Les finances désespérées de Lyon vont-elles compromettre ses chances de figurer dans le Top 4 ?

Bien qu'ayant 11 points de moins à ce stade que la saison dernière, Lyon semble être un outsider pour le top 4 de la Ligue 1 cette année.

L'Olympique lyonnais serait endetté à hauteur de 505 millions d'euros et devrait trouver 100 millions d'euros pour combler son déficit et éviter une relégation certaine en Ligue 2 par la DNCG.

Les difficultés financières de l'Olympique lyonnais peuvent-elles réduire à néant ses chances de figurer dans le Top 4 ?

Les difficultés financières de l'Olympique lyonnais sont évidentes. Avec des dettes dépassant les 500 millions d'euros, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a prononcé la relégation provisoire de l'Olympique lyonnais en Ligue 2, à moins qu'il ne parvienne à combler un déficit de 100 millions d'euros d'ici à la fin de la saison.

Le propriétaire du club, John Textor, est convaincu que la relégation n'aura pas lieu. Il tente de vendre sa participation dans le club anglais de Premier League, Crystal Palace, pour financer le déficit. Cependant, cette transaction est encore loin d'être terminée, laissant Lyon dépendre de l'aide financière que lui apportera la qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Atteindre la phase de championnat de la Ligue des champions de l'UEFA garantirait 18,62 millions d'euros de prix, dont 17,87 millions d'euros sont payés d'avance. Ce serait un coup de pouce bienvenu pour Lyon, mais même la qualification pour la Ligue des champions est loin d'être acquise.

Seuls les trois premiers de la Ligue 1 sont directement qualifiés, le quatrième devant participer au dernier tour de qualification. Lyon occupe actuellement la sixième place, à quatre points de Nice, troisième.

Pourquoi une qualification pour la Ligue des champions semble improbable pour 2025/26

La nouvelle de la relégation provisoire de Lyon est tombée fin novembre. Depuis, Lyon n'a remporté que cinq de ses onze matches de Ligue 1.

La situation en 2025 n'a cessé de se dégrader. Les Lyonnais n'ont pris que huit points lors de leurs six derniers matches de championnat. Une moyenne de 1,6 point par match sur les six derniers matches ne suffira pas à rattraper Nice et Monaco, qui affichent tous deux une moyenne de 1,82 point par match.

Bien que Lyon ait remporté ses deux derniers matches de Ligue 1 de manière éclatante, il reçoit le PSG, leader du championnat, ce week-end. Les Parisiens deviennent de plus en plus prolifiques au fil de la saison.

La marge est étroite entre une place dans le top 4 et une place à l'extérieur. Lyon n'a mené que pendant 30 % des minutes jouées depuis le début de la saison. Si l'on compare avec Nice (43 %), Marseille (39 %) et Monaco (31 %), il est clair que les équipes au-dessus de Lyon prennent davantage l'initiative dans les matches.

Ils ont également marqué quatre buts de moins que Nice et Monaco et dix de moins que Marseille.

Après le match contre le PSG, Lyon a de nombreux matches à six points à l'horizon. Le mois prochain, ils se rendront à Nice et à Strasbourg, septième du classement. Ils le feront sans leur attaquant talisman, Alexandre Lacazette, qui souffre actuellement d'une blessure au genou.

Lyon accueillera ensuite Lille, cinquième, au début du mois d'avril. L'avant-dernier match de la saison sera un déplacement à Monaco, quatrième.

L'entraîneur lyonnais, Pierre Sage, espère que son équipe pourra conserver ses chances dans les quatre premières places jusqu'au déplacement au Stade Louis II, qui pourrait être un match décisif pour la qualification à l'UCL.