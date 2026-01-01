Pronostic Mali vs Tunisie 03/01/2026 : les Aigles face à leur destin

Nos experts s'attendent à un duel fermé entre deux nations qui se connaissent par cœur. Ce huitième de finale pourrait bien se décider au-delà des 90 minutes réglementaires.

Pronostic Mali vs Tunisie : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Mali vs Tunisie

Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui - à une cote de 2,10 sur Winamax

Résultat (1N2) : Match Nul - à une cote de 2,95 surWinamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Mali 1-1 Tunisie

Pronostic des buteurs : Mali - Lassine Sinayoko ; Tunisie - Elias Achouri

Le début du parcours du Mali dans cette Coupe d'Afrique des nations peut être qualifié de poussif. Pourtant, les hommes de Tom Saintfiet restent l'un des "outsiders" les plus redoutés, et les matchs à élimination directe pourraient enfin les libérer.

Incapables de décrocher une victoire dans le Groupe A, les Aigles se sont qualifiés grâce à trois matchs nuls, terminant derrière le Maroc. S'ils ont dominé les Comores lors de leur ultime match de poule (68 % de possession, 13 tirs), leur manque de réalisme inquiète : seuls deux de ces tirs étaient cadrés.

En fait, la Tunisie ne peut pas vraiment se vanter d'un meilleur bilan. Les Aigles de Carthage ont connu des résultats en dents de scie dans le Groupe C, arrachant leur qualification avec 4 points. Les hommes de Sami Trabelsi font toutefois déjà mieux qu'en 2023, où ils avaient pris la porte dès le premier tour. En quête d'un second sacre continental après celui de 2004 sous Roger Lemerre, ils devront d'abord briser le verrou malien.

Les effectifs probables pour Mali vs Tunisie

Composition attendue de Mali : Diarra, Doucouré, Diaby, O. Camara, Gassama, Sangaré, Bissouma, M. Camara, Doumbia, Néné, Sinayoko.

Composition attendue de Tunisie : Dahmen, Tounekti, Talbi, Valéry, Skhiri, Bronn, Abdi, Mejbri, Gharbi, Mastouri, Achouri.

Un duel où chacun peut trouver la faille

Le Mali peine devant le but avec seulement deux réalisations en trois matchs, mais s'appuie sur une défense de fer (2 buts encaissés seulement). Cependant, leurs récents nuls (1-1) prouvent qu'ils sont capables de marquer et de concéder dans un même match.

La Tunisie, plus efficace devant, tourne à une moyenne de deux buts par match sur cette phase de poules (6 buts inscrits). En revanche, l'arrière-garde tunisienne est friable avec 5 buts encaissés. Historiquement, 50 % des huit dernières confrontations entre ces deux pays ont vu les deux équipes marquer.

Pronostic 1 Mali vs Tunisie : Les deux équipes marquent (BTTS) - Oui - à une cote de 2,10 sur Winamax

Elias Achouri, l'atout numéro 1 de la Tunisie

Si le Mali mise sur Lassine Sinayoko, c'est Elias Achouri qui attire tous les regards côté tunisien. Meilleur buteur de sa sélection dans cette CAN avec un doublé lors du match d'ouverture, l'attaquant de Copenhague reste sur deux matchs de disette. S'il retrouve l'efficacité qui lui a permis de planter 4 buts lors de ses 7 dernières sorties (club et sélection confondus), il sera le danger principal pour la défense malienne.

Pourquoi le match nul est probable

Les deux nations sont proches au classement FIFA (Tunisie 41e, Mali 53e). Le Mali est sur une série de six matchs sans défaite, mais reste surtout sur quatre matchs nuls consécutifs. La Tunisie, de son côté, n'a plus gagné depuis deux rencontres après sa défaite contre le Nigeria et son nul lors du dernier match de poule.

L'historique des confrontations confirme cette tendance : les deux derniers face-à-face se sont soldés par un score de parité. Dans le cadre de la CAN, deux de leurs trois derniers duels n'ont pas fait de vainqueur. Vu l'enjeu et la peur de l'élimination, ce match a tout du piège qui se referme sur un score nul à la fin du temps réglementaire.

Pronostic 2 Mali vs Tunisie : Résultat du match - Nul - à une cote de 2,95 sur Winamax

