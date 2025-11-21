Pronostic Inter vs AC Milan 23/11/202 : un autre Derby della Madonnina serré

Milan s'avère difficile à battre cette saison, et il est probable qu'ils frustrent l'Inter au San Siro ce week-end.

Pronostic Inter vs AC Milan : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Inter vs AC Milan

Les deux équipes marquent à une cote de 1,75 sur Winamax

Un but dans chaque mi-temps à une cote de 1,72 sur Winamax

Lautaro Martínez marque ou fait une passe décisive à une cote de 2,33 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Inter 1-1 AC Milan

Pronostic des buteurs : Inter – Lautaro Martínez, AC Milan – Rafael Leão

L'Inter Milan est en tête du classement alors qu'ils accueillent leurs rivaux acharnés ce week-end, menant seulement par la différence de buts. Ils ont remporté 11 de leurs 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et sont la meilleure équipe offensive de la Serie A, ayant marqué 26 buts. Cependant, ils ne sont pas invincibles, ayant perdu trois fois cette saison.

Mis à part une défaite surprenante contre Cremonese, l'AC Milan a été en forme impressionnante jusqu'à présent. Ils ont fait plus de matchs nuls qu'ils ne l'auraient souhaité, mais cette défaite mentionnée est la seule. Cependant, les Rossoneri n'ont pas gardé beaucoup de cages inviolées, donc les Nerazzurri seront confiants de marquer une ou deux fois.

Les effectifs probables pour Inter vs AC Milan

Composition attendue d’Inter : Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Sucic, Bonny, Martinez

Composition attendue d’AC Milan : Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlović, Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi, Leão, Pulišić

Un affrontement intense

Le Derby della Madonnina est l'une des rivalités les plus célèbres au monde, et les matchs sont souvent à la hauteur de l'excitation. Bien que leur dernière rencontre ait abouti à une victoire choc 3-0 pour l'AC, les six matchs précédents ont vu les deux équipes marquer. Curieusement, malgré la domination générale de l'Inter ces derniers temps, ils ont eu du mal contre leurs rivaux les plus féroces.

Cristian Chivu doit prendre des décisions de sélection suite à la victoire impressionnante contre la Lazio, avec Marcus Thuram de retour en action. Cependant, Chivu pourrait choisir de l'utiliser comme remplaçant. Pendant ce temps, Denzel Dumfries est incertain en raison d'une blessure à la cheville, mais pourrait se rétablir à temps pour débuter, ce qui serait un avantage significatif pour les hôtes.

De plus, le retour de Christian Pulisic et Adrian Rabiot renforcera l'attaque des visiteurs, et la combinaison de Pulisic et Rafael Leão promet un jeu offensif solide. Cinq des sept derniers matchs de Milan ont vu les deux équipes marquer, et cela devrait se reproduire au San Siro.

Pronostic 1 Inter vs AC Milan : Les deux équipes marquent à une cote de 1,75 sur Winamax

Des étincelles attendues

Tous sauf un des sept affrontements entre ces deux équipes ont vu des buts dans chaque mi-temps au début de la saison 2023/24. Par conséquent, ce match devrait être suivi de près. De plus, l'équipe à domicile cherchera à se venger après la défaite 3-0 en Coppa Italia en avril qui leur a coûté une place en finale.

Étant donné le record impressionnant de l'Inter en matière de buts cette saison, il est difficile de ne pas les voir trouver le filet dans ce match. Cependant, leurs adversaires, bien que moins cliniques, n'ont échoué à marquer que lors d'un seul match de toute leur campagne jusqu'à présent. Cela semble certainement être un match qui verra beaucoup d'action des deux côtés du terrain.

Pronostic 2 Inter vs AC Milan : Un but dans chaque mi-temps à une cote de 1,72 sur Winamax

L'homme clé de l'Inter

Les buts de l'Inter cette saison ont été répartis entre de nombreux joueurs différents. Toutes compétitions confondues, 12 joueurs différents ont marqué, et le même nombre de joueurs ont contribué avec au moins une passe décisive. Cependant, un fait demeure : Lautaro Martínez est toujours le meilleur buteur de l'équipe.

Il est le seul joueur du Biscione à avoir atteint un double chiffre en G/A jusqu'à présent, et ses huit buts font de lui le meilleur buteur. L'Argentin a directement contribué à 13 lors de ses 20 matchs contre l'AC, et il sera désireux d'ajouter à ce total. Il n'est pas surprenant qu'il soit le favori des bookmakers pour trouver le filet dans ce match, mais il ne serait pas surprenant non plus de le voir fournir une passe décisive.