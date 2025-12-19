Pronostic Fontenay vs PSG 20/12/2025 : l'équipe dominante de Ligue 1

Notre expert en paris s'attend à ce que le PSG s'impose facilement face à l'équipe semi-professionnelle pour assurer sa place au prochain tour de la Coupe de France.

Pronostic Fontenay vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Fontenay vs PSG

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Fontenay 0-6 PSG

Pronostic des buteurs : Désiré Doué, Vitinha, Lee Kang-in, Khvicha Kvaratskhelia x2, Bradley Barcola

Fontenay n'est pas un nom que la plupart des fans de football reconnaîtront. En effet, l'équipe semi-professionnelle évolue dans la cinquième division française, connue sous le nom de National 3 Groupe B. Fondée en 1991, le Stade Emmanuel Murzeau est leur terrain à domicile.

Le club communautaire a disputé 11 matchs de championnat jusqu'à présent, enregistrant cinq victoires et cinq défaites. En conséquence, ils occupent la sixième place, à neuf points de la première place. Finir premier est nécessaire pour la promotion en National 2.

Ils étaient sur une série de trois victoires consécutives, mais ont maintenant perdu trois de leurs quatre dernières rencontres. Cependant, ils ont remporté deux matchs en Coupe de France pour se qualifier pour ce match contre le PSG. Le manager Philippe Guilloteau attend cet événement avec impatience, car les équipes de National 3 ont rarement l'occasion de jouer contre les champions de France.

La Ligue 1 a commencé sa trêve hivernale, et le PSG a donc disputé son dernier match de championnat le week-end dernier. Les Parisiens ont battu Metz 3-2, restant à seulement un point des leaders actuels du championnat, Lens.

Pendant la semaine, le PSG a participé à la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo du Brésil. L'équipe européenne a remporté la victoire aux tirs au but, après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations.

Luis Enrique sera désireux de remporter la Coupe de France pour la troisième année consécutive sous sa direction. Cependant, le parcours du PSG vers la finale commence avec ce match des 64es de finale contre le peu connu Fontenay.

Les effectifs probables pour Fontenay vs PSG

Composition attendue de Fontenay : Badri, Digol-Ndozangue, Graffin, Deplanque, Zomenio, Belbachir, Bedime, Rauturier, Mayi, Renou, Diawara

Composition attendue de PSG : Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Lee, Kvaratskhelia, Doué

Un festival de buts attendu

Le PSG est largement favori pour vaincre Fontenay samedi. La saison dernière, les champions actuels ont joué chaque tour à l'extérieur et ont tout de même réussi à faire le travail. De plus, ils ont notamment battu le Stade Briochin, qui jouait en National 2 à l'époque, 7-0.

Les hôtes sont en mauvaise forme, ayant perdu deux matchs de championnat consécutifs. De plus, ils ont remporté quatre et perdu deux des six matchs de championnat qu'ils ont joués à domicile. C'est la première fois qu'ils affrontent le PSG, et une surprise semble très improbable.

Avec les Parisiens invaincus lors de leurs quatre derniers matchs, ils semblent prêts à continuer cette série dans ce match des 64es de finale. Ils ont marqué neuf buts lors de leurs quatre derniers matchs, soit une moyenne de 2,25 buts par match. Affronter une équipe de la cinquième division du football français devrait se traduire par un grand nombre de buts.

Pronostic 1 Fontenay vs PSG : Handicap 1X2 : PSG avec un handicap de -2 cote de 1,55 sur Winamax

Efficacité en première et deuxième mi-temps

Le PSG devrait confirmer sa forme étincelante en Ligue 1 lors de cette rencontre. En championnat, les Parisiens ont déjà dominé la plupart de leurs adversaires. Sur le plan national, les hommes d'Enrique sont en tête du classement des déplacements, avec cinq victoires en neuf matchs.

De plus, le PSG est la meilleure équipe du pays en première mi-temps. Si le classement était établi uniquement sur la base des résultats de la première période, le PSG serait en tête.

Cependant, il y a aussi une mauvaise nouvelle pour l'équipe locale. Les visiteurs ont la fâcheuse habitude de marquer également en seconde période. Les champions ont inscrit un but après la pause lors de 14 de leurs 16 matchs de Ligue 1.

Par conséquent, cette statistique conforte notre analyse : le PSG devrait remporter les deux mi-temps.

Pronostic 2 Fontenay vs PSG : Victoire du PSG dans les deux mi-temps : Oui cote de 1,47 sur Winamax

Une nouvelle performance dominante

Avec ou sans rotation d'effectif, la meilleure équipe du pays ne lâchera rien face à une formation semi-professionnelle. En Ligue 1, le PSG inscrit en moyenne deux buts par match à l'extérieur et domine le classement des buteurs. Au total, il a marqué 35 buts en 16 matchs, soit un de moins que Marseille, leader du championnat.

Sur les cinq victoires du PSG à l'extérieur en championnat, deux ont été remportées avec trois buts d'écart. Début décembre, les hommes d'Enrique ont surclassé Rennes 5-0. Leur victoire 7-0 contre une équipe de National 2 la saison dernière dans cette compétition laisse présager une performance similaire ce week-end.

Pronostic 3 Fontenay vs PSG : Écart de buts : Victoire du PSG par 3 buts ou plus cote de 1,45 sur Winamax

