Une cote de 13,00 offre une grande valeur pour une place dans le top 3 de la Ligue 1

Le Racing s'est qualifié pour l'Europe la saison dernière sous la direction de leur entraîneur anglais, Liam Rosenior. Ils espèrent bâtir sur ce succès pour la saison 2025/26.

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Strasbourg peut-il être le meilleur des autres ?

Alors que le PSG reste dans une ligue à part en France, la bataille pour les places restantes en Ligue des Champions pourrait à nouveau être l'une des plus serrées d'Europe. Strasbourg a terminé à seulement quatre points du top trois lors de la première saison de Rosenior. Bien qu'ils aient été déçus de manquer de peu la qualification pour la Ligue Europa, cela pourrait s'avérer être une bénédiction pour leurs ambitions nationales cette saison.

Soutenu par le consortium BlueCo, qui a investi plus de 100 millions d'euros cet été, Strasbourg a considérablement renforcé son équipe. Les arrivées de Joaquin Panichelli, Lucas Hogsberg, Soumaila Coulibaly et Pape Demba Diop ont apporté la profondeur nécessaire.

Malgré son impopularité auprès de nombreux fans, le partenariat avec Chelsea a déjà permis d'obtenir Mathis Amougou et Ishe Samuels-Smith dans le cadre de transferts permanents. Parallèlement, trois autres jeunes des Blues sont arrivés en prêt.

Rosenior espère que ces nouvelles recrues pourront pousser Strasbourg à relever le défi juste derrière le PSG - et peut-être Monaco. Pour y parvenir, ils doivent s'améliorer en attaque. La saison dernière, ils étaient les deuxièmes plus faibles buteurs parmi les qualifiés européens et n'ont réussi qu'une moyenne de 10,5 tirs par match — le quatrième pire record en Ligue 1.

Une course ouverte pour le top trois

Strasbourg possède désormais suffisamment de qualité dans ses rangs pour suggérer qu'ils sont de véritables prétendants dans la course pour finir dans le top trois. L'argument en faveur de ce pari se renforce lorsque l'on examine les autres prétendants.

Lyon trouvera presque impossible de remplacer le talisman Rayan Cherki, qui a enregistré 19 contributions de buts dans l'élite française la saison dernière. Leur meilleur buteur, Alexandre Lacazette, est également parti, c'est donc une période de transition au Parc Olympique Lyonnais.

C'est une histoire similaire à Nice où leur attaque a été sévèrement affaiblie après le départ d'Evann Guessand pour Aston Villa. Le joueur de 24 ans a mené l'équipe avec 12 buts, et il a également enregistré huit passes décisives pour les Aiglons la saison dernière. Gaëtan Laborde, qui a marqué 11 buts, a également quitté le club.

Dans le nord, Lille a vu la colonne vertébrale de son équipe perturbée. Le gardien Lucas Chevalier et le défenseur central Bafodé Diakité ont rapporté des sommes considérables. Cependant, les Dogues ont d'autres lacunes à combler, ayant perdu leur meilleur buteur Jonathan David et le milieu de terrain Angel Gomes en transferts libres.

Marseille est actuellement le favori des bookmakers pour rejoindre le PSG et Monaco afin de décrocher une entrée automatique dans la phase de groupes de la Ligue des Champions. On leur donne 52,4 % de chances de finir dans le top trois. Cependant, on ne sait jamais ce que l'on va obtenir au Vélodrome, où les choses s'effondrent souvent.

Avec tant de talents de Ligue 1 des dernières années qui ne sont plus en France, cette saison s'annonce comme celle où de nouvelles stars naîtront. Avec une moyenne d'âge de seulement 21,8 ans dans l'équipe de Strasbourg, beaucoup de ces révélations pourraient se trouver au Stade de la Meinau.

Avec une probabilité implicite de seulement 7,7 % de finir dans le top trois, l'équipe de Rosenior se distingue comme une excellente opportunité pour atteindre la compétition d'élite européenne.

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