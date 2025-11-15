Pronostic Italie vs Norvège 16/11/2025 : une victoire des Azzurri ne suffira pas

Les Azzurri devraient dominer les Norvégiens à Milan, mais il est peu probable qu'ils obtiennent le différentiel de buts nécessaire pour terminer en tête de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde.

Pronostic Italie vs Norvège: paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Italie vs Norvège

Victoire de l'Italie avec une cote de 1,70 sur Winamax

Plus de 2,5 buts avec une cote de 1,58 sur Winamax

Deuxième mi-temps avec le plus de buts avec une cote de 1.90 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Italie 2-1 Norvège

Pronostic des buteurs : Italie – Mateo Retegui, Giacomo Raspadori ; Norvège – Erling Haaland

L'Italie a été presque irréprochable lors de ses six derniers matchs, les remportant tous et gardant sa cage inviolée à quatre reprises. Cependant, la défaite contre la Norvège en juin les place en deuxième position du Groupe I avant ce dernier match. Ils doivent maintenant battre leurs adversaires par neuf buts pour les dépasser – ce qui relèverait du miracle.

La campagne de qualification de la Norvège pour la Coupe du monde est tout simplement remarquable. Ils ont remporté sept matchs sur sept, marqué un total impressionnant de 33 buts et n'en ont concédé que quatre. Les Norvégiens sont prêts à finir en tête du classement et méritent absolument leur place à l'événement phare de l'année prochaine.

Les effectifs probables pour Italie vs Norvège

Composition attendue d’Italie : Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Cambiaso, Tonali, Barella, Locatelli, Dimarco, Raspadori, Retegui

Composition attendue de Norvège : Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Bobb, Berge, Berg, Nusa, Haaland, Sorloth

La grande avance de la Norvège

L'Italie n'a perdu que trois fois à domicile depuis le début de 2023 et aborde ce match avec une série de six victoires consécutives. Cela fait 40 ans qu'ils n'ont pas perdu contre la Norvège à domicile. Ils ont de bonnes chances d'obtenir un résultat, même si les Norvégiens sont en excellente forme.

Ståle Solbakken et son équipe ont également de la marge, tandis que les Azzurri doivent tout donner. Les visiteurs pourraient perdre 8-0 et toujours terminer en tête de leur groupe, scellant ainsi leur place à la Coupe du monde, et c'est une avance confortable. Gennaro Gattuso, quant à lui, sera désespéré de voir une grande performance de son équipe après les récentes critiques des fans.

Nous pouvons envisager une victoire étroite pour les hôtes, avec une Norvège légèrement en retrait. Cela ne changera pas le classement final du groupe.

Pronostic 1 Italie vs Norvège : Victoire de l'Italie avec une cote de 1,70 sur Winamax

Des buts au San Siro

Comme mentionné précédemment, les Italiens n'ont d'autre choix que d'être implacables ici. Marquer neuf buts sans réponse est une tâche presque impossible, mais ils tenteront de regagner un peu de crédibilité auprès de leurs supporters. Leur poussée vers les buts pourrait les rendre vulnérables à l'arrière – et les Norvégiens ont le joueur parfait pour en profiter.

Erling Haaland a marqué lors de 10 matchs consécutifs pour Landslaget. Avec 14 buts, il est le meilleur buteur des qualifications pour la Coupe du monde. L'Italie devra travailler dur pour le contenir, mais le retour de Nicola Barella est un atout. Mateo Retegui est en bonne forme, et Giacomo Raspadori a surmonté une blessure pour jouer contre la Moldavie. Cela donne à Gattuso des options offensives solides.

Les buts sont probables dans ce match, probablement des deux côtés du terrain. Tous les matchs de qualification de la Norvège sauf un ont vu plus de 2,5 buts marqués, et cinq des sept matchs de l'Italie ont suivi le même chemin.

Pronostic 2 Italie vs Norvège : Plus de 2,5 buts avec une cote de 1,58 sur Winamax

Un feu d'artifice tardif

L'Italie a souvent laissé les choses traîner dans beaucoup de ses récents matchs. Même lors de leur victoire 2-0 contre la Moldavie en milieu de semaine, le premier but n'est venu qu'à la 88e minute. Au total, 15 de leurs 20 buts en qualifications pour la Coupe du monde ont été marqués en seconde mi-temps. Nous pourrions voir un feu d'artifice tardif alors qu'ils poursuivent une victoire significative, même si terminer en tête du groupe est hors de portée.

La Norvège a également marqué plus après la pause, mais de peu. Leurs efforts offensifs ont été si impressionnants qu'ils ont presque réparti leurs buts de manière égale — 16 en première mi-temps, 17 en seconde. Tous les quatre buts ont été marqués entre la 50e et la 62e minute lors de leur victoire 4-0 contre l'Estonie jeudi.

Attendez-vous à un début prudent avant que l'Italie ne pousse vers l'avant. La seconde mi-temps pourrait offrir des étincelles.