Pronostic Fluminense vs Al-Hilal 04/07/2025 : Qui soutenir pour une place en demi-finale ?

Fluminense vs Al Hilal

Voici nos pronostics Fluminense vs Al-Hilal le vendredi 4 juillet alors qu'ils se disputent une place en demi-finale des éliminatoires de la Coupe du Monde des Clubs.

On s'attend à un match serré, mais Al-Hilal pourrait l'emporter de justesse à Orlando. De plus, il se pourrait que l'on assiste à une prolongation.

Pronostic Fluminense vs Al-Hilal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Fluminense vs Al-Hilal

Al-Hilal pour se qualifier à une cote de 1,76 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,80 sur Winamax

Marcos Leonardo comme buteur à tout moment à une cote de 2,40 sur Winamax

Nous prévoyons un match nul 1-1, avec Al-Hilal triomphant de Fluminense en prolongation.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Fluminense et Al-Hilal dépassent les attentes à la Coupe du Monde des Clubs, ayant déjoué les pronostics en huitièmes de finale. Les Brésiliens ont remporté une victoire impressionnante 2-0 contre l'Inter Milan à Charlotte, tandis que les Saoudiens ont éliminé Manchester City à Orlando. Ainsi, ils espèrent aller encore plus loin.

Le Tricolor est invaincu depuis 10 matchs, tandis qu'Al-Za'eem n'a pas perdu depuis neuf rencontres. L'une de ces séries prendra fin cette semaine. Néanmoins, les deux équipes ont fait des progrès significatifs dans le tournoi. Les premiers sont forts défensivement, et les seconds marquent beaucoup, il sera donc intéressant de voir laquelle des deux équipes l'emportera.

Les effectifs probables pour Fluminense vs Al-Hilal

Composition attendue de Fluminense : Fabio, Ignacio, Silva, Freytes, Xavier, Martinelli, Hercules, Nonato, Rene, Arias, Cano

Composition attendue de Al-Hilal : Bounou, Koulibaly, Neves, Lodi, Cancelo, Milinkovic-Savic, Kanno, N. Al-Dawsari, Al-Harbi, Malcom, Marcos Leonardo

Le dernier espoir du Moyen-Orient

Al-Hilal a prouvé sa valeur aux États-Unis. Un match nul avec le Real Madrid a donné le ton du tournoi, et ils ont montré que ce n'était pas un coup de chance en évitant la défaite contre le RB Salzbourg. Cependant, leur victoire contre Manchester City a été leur plus grande réussite.

Bien sûr, ils ont dépensé de l'argent pour arriver à ce stade, mais ils ont également utilisé de nombreux joueurs saoudiens. Simone Inzaghi a déjà eu un impact significatif en utilisant huit joueurs saoudiens lors de la victoire contre l'équipe de Pep Guardiola.

Pendant ce temps, les Vagues Bleues affrontent un adversaire coriace en Fluzao, qui a gardé cinq feuilles propres lors de ses six derniers matchs. Ils ont des joueurs capables de poser des problèmes avec Malcom et Marcos Leonardo dans leur formation.

Cependant, peuvent-ils faire ce que l'Inter et Dortmund n'ont pas pu faire, et marquer ? Cela pourrait leur prendre un certain temps, mais ils réussiront.

⭐Pronostic 1 Fluminense vs Al-Hilal : Al-Hilal pour se qualifier à une cote de 1,76 sur Winamax

Les deux équipes ont tendance à marquer

Fluminense a marqué six buts, tandis qu'Al-Hilal en a inscrit sept lors de la Coupe du Monde des clubs. Bien que les phases de groupes n'aient pas été riches en buts, les deux buts des Brésiliens contre l'Inter et les quatre buts des Saoudiens contre City ont été des performances offensives impressionnantes. Les deux équipes ont prouvé qu'elles pouvaient surmonter certaines des meilleures équipes d'Europe.

Renato Gaúcho a transformé son équipe en une formation difficile à battre et même à marquer contre. Seules deux équipes ont réussi à inscrire plus de deux buts contre eux lors des 14 derniers matchs, et une seule a réussi à les battre. Par conséquent, les hommes d'Inzaghi seront très confiants après leur performance impressionnante en huitièmes de finale.

De plus, lors de neuf des 15 derniers matchs d'Al-Hilal, les deux équipes ont marqué, tandis que cela s'est produit dans six des 13 dernières rencontres de Flu. Nous prévoyons un match âprement disputé en Floride, où les deux équipes trouveront le chemin des filets.

⭐Pronostic 2 Fluminense vs Al-Hilal : Les deux équipes marquent à une cote de 1,80 sur Winamax

Un Brésilien prolifique

Bien que Marcos Leonardo ait récemment fêté ses 22 ans, il s'est déjà fait un nom. L'ancien attaquant de Santos a rejoint les Saoudiens depuis Benfica l'année dernière et n'a pas perdu de temps puisqu'il a accumulé 32 buts et passes décisives en 42 matchs. Quatre d'entre eux ont été marqués lors de ses quatre matchs aux États-Unis.

Son doublé a contribué à surprendre City. En plus de cela, il a poursuivi sa forme excellente d'avant sa blessure en avril. Matheus Martinelli est incertain pour les Brésiliens, et son absence profiterait à Leonardo et Al-Hilal. Cependant, son remplaçant contre les Nerazzurri, Hercules, a réussi à marquer.

Leonardo est considéré comme le buteur le plus probable au Camping World Stadium, et avec raison. Quiconque sera chargé de le contenir à Orlando fera face à un défi difficile.