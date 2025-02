Kane ou Guirassy ? Comment parier sur les meilleurs buteurs en Ligue des champions ?

Ousmane Dembele est en grande forme en ce moment. Qui d'autre a de bonnes chances de marquer ?

La course au Soulier d'or de la Ligue des champions s'intensifie, avec plusieurs prétendants de premier plan en lice pour le titre.

Pari meilleur buteur Ligue des Champions Cotes Robert Lewandowski 3.50 Harry Kane 6.00 Serhou Guirassy 6.00 Erling Haaland 7.00

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les matches de barrage augmenteront-ils les chances de Haaland ?

Le nouveau format de la Ligue des champions cette saison a créé un tour supplémentaire de matchs avant les phases finales. Le tour de barrage à élimination directe signifie que certaines équipes joueront deux matchs supplémentaires pour tenter d'aller jusqu'au bout.

Il est évident qu'aucune des équipes participant à ce tour ne souhaitait en arriver là et aurait préféré se retrouver en 16e de finale. Toutefois, cette situation a permis à certains joueurs de disputer deux matches supplémentaires pour augmenter leur nombre de buts.

Le Real Madrid, Manchester City, le PSG et l'AC Milan figurent parmi les plus grands noms de ce stade, bien que le Real et City aient été tirés l'un contre l'autre. La plupart de ces stars font également partie des favoris pour le titre de meilleur buteur pour cette prochaine série de matches retour.

Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane et Ousmane Dembele ont tous trouvé le chemin des filets à l'aller. Ce sont certainement les paris les plus sûrs dans cette compétition à l'heure actuelle, et les bookmakers s'attendent à ce qu'ils soient parmi les buteurs lors des matches retour.

Haaland, en particulier, semble être un candidat sérieux. Son équipe de Manchester City sera très difficile à manœuvrer. Les hommes de Pep Guardiola se rendent à Bernabeu pour tenter de renverser un déficit de 3-2, ce qui signifie qu'ils devront pousser fort et se créer des occasions.

Haaland est l'un des attaquants les plus efficaces depuis des années dans cette compétition et a inscrit un doublé lors du match aller. Mbappé a également trouvé le chemin des filets lors de ce match et, grâce à sa vitesse en contre, il représente une valeur sûre pour un buteur à tout moment. Toutefois, il convient de noter qu'il n'a inscrit que quatre buts dans la compétition cette année.

Le principal joueur à surveiller en ce moment est Dembele, qui est l'un des plus grands espoirs européens devant le but. Avant le week-end, le Français avait marqué lors de huit rencontres consécutives avec le PSG et il est devenu une force irrésistible.

Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que lors de ses quatre dernières apparitions avant le week-end, il a trouvé le chemin des filets au moins deux fois. Au rythme où il marque actuellement, il est un candidat sérieux pour le Soulier d'or à une cote de 21,00.

Au-delà de ce tour, des noms familiers comme Harry Kane et Robert Lewandowski seront de retour, tous deux prolifiques dans cette compétition. Toutefois, il est possible que le FC Barcelone de Lewandowski affronte le PSG au prochain tour, ce qui pourrait être une rencontre délicate.

Les joueurs à éviter

Il est difficile d'identifier les joueurs qui offrent une faible valeur ajoutée pour marquer des buts, mais il y a quelques noms qui sortent du lot. Rafael Leao, de l'AC Milan, fait généralement partie des meilleures options de buteur à tout moment, mais il a tendance à être imprévisible en Ligue des champions.

Il a marqué lors de trois matches consécutifs de la phase de championnat, mais depuis, il n'a plus marqué. Lors de la défaite 1-0 à l'aller contre Feyenoord, le joueur clé de Milan n'a réussi qu'un seul tir bloqué, comme lors du match précédent.

Christian Pulisic semble être un meilleur pari pour Milan dans cette compétition en ce moment, puisqu'il a marqué lors de plusieurs matches consécutifs. Du côté de la Juventus, Randal Kolo Muani est le meilleur buteur et vient tout juste d'être intégré à l'effectif de la Ligue des champions.

Il a très bien commencé sa carrière à la Juve en Serie A, en marquant lors de trois matches consécutifs, mais il a connu des difficultés en Ligue des champions. Il n'a pas marqué lors de 12 matches consécutifs de Ligue des champions et est certainement un joueur à éviter sur le marché des buteurs à tout moment.

Rodrygo, du Real Madrid, est souvent considéré comme l'un des buteurs les plus probables par les bookmakers. Si ses quatre buts en sept matches suggèrent qu'il est une menace puissante dans cette compétition, il convient de noter que ces quatre buts ont été inscrits en seulement deux matches.

Il a de bons antécédents face à Manchester City, mais son équipe aura probablement moins le ballon au match retour. Il pourrait donc avoir peu d'occasions de se mettre en évidence lors de ce match retour crucial.