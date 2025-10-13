Pronostic Islande vs France 13/10/2025 : les Bleus prêts à surmonter le défi islandais

Bien que l'équipe de France soit confrontée à quelques blessures, elle devrait néanmoins s'imposer face à l'Islande. Cependant, les hôtes pourraient poser quelques difficultés.

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Pronostic Islande vs France : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Islande vs France

Plus de 3,5 buts avec une cote de 2 ,30 sur Winamax

Les deux équipes marquent avec une cote de 1,90 sur Winamax

Deuxième mi-temps avec le plus de buts avec une cote de 1,94 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire de la France 3-1 contre l'Islande.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La France a récemment montré un jeu peu spectaculaire mais efficace. Malgré la perte de plusieurs joueurs clés en raison de blessures, elle continue de remporter ses matchs. Jusqu'à présent, elle a gagné ses deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde et est attendue pour remporter son troisième match consécutif face à l'Azerbaïdjan.

L'Islande, de son côté, affrontera l'Ukraine avant de recevoir les Français et a affiché une forme inconstante en 2025. Elle a inscrit cinq buts contre les Azerbaïdjanais le mois dernier et cherchera à poursuivre sur cette lancée. Les Bleus ne les ont battus que de justesse lors de leur dernière confrontation.

Les effectifs probables pour Islande vs France

⚽Composition attendue de Islande : Olafsson, Palsson, Ingason, Gretarsson, Tomasson, Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Anderson, A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen

: Olafsson, Palsson, Ingason, Gretarsson, Tomasson, Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Anderson, A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen ⚽Composition attendue de France : Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez, Rabiot, Koné, Coman, Olise, Ekitike, Mbappé

Une pluie de buts à Reykjavík

Leurs confrontations directes ont souvent été riches en buts. Plus de 2,5 buts ont été marqués dans huit de leurs dix dernières rencontres depuis le début des années 1990. Leur affrontement le plus récent a vu les Français l'emporter 2-1.

Même en l'absence de joueurs comme Bradley Barcola, Marcus Thuram et Ousmane Dembélé, les Français devraient encore trouver le chemin des filets. De plus, Michael Olise, Hugo Ekitike et Kylian Mbappé sont connus pour créer de nombreux problèmes. Les hôtes feront face à un défi de taille au Laugardalsvöllur.

Cependant, les Strákarnir okkar ont également des joueurs dangereux et seront désireux de marquer une ou deux fois, même si la victoire n'est pas possible. Ce match promet d'être riche en actions des deux côtés.

⭐Pronostic 1 Islande vs France : Plus de 3,5 buts avec une cote de 2,30 sur Winamax

Le défi islandais pour la France

L'Islande a souvent posé quelques problèmes à la France au fil des ans. Bien qu'elle ne les ait jamais battus depuis 1957, elle a régulièrement réussi à rendre les matchs compétitifs. Le mois dernier, l'équipe de Didier Deschamps a dû remonter au score pour gagner et a eu besoin d'un penalty pour assurer la victoire lors du match précédent.

Ainsi, contrairement aux attentes, les matchs contre l'Islande ont rarement été faciles pour les Français, et ce match pourrait suivre un scénario similaire. Les deux équipes ont marqué dans huit de leurs dix derniers affrontements, et seulement trois ont été remportés par trois buts ou plus.

Cependant, malgré les bonnes performances de l'Islande, elle n'a jamais réussi à s'imposer. Ainsi, bien que les hommes d'Arnar Gunnlaugsson puissent être une menace, ils perdront probablement.

⭐Pronostic 2 Islande vs France : Les deux équipes marquent avec une cote de 1,90 sur Winamax

La patience est une vertu

Avant leur affrontement avec l'Azerbaïdjan, la France a marqué neuf buts après la pause lors de ses six matchs en 2025. Elle pourrait atteindre dix buts ou plus avant de se rendre à Reykjavík. Bien qu'elle puisse être frustrée par certaines équipes, elle a montré qu'elle pouvait marquer tard dans le match.

Les locaux seront probablement capables de tenir bon pendant de longues périodes et de causer des problèmes à l'équipe de Deschamps. Cependant, la qualité du banc français est incomparable. Lors de leur dernière rencontre, des joueurs comme Kingsley Coman et Ekitike ont joué ; cette fois, cela pourrait être Jean-Philippe Mateta ou Maghnes Akliouche.

Ils commenceront fort et finiront par marquer.