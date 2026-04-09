Pronostic Man City vs Everton 18/10/2025 : les Toffees en difficulté sans Grealish

Avec Jack Grealish incapable d'affronter son club parent, Everton se rend à Man City sans son principal atout. Cela pourrait être déterminant.

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Pronostic Man City vs Everton : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Man City vs Everton

Man City -1 (Handicap 3-Way) à une cote de 1,88 avec Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 2,00 avec Winamax

Erling Haaland premier buteur à une cote de 2,60 avec Winamax

L'affrontement Man City vs Everton devrait se conclure par une victoire facile à domicile.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Manchester City revient de la trêve internationale pour accueillir une équipe d'Everton qui a réalisé son meilleur début de saison depuis cinq ans. Les hommes de Pep Guardiola ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs de Premier League, les plaçant à trois points du sommet. Ils sont les meilleurs buteurs du championnat, avec 15 buts en sept matchs et concèdent en moyenne moins d'un but par match. Cela coïncide avec le retour en pleine forme du milieu défensif Rodri.

Le talisman de City, Erling Haaland, est également en forme irrésistible jusqu'ici cette saison. Le Norvégien a inscrit neuf buts en six apparitions. Le retour en forme de Haaland, combiné à la stabilité de Rodri et au nouveau gardien Gianluigi Donnarumma, fait à nouveau de City un prétendant au titre.

Bien que City soit cinquième et à portée de la première place, Everton n'est qu'à deux points derrière eux actuellement. Les Toffees ont commencé la nouvelle campagne de manière positive, en grande partie grâce à la présence de l'ailier talentueux Jack Grealish. Le joueur de Manchester City est en prêt d'une saison à Everton mais ne pourra pas affronter son club parent ce week-end.

L'absence de Grealish laissera un vide important à combler pour David Moyes. Les cinq contributions de Grealish en sept matchs signifient qu'il a participé à 55 % des buts marqués par Everton jusqu'à présent cette saison. Dwight McNeil est le remplaçant évident de Grealish, avec quatre buts en 21 apparitions la saison dernière.

Les effectifs probables pour Man City vs Everton

Composition attendue de Man City : Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Dias, Gvardiol, Rodri, Bobb, Savinho, Reijnders, Foden, Haaland

Composition attendue de Everton : Pickford, Mykolenko, O’Brien, Tarkowski, Keane, Gueye, Garner, Dibling, Ndiaye, McNeil, Barry

Victoire de City par deux buts d'écart

Il est difficile d'imaginer Everton trouver du plaisir au stade Etihad ce week-end. L'absence de Grealish est un coup dur majeur pour les hommes de Moyes. Il a été leur principale force créative et le principal point de différence entre les Toffees cette saison et la précédente.

Nous ne devrions pas non plus sous-estimer les améliorations apportées par City. Donnarumma semble être un recrutement inspiré dans les buts, tandis que le retour de Rodri améliore considérablement l'ossature de l'équipe. Brentford a marqué autant de buts qu'Everton cette saison et a été limité à un seul tir cadré.

Avec Haaland en pleine forme et une équipe d'Everton affaiblie, une victoire à domicile par une marge de deux buts ou plus semble juste. Étonnamment, les marchés de paris estiment à moins de 50 % la probabilité que cela se produise. C'est pourquoi ce pari est le choix de valeur parmi notre trio de pronostics Man City vs Everton.

Pronostic 1 Man City vs Everton : Man City -1 (Handicap 3-Way) à une cote de 1,88 avec Winamax

Un match historiquement à faible score

Cinq des sept dernières rencontres entre City et Everton ont vu deux buts ou moins marqués, y compris les trois derniers à l'Etihad. Avec Everton privé de son principal créateur pour ce match, il est difficile de les voir troubler la défense de City. Sans Grealish, Moyes pourrait devoir adopter un onze de départ plus défensif. Frustrer et contenir les hommes de Guardiola est probablement la seule voie vers un point ou trois pour Everton ce week-end.

C'est pourquoi nous sommes surpris de voir les marchés de paris donner seulement 47,62 % de chances que moins de 2,5 buts soient marqués samedi. Sur la base des données des confrontations directes et de la moyenne d'un seul but encaissé par match par Everton cette saison, c'est le choix judicieux ici.

Pronostic 2 Man City vs Everton : Moins de 2,5 buts à une cote de 2,00 avec Winamax

Haaland devrait être en forme et prêt à partir

Haaland a joué dans la victoire 5-0 de la Norvège contre Israël dans leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026 samedi. Cependant, il a été reposé pour le match amical de son pays contre la Nouvelle-Zélande mardi soir. Haaland a été autorisé à retourner à City en début de semaine, ce qui lui a donné suffisamment de temps pour se préparer à terroriser Everton samedi.

Son taux de frappe jusqu'à présent cette saison de Premier League est impressionnant à 150 %. La probabilité qu'il marque le premier contre Everton n'est que de 28,57 %. Compte tenu de sa forme et de sa vivacité, cela semble être une décision facile de le soutenir pour ouvrir le score.

Haaland a marqué quatre buts en quatre matchs contre Everton pendant son temps en tant que joueur de City. Il a inscrit un doublé lors de la victoire 2-0 de City à domicile contre les Toffees en 2023/24, et nous pouvons envisager un résultat similaire ce week-end.