Les parieurs pourraient profiter de l'incertitude autour de l'Angleterre de Thomas Tuchel

Angleterre vs Albanie

Il est le premier Allemand à diriger l'équipe nationale anglaise. Quelle valeur les parieurs peuvent-ils trouver dans les premiers matches de Tuchel ?

Après la déception d'une défaite en finale de l'Euro 2024, l'Angleterre entame l'ère Thomas Tuchel.

Paris Angleterre vs Albanie Cotes Angleterre 1.13 Nul 6.60 Albanie 16.20

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Que peut-on attendre de l'Angleterre de Thomas Tuchel ?

En ce moment, l'incertitude règne autour de Thomas Tuchel et de son équipe d'Angleterre, car personne ne sait à quoi s'attendre. Le fait de n'être que le troisième sélectionneur étranger permanent de l'histoire de l'Angleterre apporte certainement son lot de pressions.

Compte tenu de l'histoire du pays avec l'Allemagne, tant sur le terrain qu'en dehors, la nationalité de Tuchel accroît encore la pression qui pèse sur lui pour qu'il réussisse. Un Allemand n'a jamais dirigé l'équipe nationale d'Angleterre auparavant, et sa nomination a suscité quelques froncements de sourcils en raison de sa nationalité.

Cependant, Tuchel n'est pas étranger à l'Angleterre, puisqu'il y a passé 18 mois lorsqu'il dirigeait Chelsea. Son CV de manager est inégalé, puisqu'il a aussi entraîné le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le PSG.

Il apporte une grande expérience, notamment en remportant des trophées majeurs, puisqu'il a mené Chelsea au titre de la Ligue des champions en 2021. Il est intéressant de noter qu'il a remporté des trophées avec chacune des quatre dernières équipes qu'il a dirigées, ce dont l'Angleterre a désespérément besoin.

Les supporters anglais se souviendront surtout de Tuchel pour son passage à Chelsea, où il est devenu célèbre pour son système de défense à trois. Cependant, il a su s'adapter tout au long de sa carrière, passant d'une défense à trois à une défense à quatre. Reste à savoir quelle approche il adoptera avec l'Angleterre.

L'Allemand a quitté le Bayern il y a un an, ce qui lui a permis d'observer de nombreux matches et de planifier son équipe. On l'a vu assister à des matches dans tout le pays alors qu'il se prépare à diriger l'Angleterre dans les éliminatoires de la Coupe du monde.

Ses premiers matches semblent généreux, du moins sur le papier. L'Angleterre jouera deux matches à domicile contre l'Albanie et la Lettonie en mars.

Quelle valeur pour les premiers matches de Tuchel ?

Un match contre l'Albanie, 65e au classement de la FIFA, n'offre pas beaucoup de possibilités de valeur sur le marché du 1 x 2, compte tenu de l'écart de qualité. En revanche, les bookmakers ont peut-être négligé d'autres possibilités.

Compte tenu de son système de jeu à trois derrière, il devrait faire appel à des défenseurs supplémentaires. Avec potentiellement trois défenseurs centraux sur le terrain, les trois pourraient présenter de la valeur sur le marché des buteurs. Le choix des joueurs à soutenir dépendra en fin de compte des joueurs qu'il appellera.

Harry Kane, qui a remporté le Soulier d'or en Bundesliga sous Tuchel la saison dernière, constitue un autre pari évident sur le marché des buteurs. Cependant, il sera sans aucun doute mal payé, et il sera peut-être plus intéressant de miser sur les joueurs du milieu de terrain.

Tuchel a pris les rênes de Chelsea au milieu de la saison 2020/21, et Jorginho a terminé meilleur buteur de Premier League cette saison là. La saison suivante - la seule saison complète de Tuchel à la tête de l'équipe - a vu Mason Mount terminer meilleur buteur de Chelsea en championnat. Cela pourrait également accroître la dépendance à l'égard des milieux de terrain pour marquer des buts.

Cette saison a également révélé une tendance intéressante : six des défenseurs utilisés par Tuchel ont marqué au moins trois buts. C'est en fait plus que ce qu'ont marqué certains attaquants et milieux de terrain.

Les latéraux Reece James et Marcos Alonso ont été particulièrement influents et ont délivré de nombreuses passes décisives. Cela pourrait permettre aux latéraux de Tuchel de prendre de la valeur sur le marché des « buteurs ou des passeurs ». Le Bayern a connu une situation similaire la saison dernière, où les défenseurs ont apporté une contribution significative, même au sein d'une équipe de quatre défenseurs.

En plus du marché des buteurs, les quatre derniers sélectionneurs anglais ont remporté leur premier match avec un score vierge à la clé. Unibet a fixé le prix d'une victoire de l'Angleterre avec une feuille blanche à 1,50, mais cela offre une meilleure valeur qu'une simple victoire de l'Angleterre.

L'histoire est certainement du côté de Tuchel pour son premier match. L'Angleterre n'a pas perdu un match de qualification pour la Coupe du monde à domicile depuis 2000, lorsqu'elle avait été battue par l'Allemagne. Depuis, elle a remporté 25 de ses 28 derniers matches, dont 17 avec un score vierge. Nous verrons bientôt si cette tendance se poursuit.