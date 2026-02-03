Pourquoi parier contre le favori de la Ligue Europa est le meilleur coup à jouer

Les trois équipes qui suivent Aston Villa dans le classement des favoris affichent toutes un volume de xG supérieur à celui du club anglais cette saison. Alors, sur qui faut-il miser pour le titre final ?

Vainqueur de la Ligue Europa Cote Aston Villa 3.75 Roma 8.00 Porto 9.00 Lyon 9.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Analyse d’Aston Villa et de ses principaux concurrents

L'Aston Villa d'Unai Emery a les faveurs des bookmakers pour soulever le trophée en mai prochain. Alors que le tableau des huitièmes de finale commence à se dessiner, on peut déjà anticiper le parcours potentiel des Villans.

Grâce à une victoire 3-2 arrachée contre le RB Salzbourg lors de la dernière journée de la phase de ligue, Villa a terminé dans le top 8. Ils affronteront en huitièmes l'un des rescapés des barrages : l'Étoile Rouge de Belgrade, le PAOK, le Celta Vigo ou le LOSC Lille.

Lille serait sans doute l'adversaire le plus redoutable. Les Dogues ont affiché un xG supérieur (1,70) à celui de Villa (1,59) durant la première phase. Le club français semble d'ailleurs donner sa priorité à l'Europe cette saison : seulement 5es de Ligue 1 à 16 points du PSG, les Lillois restent sur quatre défaites consécutives en championnat.

En quarts de finale, Villa pourrait croiser le fer avec l'AS Rome ou Fribourg. Un duel contre les Giallorossi, actuels deuxièmes favoris de la compétition, semble le plus probable.

La Louve de Gian Piero Gasperini jouera son huitième contre le Dinamo Zagreb, Genk, Brann ou Bologne. Un choc 100 % italien contre Bologne serait loin d'être un cadeau pour la Roma, puisque les Rossoblù ont affiché le xG le plus élevé (2,30) de toute la phase de ligue. De plus, Bologne reste invaincu face à la Roma lors de ses quatre dernières réceptions, ce qui rendrait le match aller particulièrement périlleux.

Face aux obstacles qui attendent Villa et la Roma, il est plus judicieux de tourner notre regard vers l'autre partie du tableau.

État des lieux de l'autre côté du tableau

Midtjylland, le Betis Séville, le FC Porto et Braga ont tous terminé dans le top 6. Ce quatuor semble bénéficier d'un chemin beaucoup plus dégagé pour les premiers tours à élimination directe.

Midtjylland et le Betis affronteront soit le Panathinaïkos, le Viktoria Plzen, Fenerbahçe ou Nottingham Forest. L'équipe qui évitera Forest ou Fenerbahçe aura une voie royale vers les quarts. Le Panathinaïkos (1,56) et Plzen (1,35) n'ont signé que les 18e et 27e meilleurs xG de la compétition. Plzen a d'ailleurs largement surperformé ses xGA (0,38 encaissés pour 1,56 attendus) : un retour à la normale statistique pourrait leur être fatal dès les barrages.

Porto ou Braga attendront probablement Midtjylland ou le Betis en quarts. À l'image de Lille, Braga a décroché au Portugal (4e, à 10 points de Benfica). En revanche, le FC Porto de Francesco Farioli survole son championnat. Les Dragons ont remporté 18 de leurs 20 premiers matchs, ne concédant que six petits buts. Leurs statistiques de xG et xGA sont d'une solidité exemplaire, avec une surperformance quasi nulle (0,04 but d'écart), signe d'une équipe en totale maîtrise.

Porto s'annonce donc comme l'épouvantail de cette partie de tableau pour Midtjylland ou le Betis. Pour rappel, Midtjylland a terminé co-meilleure attaque de la phase de ligue avec Lyon et a déjà inscrit 48 buts en 18 matchs nationaux. De son côté, le Betis (4e de la phase de ligue) est une forteresse à domicile, avec une moyenne de 2,50 points par match en Ligue Europa.

Notre conseil : La vraie valeur se trouve du côté de l'équipe qui héritera du vainqueur de Panathinaïkos vs Viktoria Plzen (Midtjylland ou Betis). Il est également très intéressant de parier sur Porto, surtout s'ils affrontent le vainqueur de Ludogorets vs Ferencvaros. Ces équipes ont de fortes chances d'éviter les "gros" comme Villa et la Roma jusqu'en demi-finale.

