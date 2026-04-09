Les deux équipes marquent : 5 paris à travers l'Europe et le Brésil

Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil à la Premier League, La Liga, la Serie A, la Ligue 1 et la première division brésilienne pour cinq choix BTTS ce week-end.

Les deux équipes marquent Cotes Chelsea vs Fulham 1,65 Elche vs Levante 1,79 Cremonese vs Sassuolo 1,63 Paris FC vs Metz 1,68 Mirassol vs Bahia 1,66

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Chelsea vs Fulham

Commençons par la Premier League. Actuellement, trois clubs affichent un ratio de 100 % en termes de buts marqués par les deux équipes, et les trois jouent ce week-end. Nottingham Forest et Liverpool en font partie, mais notre choix se porte sur Fulham. Les Cottagers n'ont pas réussi à gagner leurs deux premiers matchs, mais ils n'ont pas non plus perdu. Ils ont marqué contre Brighton & Hove Albion et à nouveau contre Manchester United, revenant à chaque fois pour décrocher un point. Ils se sentiront sûrement confiants de pouvoir poser des problèmes à Chelsea à Stamford Bridge.

Les Blues, quant à eux, sont passés d'un extrême à l'autre en ce qui concerne les buts. Ils n'ont pas réussi à percer la défense de Crystal Palace, mais ont gardé leur cage inviolée, avant de pulvériser West Ham United 5-1 lors de la deuxième journée. Ce derby londonien pourrait bien être explosif.

Elche vs Levante

En Espagne, il y a un choix évident pour le marché BTTS. Elche accueille Levante alors que les deux équipes recherchent leur première victoire, et il y a de bonnes raisons de s'attendre à des buts des deux côtés. Neuf buts ont été marqués lors de leurs quatre matchs jusqu'à présent, et tous se sont terminés avec les deux équipes trouvant le filet.

Aucun joueur d'aucun des clubs n'a trouvé le filet plus d'une fois, mais la saison dernière a montré qu'ils peuvent marquer de nombreux endroits. Cela pourrait être difficile après leur promotion de la Segunda Division la saison dernière, et ce match sera vu comme un incontournable pour chacun d'eux. Avec cela en tête, nous nous attendons à une bataille intéressante.

Les Franjiverdes et les Azulgranas, qui ont une rivalité de longue date en tant que Valencians, ont joué deux fois sur la route de la promotion - et les deux matchs se sont terminés avec des buts pour les deux équipes. Les matchs se sont terminés 3-1 et 1-1 en 2024/25, et six des neuf dernières confrontations se sont terminées avec les deux équipes sur la feuille de match. Il y a toutes les chances que cela se reproduise.

Cremonese vs Sassuolo

Ensuite, c'est la Serie A, et nous soutenons à nouveau deux équipes promues pour s'affronter. Sassuolo a décroché la promotion en tant que champions, avec 11 points de plus que Cremonese, mais ces derniers leur ont causé des problèmes en 2024/25. La Cremo a également bien commencé cette saison, en surprenant tout le monde en battant l'AC Milan lors du match d'ouverture.

I Neroverdi ont traversé la Serie B, mais leur retour en première division s'est avéré difficile - il était toujours difficile de se mesurer à Naples. Ils devraient mieux s'en sortir contre leurs rivaux de promotion de l'année dernière, mais devront se méfier de la menace que peut poser la nouvelle recrue, Federico Baschirotto. Il est déjà sur la feuille de match.

En termes de buts, les trois dernières rencontres entre ces deux équipes ont vu les deux équipes marquer, tout comme cinq des six dernières. Cremonese a pris le dessus lors de leurs confrontations la saison dernière, marquant quatre buts lors d'un match, et il y a de bonnes raisons de s'attendre à des buts.

Paris FC vs Metz

Nous avons également un choix en France, et un schéma se dessine ici. Le Paris FC et Metz sont tous deux nouveaux dans la division, et tous deux sont de solides candidats pour un résultat BTTS. Le Havre est la seule équipe de Ligue 1 à avoir vu les deux équipes marquer lors de leurs deux matchs, donc ils ne sont pas particulièrement intéressants.

L'histoire suggère que Paris et Metz, cependant, pourraient valoir le coup d'œil. Leurs six dernières confrontations ont toutes eu lieu en Ligue 2, et toutes sauf une ont vu les deux équipes trouver le filet. Il y a également eu quatre buts marqués lors de leur dernière rencontre, donc il y a un précédent pour des feux d'artifice.

Mirassol vs Bahia

Enfin, en rupture avec le football européen, nous nous dirigeons vers la Serie A brésilienne - et l'échantillon est bien plus grand. En termes de buts marqués par les deux équipes, il y a une équipe en tête de liste - le Mirassol de Rafael Guanaes. Ils dépassent les attentes après leur promotion, principalement grâce à leur prouesse offensive.

Seules deux équipes ont marqué plus que Leão da Alta Araraquarense jusqu'à présent en 2025, mais ils n'ont gardé que cinq feuilles propres en 19 matchs. Ils affrontent une équipe de Bahia qui est en dessous de la moyenne pour les matchs BTTS, mais leur propre record de 68% en fait un bon pari sur ce marché. Fait intéressant, leur arrière gauche, Reinaldo, est celui à surveiller.

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