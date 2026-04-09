Pronostic Francfort vs Liverpool 22/10/2025 : Pluie de buts en Allemagne

Notre expert en paris pense que Liverpool pourrait de nouveau rencontrer des difficultés en revenant sur la scène européenne, tandis qu'Eintracht Francfort fait bonne figure en Allemagne.

+

Pronostic Francfort vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Francfort vs Liverpool

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,88 sur Winamax

Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1,84 sur Winamax

Hugo Ekitike buteur à tout moment à une cote de 1,98 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic du score - Francfort 2-3 Liverpool

Pronostic des buteurs - Francfort : Jonathan Burkardt, Can Uzun - Liverpool : Hugo Ekitike x2, Cody Gakpo

En savoir plus sur l’inscription Winamax. Découvrez les meilleurs sites de paris sportifs en France. Retrouvez les meilleurs bonus paris sportifs du moment

Liverpool est en difficulté. La défaite contre Manchester United a marqué leur quatrième défaite consécutive pour la première fois depuis 2014, et ils n'ont pas subi cinq défaites d'affilée depuis 1953. Ils concèdent trop et ne marquent pas assez, malgré un éventail impressionnant de talents offensifs.

Eintracht Francfort traverse également une période difficile. Ils sont sans victoire depuis trois matchs avant cette rencontre et n'ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur forme, à domicile comme à l'extérieur, a été irrégulière et ils ont concédé beaucoup de buts, donc Arne Slot verra là une grande opportunité.

Les effectifs probables pour Francfort vs Liverpool

Composition attendue de Francfort : Santos, Kristensen, Koch, Theate, Brown, Larsson, Skhiri, Doan, Uzun, Bahoya, Burkardt

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili, Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson, Jones, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Pluie de buts au Waldstadion

Cela fait longtemps que ces deux équipes ne se sont pas affrontées. Leur dernière rencontre remonte à la Coupe UEFA 1972/73 où Liverpool s'était imposé sur deux manches, avec un partage des points en Allemagne. Étant donné la forme actuelle des Reds, il ne serait pas surprenant de les voir éprouver quelques difficultés cette fois-ci.

Ils devraient toutefois l'emporter, même si de justesse - et nous nous attendons à beaucoup de buts également. Francfort n'a pas eu un seul match cette saison avec moins de 2,5 buts marqués, et neuf d'entre eux ont dépassé les 3,5. Les Allemands n'ont pas gardé leur cage inviolée depuis le premier jour, ce qui est une bonne nouvelle pour les Reds.

Cependant, avec l'équipe de Slot ayant concédé au moins une fois lors de leurs sept derniers matchs, les locaux seront confiants pour créer des problèmes. Dino Toppmöller sait que son équipe peut marquer des buts, avec Jonathan Burkardt et Can Uzun ayant déjà chacun plus de 6 réalisations. Devant, Liverpool peut compter sur la puissance de feu de Hugo Ekitike, Cody Gakpo et Mo Salah.

Pronostic 1 Francfort vs Liverpool : Plus de 3,5 buts à une cote de 1,88 sur Winamax

Deux schémas de buts similaires

Les visiteurs devront peut-être faire preuve de patience dans ce match. Die Adler sont bien meilleurs en première mi-temps qu'en seconde, ce qui pourrait être une faiblesse à exploiter.

Les Allemands ont concédé 11 buts après la pause en Bundesliga jusqu'à présent, dont sept dans les 15 dernières minutes. Liverpool, quant à eux, a marqué 10 de ses 14 buts en championnat en seconde période, dont sept dans le dernier quart d'heure. Un peu de drame tardif au Waldstadion ne serait pas surprenant.

Avec deux défenses apparemment aussi vulnérables, on s'attendrait à ce que la concentration diminue à mesure que le match avance - et c'est à ce moment-là que les buts pourraient arriver. Alisson reste sur la touche pour les visiteurs, ce qui devrait donner un avantage aux hôtes. Pendant ce temps, Francfort n'a pas de nouvelles blessures à déplorer. Ryan Gravenberch est également incertain, tandis qu'Alexis Mac Allister devrait être en forme après son coup contre United.

Pronostic 2 Francfort vs Liverpool : Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1,84 sur Winamax

Le retour d'Ekitike - de plusieurs manières

Hugo Ekitike pourrait se sentir quelque peu négligé récemment, étant principalement sorti du banc pour les Reds. Alexander Isak a été dans l'onze de départ, mais Ekitike pourrait être rappelé pour ce match contre son ancien club. Il avait marqué beaucoup pour Francfort lors de son dernier passage et saura exactement comment les faire souffrir.

Le Français avait six buts et passes décisives en huit matchs avant son expulsion contre Southampton, et n'a débuté qu'une seule fois depuis. Cela semble être le match parfait pour lui de revenir dans le XI, avec Isak lui-même en difficulté.

Burkardt est considéré comme le buteur le plus probable pour les locaux, mais nous attendons plus de l'équipe visiteuse. Nous misons sur Ekitike pour ouvrir son compteur en Ligue des Champions pour les Reds sur son ancien terrain de chasse - un scénario que le football semble toujours apprécier.