Pronostic Liverpool vs Leeds 01/01/2026 : des buteurs en feu pour le choc du Nouvel An à Anfield

Notre expert en paris sportifs mise sur un match ouvert avec des buts de chaque côté. Les attaquants en forme, Hugo Ekitike et Dominic Calvert-Lewin, sont tous deux pressentis pour trouver le chemin des filets.

Pronostic Liverpool vs Leeds : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Leeds

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-1 Leeds

Pronostic des buteurs : Liverpool - Hugo Ekitike, Florian Wirtz ; Leeds - Dominic Calvert-Lewin

Liverpool et Leeds se sont affrontés il y a seulement quelques semaines. Les hommes de Daniel Farke avaient alors arraché un match nul spectaculaire (3-3) à Elland Road. Une rencontre qui avait d'ailleurs poussé Mohamed Salah à s'exprimer de manière critique envers Arne Slot.

Depuis, les deux formations tournent à plein régime. Leeds a porté sa série d'invincibilité à cinq matches toutes compétitions confondues. En décrochant le nul (1-1) à Sunderland dimanche dernier, les Whites ont pris sept points d'avance sur la zone rouge.

De son côté, Liverpool a enchaîné quatre victoires consécutives depuis ce fameux match nul à l'aller. En s'imposant face à Brighton, Tottenham et Wolves, les Reds ont réintégré le Top 4.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Leeds

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Kerkez, Konaté, Van Dijk, Bradley, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike.

Composition attendue de Leeds : Perri, Gudmundsson, Struijk, Bijol, Bogle, Ampadu, Tanaka, Stach, Okafor, Calvert-Lewin, Aaronson.

Un nouveau festival offensif en vue ?

Leeds a retrouvé des couleurs ces dernières semaines, pile au moment où Daniel Farke semblait sur la sellette. Leur capacité à marquer trois buts contre la défense de Liverpool en décembre leur donne de réels motifs d'espoir. Si la tâche sera plus ardue à Anfield, il y a fort à parier que les visiteurs parviennent à tromper la vigilance d'Alisson.

Porté par un Calvert-Lewin clinique devant le but, le club du Yorkshire a vu les deux équipes marquer lors de ses huit dernières rencontres. Le passage récent au système en 3-5-2 a clairement stabilisé leurs résultats.

Néanmoins, l'incertitude plane autour de Joe Rodon, pilier de la défense, absent probable pour ce choc. Seul Jayden Bogle a disputé plus de minutes que lui cette saison sous Farke. Une absence qui pourrait fragiliser encore plus une arrière-garde déjà mise à rude épreuve.

Côté Liverpool, quatre des cinq derniers matches de championnat ont également vu les deux filets trembler. Miser sur un scénario similaire semble offrir une belle valeur, avec une probabilité implicite de 57,1 %.

Pronostic 1 Liverpool vs Leeds : Les deux équipes marquent (cote de 1,60 sur Winamax)

Ekitike prêt à saisir sa chance

Suite à la grave blessure d’Alexander Isak, Hugo Ekitike a une opportunité en or de s'imposer comme le numéro 9 titulaire de Liverpool. Et le Français ne se fait pas prier.

Meilleure pioche du mercato estival des Reds, Ekitike a inscrit cinq buts lors de ses quatre dernières apparitions en Premier League. À 23 ans, il totalise déjà 11 réalisations toutes compétitions confondues pour les champions en titre.

En championnat, l'ancien Parisien tourne à 3,02 tirs par match pour un taux de conversion de 23 %. Face à une défense de Leeds qui encaisse en moyenne 2,22 buts à l'extérieur depuis son retour dans l'élite, il aura forcément des occasions. Après son doublé au match aller, la cote d'Ekitike buteur est particulièrement attractive

Pronostic 2 Liverpool vs Leeds : Hugo Ekitike buteur à 1,90 sur Winamax

Calvert-Lewin pour la passe de sept ?

Le renouveau de Leeds doit beaucoup à l'état de grâce de Dominic Calvert-Lewin. L'attaquant anglais a marqué lors de six matches consécutifs en Premier League, alors qu'il n'avait trouvé le chemin des filets qu'une seule fois auparavant cette saison.

Seuls 14 joueurs dans l'histoire de la Premier League ont réussi à marquer lors de sept matches de suite. Si le joueur de 28 ans récidive à Anfield, il se rapprochera du record absolu de Jamie Vardy (11 matches).

Impérial dans les airs avec 3,1 duels aériens remportés par match, Calvert-Lewin est devenu le point d'ancrage d'une attaque qui peinait à s'exprimer. Face à une défense de Liverpool loin d'être sereine cette saison (1,44 but encaissé par match en moyenne), il a toutes les cartes en main pour prolonger sa série, surtout avec une cote aussi élevée.

Pronostic 3 Liverpool vs Leeds : Dominic Calvert-Lewin buteur à 3,15 sur Winamax

