. Avec 6 buts en 6 matchs contre Brighton, le "Cyborg" devrait logiquement retrouver le chemin des filets pour rester en tête de la course au Soulier d'Or.

Pronostic 3 Manchester City vs Brighton : Erling Haaland buteur à une cote de 1,50 sur Winamax

