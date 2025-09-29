Pronostic Galatasaray vs Liverpool 30/09/2025 : trois conseils alors que les Reds cherchent à réagir

Notre expert en paris s'attend à ce que les Reds retrouvent le chemin de la victoire après leur défaite contre Crystal Palace, mais les géants turcs pourraient poser des problèmes.

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Pronostic Galatasaray vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Galatasaray vs Liverpool

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,13 sur Winamax

Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Hugo Ekitike comme buteur à tout moment à une cote de 2,15 surWinamax

Liverpool devrait gagner 3-1 contre Galatasaray.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Galatasaray a été en excellente forme en championnat cette saison, remportant tous ses sept matchs de Super Lig jusqu'à présent. Ils ont cependant trébuché lors de leur premier match de Ligue des Champions en perdant 5-1 à l'extérieur contre l'Eintracht Francfort. Ils marquent beaucoup de buts et seront confiants de pouvoir poser des problèmes à domicile.

La série de sept victoires consécutives de Liverpool a pris fin contre Crystal Palace le week-end dernier alors que leurs faiblesses défensives ont de nouveau été exposées. Ils représentent une menace énorme en attaque, mais Jürgen Klopp sera préoccupé par leur bilan défensif. Ils ont marqué dans chaque match qu'ils ont joué cette saison, mais n'ont gardé que deux cages inviolées.

Les effectifs probables pour Galatasaray vs Liverpool

Composition attendue de Galatasaray : Cakir, Sallai, Singo, Sanchez, Elmali, Torreira, Lemina, Sané, Gündogan, Akgün, Osimhen

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike

Pluie de buts à Istanbul

Galatasaray et Liverpool ont déjà marqué beaucoup de buts cette saison. Cimbom a inscrit 20 buts en huit matchs jusqu'à présent, et les Reds ont fait de même en neuf matchs. C’est définitivement le genre de match où l’on s’attend à beaucoup d’action devant les buts.

Les hommes de Klopp devraient être trop forts sur les 90 minutes, mais les hôtes sont redoutables chez eux. Ils n'ont perdu que deux fois à domicile dans toutes les compétitions la saison dernière, et pas une seule fois au cours des 13 derniers mois. Avec Victor Osimhen de retour, Mauro Icardi déjà à cinq buts cette saison, et des joueurs comme Leroy Sané et Ilkay Gündogan, ils ont une vraie qualité.

L'équipe de Premier League, cependant, a sa propre attaque redoutable. Même si Mo Salah est contenu, il y a Hugo Ekitike. Gardez-le silencieux, et ils ont encore Cody Gakpo et maintenant Alexander Isak - les buts peuvent vraiment venir de n'importe où.

Pronostic 1 Galatasaray vs Liverpool : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,13 sur Winamax

Feu d'artifice en seconde mi-temps

Une autre chose que ces deux équipes ont en commun, en plus de leur capacité à marquer, c’est quand elles marquent. Les deux équipes ont tendance à marquer plus en seconde mi-temps de leurs matchs, et nous pourrions voir un schéma similaire ici.

L'équipe turque est la plus prolifique en seconde mi-temps dans sa division nationale, avec 10 buts après la pause. Pendant ce temps, les matchs de Liverpool en Premier League ont vu plus de buts après la pause que toute autre équipe (14). À mesure que les défenseurs se fatiguent, il ne serait pas surprenant de voir certains des nombreux grands attaquants en profiter.

Malgré leurs nombreuses victoires en championnat, seules trois équipes de l'élite anglaise ont concédé plus après la mi-temps que Liverpool (6). Cela donnera à Galatasaray l'espoir de marquer un ou deux buts - même s'ils ne peuvent pas surpasser complètement les visiteurs.

Pronostic 2 Galatasaray vs Liverpool : Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Meilleur buteur de Liverpool

On peut dire que Hugo Ekitike s'est brillamment intégré à la vie à Liverpool. Il a marqué cinq buts et délivré une passe décisive en huit matchs, et attend maintenant de marquer en Ligue des Champions. Ce pourrait être le match parfait pour cela.

Alexander Isak est le buteur le plus probable selon les bookmakers, mais il peut ne pas être entièrement préparé pour des matchs consécutifs. Ekitike, quant à lui, sera frais après avoir manqué le match contre Palace en raison d'une blessure. Du point de vue de l'équipe locale, Osimhen et Icardi peuvent être de vrais casse-têtes.

Il y a tout un éventail de talents offensifs qui pourraient trouver le fond des filets. Cependant, le Français des Reds est notre favori pour faire des dégâts à Rams Park. Okan Buruk sera très attentif à la menace qu'il représente.