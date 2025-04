La saison de Raphinha, digne de Messi, peut-elle aider le FC Barcelone à remporter la victoire en Europe ?

Avec la blessure de Lewandowski, les attentes seront plus grandes sur les épaules du Brésilien. Il a montré qu'il pouvait résister à la pression.

Avec la blessure de Robert Lewandowski, les attentes seront encore plus grandes sur les épaules du Brésilien. Il a montré qu'il pouvait résister à la pression.

Paris Cotes Buteur vs Inter 2.72 Meilleur buteur de la Ligue des Champions 2.10

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

La forme Messi-esque de Raphinha

La dernière fois qu'un joueur du FC Barcelone a dépassé la barre des 50 buts et passes décisives, c'était en 2020/21. Et il n'y a pas de prix pour deviner de qui il s'agissait cette fois-là...

Lionel Messi a obtenu 52 contributions directes lors de sa dernière campagne blaugrana. Raphinha a déjà dépassé ce chiffre, alors qu'il lui reste encore sept matches à disputer.

Il ne s'agit pas de comparer les deux, bien sûr, mais le fait que le Brésilien affiche des statistiques aussi impressionnantes. Il pourrait même devenir le premier joueur à dépasser les 60 G/A depuis Messi en 2018/19, avec 73.

Le Brésilien de 28 ans a contribué à tous les tournois auxquels il a participé. Il a été impliqué dans trois des cinq buts contre le Real Madrid en finale de la Supercopa, et dans cinq buts en route vers la victoire en Copa del Rey. Il ne remportera pas le Pichichi de la Liga, mais le trophée de la Ligue des champions lui revient.

Incroyablement, il n'y a eu que cinq matches de l'UCL cette saison au cours desquels Raphinha n'a pas contribué à au moins deux buts. Sept de ses 12 matches, dont certains en tant que capitaine, l'ont vu briller. L'ancien joueur de Leeds n'a été blanchi qu'à trois reprises. Il réalise une campagne tout simplement remarquable.

Les quatre derniers buts du Barça ont tous été marqués par des joueurs différents, sans que le numéro 11 ne soit impliqué. Mais il est devenu un monstre sous la houlette de Hansi Flick cette saison, ce qui ne devrait pas durer longtemps.

Gloire personnelle et collective de la Ligue des champions

Un but de plus permettrait à Raphinha de revenir à hauteur de Serhou Guirassy, actuel meilleur buteur de l'UCL, avec 13 réalisations. Deux lui permettraient de prendre l'avantage. Avec la forme qu'il affiche depuis le début de la saison, on peut tout à fait l'imaginer en train de marquer contre l'Inter.

Le succès personnel et collectif de l'ancien joueur de Leeds United ira de pair cette saison. S'il marque suffisamment pour remporter le Soulier d'or, il est presque certain que le Barça progressera. Il ne fait aucun doute que les Nerazzurri auront fort à faire avec lui.

Et vu la façon dont les 2025 ans du Barça se sont déroulés jusqu'à présent, ils sont capables de rivaliser avec n'importe qui. Les Nerazzurri sont en passe de réaliser un quadruplé grâce à la magie de Flick en Catalogne et Raphinha jouera un rôle clé dans la poursuite de ce rêve. Et s'ils y parviennent, les récompenses individuelles ne manqueront pas non plus.

Le Barça ne voudra pas être chassé à San Siro pour le match retour, et on peut donc s'attendre à ce qu'il frappe fort à domicile. Son Brésilien est loin d'être sa seule menace, comme l'ont montré les derniers matches, mais en l'absence de Lewandowski, il pourrait bien être son plus grand atout.

En l'absence de Lewandowski, il pourrait bien être leur plus grand atout. Des joueurs comme Lamine Yamal et Dani Olmo sont également très utiles, et la forme récente de l'Inter ne manquera pas de les inquiéter. Le Barça peut vous faire mal de bien des manières, et les Blancos peuvent en témoigner. Raphinha devrait être au cœur de leur quête de gloire.