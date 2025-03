Le top 3 des clubs engagés en LDC sur lesquels il ne faut pas parier ce week-end !

Seul Villa manque de profondeur pour être sur 2 fronts. Quelles sont les équipes qui vont connaître des difficultés après la LDC ce week-end ?

Aston Villa s'est assuré une participation directe aux huitièmes de finale de LDC en terminant dans les huit premiers de la phase de championnat. Quelle est la situation en Premier League ?

Les difficultés domestiques post-LDC pour trois équipes en huitièmes de finale

Après avoir terminé dans les quatre premiers la saison dernière, Aston Villa s'est assuré une participation directe à la Ligue des champions de l'UEFA 2024/25. L'équipe a saisi l'occasion et a atteint les huitièmes de finale avec une relative facilité.

Cependant, ce succès s'est fait au détriment de leur campagne de Premier League 2024/25. Villa se trouve actuellement en dixième position, n'ayant remporté que 11 de ses 28 matches. La nature encombrée de la première moitié du classement signifie qu'ils ont encore une chance de terminer dans les quatre ou cinq premiers s'ils parviennent à retrouver leur forme de la saison dernière, mais cela ne semble pas probable.

Les hommes d'Unai Emery n'ont gagné qu'une seule fois après avoir disputé la Ligue des champions cette saison. Lors de leur huitième et dernier match en LDC contre le Celtic, qu'ils ont remporté 4-2, ils ont livré une prestation particulièrement terne, s'inclinant 2-0 face à des Wolves menacés de relégation.

Villa n'est pas la seule équipe à souffrir de la fatigue post-européenne dans ses campagnes nationales. Le géant allemand Borussia Dortmund est une autre équipe qui a eu du mal à reproduire sa forme de l'UCL sur le sol allemand. Dortmund occupe également la dixième place de la Bundesliga.

Le BVB a perdu presque autant de matches (9) qu'il en a gagné (10) cette saison, et se trouve à six points de la quatrième et dernière place qualificative pour la LDC (2025/26). Les hommes de Niko Kovac ont perdu quatre fois en Bundesliga après leurs huit matches de mi-semaine de la phase de championnat de la LDC. Ils n'ont réussi à gagner qu'une seule fois après leur huitième et dernier match de la phase de championnat contre la lanterne rouge Heidenheim.

L'équipe belge, le Club Brugge, a connu des problèmes similaires en Pro League belge. Après s'être qualifié de justesse pour les huitièmes de finale de la LDC, Bruges a surpris l'Atalanta pour atteindre les huitièmes de finale.

Ironie du sort, ils affrontent Aston Villa, les deux équipes étant en difficulté sur le plan national avant le match aller à Bruges. L'équipe de Nicky Hayen n'a remporté que trois de ses matches de Pro League programmés juste après les rencontres de LDC en milieu de semaine.

Lors de son match de barrage pour les huitièmes de finale contre l'Atalanta, le Club Brugge a également été tenu en échec 2-2 par un STVV en difficulté, suivi d'une défaite contre le Standard, septième, et d'un autre match nul contre La Gantoise, sixième. Le titre national revient donc à Anderlecht, qui compte neuf points d'avance sur le leader.

Faut-il parier contre Villa, Dortmund et le Club Bruges ce week-end ?

Après le match aller du Club Bruges contre Aston Villa, il y a le derby de Bruges au Cercle Bruges dimanche midi.

L'équipe de Nicky Hayen est invaincue lors de ses sept derniers matches contre le Cercle. Cependant, les hôtes sont invaincus lors de leurs trois derniers matches de Pro League, et ils se battent pour obtenir des points afin d'éviter de terminer dans les quatre derniers. Un pari double chance sur Cercle Bruges / match nul est toujours une option ici.

Aston Villa revient de Bruges ce week-end pour affronter Brentford samedi soir. Le club de l'ouest de Londres n'est qu'à quatre points et à une place de Villa à l'heure où nous écrivons ces lignes. Les Bees ont obtenu une moyenne de 1,75 point par match lors de leurs huit dernières rencontres, contre 1,25 point pour Villa sur la même période.

Le Brentford de Thomas Frank est également beaucoup plus redoutable à domicile qu'à l'extérieur. Ils marquent en moyenne 1,71 point par match devant leurs supporters, contre 1,08 point par match à l'extérieur. Un pari direct sur la victoire de Brentford pourrait s'avérer intéressant.

Quant au Borussia Dortmund, il a l'avantage d'être à domicile pour le match aller des huitièmes de finale de la LDC contre Lille. L'équipe de Niko Kovac est également à domicile en Bundesliga samedi contre Augsbourg.

Dortmund n'a pas gardé sa cage inviolée lors de ses trois derniers affrontements avec Augsbourg, qui se trouve également à une place derrière le BVB au classement de la Bundesliga. Un pari double chance sur le match nul/Augsbourg pourrait être une autre option crédible ici.