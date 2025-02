Le top 3 des leçons à retenir de la victoire 2-0 de Liverpool sur Man City !

Man City a perdu face à Liverpool. Quelles leçons les parieurs peuvent-ils tirer de la chute de City et de la montée en puissance de Liverpool ?

Après une victoire 2-0 à l'Etihad, Liverpool se rapproche du titre de Premier League.

Paris Premier League Cotes Liverpool vainqueur de la Premier League 1.05 Liverpool vainqueur de la Champions League 6.00 Manchester City dans le top 4 de Premier League 1.30 Manchester City vainqueur de la FA Cup 2.60

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Liverpool ne peut pas être rattrapé au sommet

Liverpool a été le grand gagnant de ce week-end, profitant du faux pas d'Arsenal. Les Gunners se sont inclinés 1-0 à West Ham, et les Reds ont porté leur avance à 11 points au sommet de la Premier League. C'est la plus grande avance qu'ils aient jamais eue sur la deuxième place depuis 2019/20 et ils ont converti cet avantage en titre.

Si la cote du titre de Liverpool n'offre pas beaucoup de valeur, des opportunités peuvent se présenter ailleurs. L'équipe d'Arne Slot est éliminée de la FA Cup, et avec un tel avantage en Premier League, elle pourrait commencer à donner la priorité à la Ligue des champions.

Liverpool a été tiré au sort contre le PSG en huitièmes de finale et est proposé à un prix généreux de 6,00 pour remporter la compétition. Les Reds sont très attachés à la compétition européenne et pourraient être une valeur sûre pour la suite de la compétition.

La victoire de dimanche sur le terrain de City a montré qu'ils étaient capables de rivaliser avec l'élite européenne. Ils sont actuellement évalués à 2,68 par Unibet pour remporter le match aller sur le terrain du PSG dans un peu plus d'une semaine.

L'équipe de Slot a un week-end de repos avant de se rendre à Paris, tandis que son prochain match est à domicile contre la lanterne rouge Southampton. Cela devrait permettre à l'entraîneur néerlandais d'aligner son meilleur onze dans la capitale française, tout en sachant qu'il pourra faire reposer ses joueurs avant et après le match.

Manchester City reçoit une dure leçon

Cela fait des années que Manchester City gagne des matches de ce type, mais ce dimanche, les joueurs de Manchester City n'ont pas été à la hauteur. L'équipe de Pep Guardiola n'a pas montré grand-chose pour se rapprocher du niveau de Liverpool, ce qui montre bien à quel point elle est tombée bas.

Sans Erling Haaland, c'était la première fois que City ne marquait pas à domicile depuis près d'un an. L'absence du Norvégien continue d'affecter les Citizens, qui ont désormais perdu trois de leurs quatre derniers matches, toutes compétitions confondues.

Ils sont éliminés de la Ligue des champions et de la course au titre en Premier League, et n'ont donc plus qu'à se classer parmi les quatre premiers et à remporter la FA Cup. Pour ceux qui misent sur une victoire en Coupe d'Angleterre, Unibet propose une mise à prix de 2,60.

Compte tenu du manque de grands clubs dans la compétition, ils ont une chance décente. Outre City, Manchester United est la seule autre équipe traditionnelle du big-six encore en lice, et elle n'est pas vraiment en forme non plus.

Le match de dimanche a montré qu'en dépit de ses nouvelles recrues, City est encore loin de son meilleur niveau, et il est intéressant de miser sur eux à l'heure actuelle. Les Spurs sont proposés à 3,25 par Unibet pour les battre en milieu de semaine, tandis que Nottingham Forest est proposé à 3,40 pour remporter leur rencontre dans deux semaines.

Pour les plus audacieux, Plymouth est proposé à 26,00 pour éliminer City de la FA Cup ce week-end.

Rien n'arrête Mo Salah

Mo Salah, le joueur de Liverpool, a une fois de plus prouvé sa valeur dimanche en ouvrant le score pour les Reds. L'Égyptien a désormais marqué lors d'une impressionnante série de huit matches consécutifs et ne montre aucun signe de ralentissement.

Il peut être intéressant de suivre les rencontres de Liverpool pour trouver une valeur potentielle sur un but de Salah. Il a marqué lors de chacune de ses 11 dernières apparitions en Premier League, lors de matches du dimanche. Il s'agit de la plus longue série de buts marqués par un joueur lors d'un jour de la semaine dans l'histoire de la Premier League.

C'est peut-être l'un des rares moyens de trouver de la valeur autour de Salah, car il n'y a pas grand-chose sur le marché du Soulier d'or. Il possède une avance de neuf buts sur Alexander Isak et Erling Haaland, et son prix est très modeste pour être en tête du classement des buteurs.