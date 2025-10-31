Cotes pour le meilleur buteur de la Ligue 1 : 4 favoris dans une course fascinante

Joaquín Panichelli est actuellement en tête de la course, mais il n'est pas le favori des bookmakers. Nous examinons les quatre challengers les plus probables pour le Soulier d'Or.

Le meilleur buteur de la Ligue 1 Cotes Mason Greenwood 2.75 Joaquín Panichelli 4.50 Bradley Barcola 5.00 Ousmane Dembele 7.00

Mason Greenwood

L'ancien joueur de Manchester United a été en grande forme de buteur jusqu'à présent cette saison, alors que Marseille se bat pour le titre. Il a inscrit sept buts en 10 matchs de Ligue 1 et a cumulé 12 contributions décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues.

Le retour de Greenwood en termes de buts jusqu'à présent, ainsi que le statut actuel de l'OM, indiquent qu'il est le favori actuel des bookmakers. Ce n'est pas surprenant, car le joueur de 24 ans a marqué 21 buts en championnat la saison dernière, ajoutant six passes décisives en cours de route. Il a partagé le Soulier d'Or avec Ousmane Dembélé en 2024/25 et a maintenu sa forme de buteur dans la nouvelle campagne.

Roberto De Zerbi est impatient de voir cela continuer. Greenwood a certainement de bonnes chances de décrocher à nouveau le titre de meilleur buteur, car sa forme n'a pas fléchi au cours des 18 derniers mois.

Joaquín Panichelli

Le jeune Argentin se fait un nom cette saison. Panichelli a rejoint Strasbourg cet été après avoir été repéré en Espagne, et il n'aurait pas pu rêver d'un meilleur départ. Il a marqué neuf buts en 10 matchs de Ligue 1, ainsi que son premier but en Ligue de Conférence. Bien sûr, il y a des préoccupations quant à la durée pendant laquelle il peut maintenir cette forme, et à 23 ans, il a encore beaucoup à apprendre.

Cependant, son équipe est en bonne forme, et tout succès qu'il aura sera lié à la performance du groupe. Tout peut arriver si Le Racing peut maintenir sa solide campagne. Sa forme de buteur peut décliner à un moment donné, d'autant plus qu'il est nouveau à ce niveau. De plus, la performance de Strasbourg peut également décliner.

Bradley Barcola

Aucun joueur du PSG n'a marqué plus de quatre buts en championnat jusqu'à présent cette saison, car les hommes de Luis Enrique ont partagé leurs 20 buts d'équipe. Cependant, Barcola est leur meilleur buteur, ayant inscrit quatre buts en neuf matchs. Il en a marqué 14 la saison précédente, et il sera désireux de battre ce total en 2025/26, car rien ne l'empêche de le faire.

Le joueur de 23 ans continue de s'améliorer et s'est avéré être un joueur précieux. Il est prévu qu'il commence contre Nice samedi et devrait probablement marquer à nouveau. Il est incertain que Barcola décroche le titre de Soulier d'Or principalement parce qu'il crée autant qu'il marque. Il pourrait devenir le meilleur joueur du PSG en termes de buts et passes décisives, mais peut-être pas uniquement en termes de buts.

Ousmane Dembélé

Après ses efforts récompensés par le Ballon d'Or en 2024/25, Dembélé était désireux de commencer cette saison en force. Cependant, il n'a joué que sept fois toutes compétitions confondues en raison de blessures. Le Français a tout de même marqué trois buts et s'est à nouveau avéré être un joueur redoutable. Sa disponibilité décidera probablement de son implication dans la course au Soulier d'Or.

Il sera un sérieux prétendant s'il maintient sa forme physique. Dembélé a prouvé sa qualité, et l'ancien joueur de Barcelone - désormais de nouveau en forme - sera désireux de recommencer à marquer. Par ailleurs, Sofiane Diop a marqué six buts pour Nice, et des joueurs comme Ilan Kebbal, Esteban Lepaul, Pavel Suic, et Ansu Fati ont chacun cinq buts pour leurs clubs.

Cependant, combien d'entre eux peuvent considérablement augmenter leur total ? Il est difficile de voir l'un d'entre eux faire une véritable poussée pour le Soulier d'Or à la fin de la saison. Dembélé mérite certainement d'être considéré et est actuellement une bonne valeur compte tenu de son début difficile. Il pourrait même surpasser Panichelli et les autres prétendants au Soulier d'Or dans les prochaines semaines.

