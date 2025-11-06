Gueule de bois européenne : quels clubs les parieurs devraient éviter avant le week-end

Lyon, Newcastle, Crystal Palace et Aston Villa figurent parmi les équipes qui pourraient être désavantagées durant la période à venir.

Sélections du week-end Cotes PSG pour battre Lyon 1.72 Brentford pour battre Newcastle 2.72 Brighton pour marquer plus de 1,5 but contre Crystal Palace 2.25 Aston Villa vs Bournemouth - Match nul 3.25

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Les clubs qui pourraient avoir des difficultés après les matchs européens

Dans un calendrier européen de football en constante expansion, même les meilleures équipes du continent peuvent ressentir les effets d'un programme exigeant. De nombreux clubs en Europe ont trébuché lors de leurs derniers matchs de championnat avant la pause internationale d'octobre.

En Liga, un Barcelone décimé par les blessures a perdu 4-1 à Séville lors de son septième match en 22 jours. En Premier League, la série record de 19 matchs sans défaite de Crystal Palace a pris fin à Everton, moins de 72 heures après un match de Conference League. Pendant ce temps, Lyon a été battu de manière surprenante 2-1 à domicile par Toulouse en Ligue 1, seulement trois jours après leur victoire en Ligue Europa.

Il y a certainement un potentiel pour des résultats surprises supplémentaires ce week-end, car de nombreux clubs joueront leur sixième ou septième match depuis la dernière pause internationale. Sept clubs de Premier League ont dû jouer trois matchs consécutifs en milieu de semaine, avec le quatrième tour de la Coupe EFL se déroulant entre deux semaines européennes. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Crystal Palace, Chelsea, Newcastle et Tottenham sont dans cette situation.

Alors que certains entraîneurs ont largement fait tourner leurs effectifs en coupe, des équipes comme Newcastle et Palace ont pris chaque match au sérieux. En conséquence, elles pourraient être les plus susceptibles de fatiguer ce week-end. Les temps de récupération et la profondeur de l'effectif pourraient également affecter les matchs entre clubs européens dans un avenir proche.

Le PSG se rendra à Lyon pour disputer un match crucial de Ligue 1. Les Parisiens sont avantagés, car ils ont eu deux jours supplémentaires pour se préparer après leur affrontement en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Quelles équipes valent la peine d'être soutenues ce week-end ?

Les parieurs peuvent potentiellement utiliser cette tendance pour repérer des opportunités ce week-end. De nombreuses rencontres de Premier League pourraient être affectées par la fatigue des clubs due aux matchs européens. Newcastle se distingue comme une équipe qui pourrait avoir du mal. Malgré quelques rencontres favorables, ils n'ont toujours pas gagné de match à l'extérieur en championnat cette saison.

Les Magpies ont été médiocres lors d'une défaite décevante 3-1 contre West Ham le week-end dernier. Ils ont encaissé neuf tirs cadrés dans ce match et n'ont créé que 0,5 xG. Les choses ne devraient pas s'améliorer lors de leur match à l'extérieur contre une équipe de Brentford qui a remporté quatre de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues.

Aston Villa a un délai de récupération encore plus court après leur match européen, avant un test difficile contre Bournemouth. Les données sous-jacentes restent préoccupantes pour l'équipe d'Unai Emery, dont le total de 7,5 xG est le deuxième plus bas de la Premier League. Cependant, ils n'ont perdu qu'un de leurs 21 derniers matchs à domicile en première division anglaise. Parier sur un match nul lorsqu'ils accueillent les Cherries en forme pourrait être le meilleur pari.

Brighton pourrait également offrir une valeur intéressante lors de leur visite chez leurs rivaux de Crystal Palace, qui ont aligné de solides joueurs lors de leurs récents matchs de Coupe EFL et de Conference League. Les Seagulls n'ont échoué à marquer qu'une seule fois en Premier League cette saison et ont une moyenne de 2,23 buts par match toutes compétitions confondues.

En France, le PSG pourrait valoir la peine d'être soutenu, et Luis Enrique voudra une réponse après la défaite de mardi contre le Bayern Munich. Lyon a un match à l'extérieur très difficile contre le Real Betis en Ligue Europa jeudi soir. Leur équipe verra certainement des joueurs fatigués, d'autant plus qu'ils ont dû jouer à 10 pendant 82 minutes à Brest dimanche dernier.

+