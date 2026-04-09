Pronostic Fulham vs Manchester United 24/08/2025 : Conseils alors que les Red Devils visitent Craven Cottage

Bien que Manchester United ait été battu lors de son premier match de la saison en Premier League, nous les soutenons pour rebondir et remporter une victoire serrée contre Fulham.

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Pronostic Fulham vs Manchester United : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Fulham vs Manchester United

Manchester United pour gagner à une cote de 2,25 sur Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 2,15 sur Winamax

Benjamin Sesko buteur à tout moment à une cote de 2,85 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire étroite 1-0 pour Man Utd contre Fulham à Craven Cottage

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Fulham a terminé son premier match de Premier League de la saison en beauté, ayant marqué dans le temps additionnel pour obtenir un point contre Brighton & Hove Albion. Leur fenêtre de transfert estivale n'a pas été très chargée, avec peu de mouvements de joueurs. On s'attend donc à ce qu'ils ressemblent à l'équipe de la saison dernière. Ils rendront ce match serré grâce à l'avantage de jouer à domicile.

Une défaite lors de la journée d'ouverture pour Manchester United n'était pas idéale, mais ils ont bien joué contre Arsenal. Cela donnera certainement à Ruben Amorim des raisons d'être optimiste pour cette rencontre à Londres. Même dans une saison 2024/25 difficile, ils ont battu les Cottagers deux fois.

Les effectifs probables pour Fulham vs Manchester United

Composition attendue de Fulham : Leno, Tete, Andersen, Cuena, Bassey, Berge, Lukic, Wilson, King, Iwobi, Muniz

Composition attendue de Manchester United : Onana, Yoro, de Ligt, Shaw, Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko

Les Red Devils pour commencer fort

Il y avait beaucoup d'aspects positifs dans le jeu de United contre Arsenal, même s'ils ont perdu. Les Gunners ont pris les points, ce qui compte, mais les hommes d'Amorim étaient considérés comme les meilleurs. Cela leur donnera confiance avant le match de ce week-end à Craven Cottage. Fulham a remporté leur dernière confrontation directe, mais a eu besoin d'une séance de tirs au but dans leur match de FA Cup. Pendant ce temps, les Red Devils ont remporté leurs deux confrontations en Premier League, Erik ten Hag et Ruben Amorim les ayant battus 1-0. Le même résultat est très possible pour ce match.

Pronostic 1 Fulham vs Manchester United : Manchester United pour gagner à une cote de 2,25 sur Winamax

Un match à faible score

Ce match a le potentiel d'être relativement lent et il est peu probable qu'il comporte beaucoup de buts. La saison dernière, les cinq derniers matchs de Premier League de United ont vu moins de 2,5 buts marqués au coup de sifflet final. Au total, 50 % de tous leurs matchs de championnat en 2024/25 se sont terminés de cette manière. Fulham était généralement impliqué dans des matchs à score élevé, puisque 22 de leurs 38 matchs se sont terminés avec plus de 2,5 buts - mais pas contre United. Un seul des cinq derniers affrontements entre eux s'est terminé avec plus de deux buts marqués, tandis que deux ont vu les deux équipes marquer. Bien qu'un match serré soit attendu, les nouvelles options offensives des visiteurs leur donnent un avantage. Il sera intéressant de voir si André Onana revient après sa blessure. De plus, il jouera un rôle important dans le nombre de buts.

Pronostic 2 Fulham vs Manchester United : Moins de 2,5 buts à une cote de 2,15 sur Winamax

La prolificité de Sesko

Amorim a signé des joueurs très intéressants cet été, mais aucun n'a suscité autant d'excitation que Benjamin Sesko. Le joueur de 22 ans a fait ses débuts contre les Gunners, mais il devrait obtenir sa première titularisation pour le club à Fulham. Étant donné l'investissement important du club et les attentes, il sera impatient de bien commencer. L'attaquant a marqué 21 buts pour le RB Leipzig la saison dernière et a beaucoup de marge de progression en Premier League. Marco Silva, qui pourrait choisir de titulariser Rodrigo Muniz plutôt que Raul Jimenez dans sa propre attaque, sera très attentif aux capacités du Slovène. Avec la créativité de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Bruno Fernandes derrière lui, Sesko pourrait poser un réel problème. Il est également considéré par les bookmakers comme le buteur le plus probable.