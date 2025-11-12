Pronostic France vs Ukraine 13/11/2025 : Kanté revient pour une victoire à domicile

Les Bleus sont invincibles lors de leurs cinq dernières rencontres avec l'Ukraine. Avec le retour de Kanté, les visiteurs auront du mal à percer la défense française.

Pronostic France vs Ukraine : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour France vs Ukraine

Match nul/France (Mi-temps/Fin de match) à une cote de 3,90 avec Winamax

France (Moins de 2,5 buts au total) à une cote de 1,66 avec Winamax

2ème mi-temps (Mi-temps avec le plus de buts) à une cote de 1,94 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : France 2-0 Ukraine

Pronostic des buteurs : France – Mbappé, Barcola

La France et l'Ukraine s'affrontent jeudi soir au Parc des Princes. Si les Ukrainiens évitent la défaite, ils se placent dans la meilleure position pour sécuriser la deuxième place du Groupe D des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Deschamps a apporté quelques changements notables à son équipe pour la quinzaine internationale de novembre. N’Golo Kanté est de retour dans l'équipe après avoir été écarté pendant presque un an. Kanté est en excellente forme avec les champions en titre de la Saudi Pro League, Al Ittihad, et contribuera à protéger la défense française.

Rayan Cherki et Randal Kolo Muani sont de retour dans l'équipe, tandis que le talisman de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, conserve sa place. Les Bleus sont toujours privés de joueurs comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni en raison de blessures.

Les Ukrainiens ont été contraints de faire des changements dans leur équipe nationale pour les prochaines qualifications de la Coupe du monde. Les blessures de Volodymyr Brazhko et Arseniy Batagov ont créé des opportunités pour Yegor Nazaryna et Taras Mykhavko.

L'Ukraine est actuellement trois points devant l'Islande, en troisième position, avec seulement deux matchs de qualification à jouer. Leur dernier match de qualification est contre l'Islande à domicile dimanche. Obtenir au moins un point contre les Français signifierait que leur sort en qualification reste entièrement entre leurs mains.

Les effectifs probables pour France vs Ukraine

Composition attendue de France : Maignan, Gusto, Saliba, Upamecano, Hernández, Kanté, Camavinga, Barcola, Olise, Ekitike, Mbappé

Composition attendue de Ukraine : Trubin, Konoplya, Mykolenko, Zabarnyi, Matviyenko, Hutsulyak, Sudakov, Malinovskyi, Ocheretko, Yarmolyuk, Dovbyk

La France pour user les Ukrainiens en seconde période

Sur la base de la dernière victoire de qualification de la Coupe du monde de l'Ukraine contre l'Azerbaïdjan, ils devraient s'aligner dans un système 4-5-1 à Paris. L'équipe de Serhiy Rebrov fera de son mieux pour contenir la France le plus longtemps possible en encombrant le milieu de terrain.

Ils chercheront à garder le ballon loin de joueurs comme Bradley Barcola, Hugo Ekitike et Kylian Mbappé. Étant donné qu'un match nul laisserait l'Ukraine en contrôle de sa situation de qualification pour les barrages, ils feront tout pour tenir les Français à distance.

Compte tenu de la puissance de feu à la disposition de Deschamps, l'équipe locale pourrait finir par briser la résistance ukrainienne. Soutenir une victoire à domicile après un match nul à la mi-temps semble être un pari raisonnable avec une probabilité modeste de 23,81 %.

Pronostic 1 France vs Ukraine : Match nul/France (Mi-temps/Fin de match) à une cote de 3,90 avec Winamax

Prudence attendue des deux côtés

La France a marqué neuf buts en quatre matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026. L'Ukraine n'a encaissé que sept buts en quatre matchs, donc les données suggèrent que la France ne marquera pas plus de deux buts à Paris.

Avec des joueurs comme Doué et Dembélé toujours absents, l'équipe française dépendra de Mbappé et Ekitike. Cependant, ce duo a eu une période chargée en jouant pour leurs clubs respectifs, donc la quinzaine internationale de novembre ne tombe pas à un moment idéal.

Puisque l'Ukraine va sûrement maintenir une défense serrée au Parc des Princes, ils rendront probablement encore plus difficile pour la France de marquer régulièrement. C'est pourquoi il est intéressant de parier sur le fait que la France marquera deux buts ou moins jeudi avec une probabilité de 57,14 %.

Pronostic 2 France vs Ukraine : France (Moins de 2,5 buts au total) à une cote de 1,66 avec Winamax

Parier sur plus de buts en seconde période qu'en première

Puisque les Ukrainiens sont susceptibles de frustrer la France tôt, parier que la seconde mi-temps comportera plus de buts que la première peut également offrir une bonne valeur. Actuellement, la probabilité à contre-courant pour ce pari est de 48,78 %.

Bien que Didier Deschamps ait quelques jours pour travailler avec ses joueurs, la plupart d'entre eux ont eu des emplois du temps très chargés en octobre. Avec la qualification pour la Coupe du monde presque assurée, les Français pourraient se contenter de commencer le match lentement.

L'absence de Désiré Doué et Ousmane Dembélé pourrait avoir un impact important. Plus des deux tiers (67 %) des buts de la France sont arrivés en seconde période des matchs de qualification de cette campagne. Plus de la moitié (57 %) des buts encaissés par l'Ukraine sont survenus après la mi-temps.