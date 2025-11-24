Pronostic Manchester City vs Bayer Leverkusen 25/11/2025 : les visiteurs évitent la défaite

L’équipe de Pep Guardiola espère rebondir après la défaite contre Newcastle en Premier League avec une victoire en Ligue des champions à domicile contre le Bayer Leverkusen.

+

Pronostic Manchester City vs Bayer Leverkusen : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen +2 (handicap 3 voies) à une cote de 2,25 avec Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,85 avec Winamax

Patrik Schick marque à tout moment à une cote de 4,60 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 2-1 Bayer Leverkusen

Pronostic des buteurs : Manchester City – Haaland, Doku ; Leverkusen – Schick

Le Bayer Leverkusen se déplace à Manchester City mardi soir, ayant désespérément besoin d'un résultat positif pour garder ses espoirs de qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions en vie.

City a récolté dix points lors de ses quatre premiers matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison. Ils sont actuellement en quatrième place et bien placés pour décrocher une place parmi les huit premiers, ce qui les qualifierait directement pour les phases éliminatoires.

Ils affrontent Leverkusen pour la première fois de leur histoire cette semaine. Guardiola sera probablement privé de son milieu de terrain vedette Rodri, qui souffre d'un problème aux ischio-jambiers et est très incertain. Guardiola devrait remanier l'équipe après la défaite de samedi à Newcastle, avec des joueurs comme John Stones et Savinho susceptibles de débuter en milieu de semaine.

Le Bayer Leverkusen est à la 21e place du classement de la phase de groupes de la Ligue des champions après quatre matchs. Ils ont cinq points à leur actif et ne sont que trois places au-dessus de la limite de la 24e place pour les barrages d'élimination.

Leverkusen est troisième en Bundesliga allemande et a remporté quatre victoires en cinq matchs au niveau national. Leur moyenne est de près de trois buts par match sur le plan national, mais ils n'ont réussi à en marquer que six sur quatre matchs de Ligue des champions. Les empêcher de marquer à l'autre bout a été le plus grand problème, concédant en moyenne 2,5 buts par match.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Bayer Leverkusen

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Aït-Nouri, Lewis, Gvardiol, Stones, Savinho, Gonzalez, Reijnders, Doku, Foden, Haaland

Composition attendue de Bayer Leverkusen : Flekken, Tella, Belocian, Badé, Quansah, Maza, Grimaldo, Garcia, Poku, Tillman, Schick

Leverkusen pour éviter une défaite par plus d'un but d'écart

Le marché du handicap 3 voies est notre meilleur pari pour la valeur mardi soir. Soutenir les visiteurs avec un handicap de +2 semble être la meilleure option ici. Les marchés des paris donnent aux Allemands 45,45 % de chances d'éviter une défaite par deux buts ou plus.

City a perdu 2-1 contre Newcastle samedi, donc leur confiance a probablement été ébranlée. Leur milieu de terrain manque toujours de contrôle et de structure lorsque Rodri est absent, et il est presque certain qu'il manquera mardi.

Leverkusen marque en moyenne 1,5 buts par match de Ligue des champions. Même s'ils ne marquent qu'un but à l'Etihad, City devrait en trouver trois ou plus pour que ce pari sur le handicap soit perdant. À un prix contre la cote, c'est le pari de valeur le plus élevé de notre trio de pronostics pour Manchester City vs Bayer Leverkusen.

Valeur modeste sur moins de 3,5 buts

50 % des matchs de Bayer Leverkusen se sont terminés avec quatre buts ou plus marqués. Cependant, ce chiffre tombe à 40 % pour Manchester City. En utilisant une moyenne de 45 % comme référence, moins de 3,5 buts peut être soutenu à une probabilité de 54,05 %.

City n'a encaissé que trois fois en quatre matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions jusqu'à présent cette saison. Même si Leverkusen marque, City devrait marquer trois buts ou plus pour perdre ce pari.

Dortmund, une équipe allemande de qualité comparable à Leverkusen, a été battue 4-1 à City. Cependant, Leverkusen devrait tirer des leçons de l'approche offensive de Dortmund et frustrer City.

Grande valeur sur Schick pour marquer pour les visiteurs

Il est difficile de trouver de la valeur parmi les buteurs du côté de City. Pourtant, un nom se démarque pour Leverkusen. L'attaquant tchèque Patrik Schick semble offrir une valeur sérieuse sur le marché des buteurs à tout moment.

Schick a marqué cinq buts en neuf matchs de Bundesliga et un but en deux matchs de Ligue des champions cette saison. Les marchés des paris estiment que Schick n'a que 22,22 % de chances de marquer à tout moment au stade Etihad.

C'est bien en dessous de son taux de réussite de 55,56 % en Bundesliga et de son taux de réussite de 50 % en Ligue des champions. Cependant, cette forme en Ligue des champions provient de seulement deux matchs. Néanmoins, si Leverkusen doit marquer, Schick semble être le candidat de valeur.