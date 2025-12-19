Pronostic Everton vs Arsenal 20/12/2025 : un test difficile pour Moyes

Les Gunners savent qu'ils subissent la pression des équipes derrière eux au classement, et nous nous attendons à ce qu'ils décrochent plus de points dans le Merseyside.

Pronostic Everton vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Everton vs Arsenal

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Everton 0-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Arsenal – Noni Madueke, Bukayo Saka

Everton réalise une saison plutôt bonne. Ils n'ont perdu que deux de leurs sept derniers matchs en Premier League et ont obtenu des victoires cruciales en cours de route. Actuellement neuvièmes, ils se préparent à accueillir les leaders du championnat et seront désireux d'améliorer leur performance après leur défaite contre Chelsea le week-end dernier.

Pendant ce temps, Arsenal est revenu à la victoire en championnat après sa défaite contre Aston Villa. Cependant, leur victoire contre Wolverhampton Wanderers n'a pas été très convaincante. Ils ont eu besoin de deux buts contre leur camp pour s'assurer la victoire à l'Emirates, et leur niveau de performance a récemment baissé. Malgré cela, ils restent une équipe difficile à battre et devraient avoir trop de qualité pour les Toffees.

Les effectifs probables pour Everton vs Arsenal

Composition attendue d’Everton : Pickford ; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Garner, Iroegbunam, Dibling, Alcaraz, Grealish, Beto

Composition attendue d’Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Saka, Jesus, Madueke

Les départs pour la CAN affaiblissent Everton

Everton se prépare à affronter Arsenal sans Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye, tous deux occupés par la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ils pourraient également être privés de Kiernan Dewsbury-Hall, blessé contre Chelsea. Cependant, il y a de l'espoir que Jack Grealish soit en forme pour jouer. Arsenal a également rencontré de nombreux problèmes de blessures cette saison.

Ben White, Gabriel, Kai Havertz, et Cristhian Mosquera manqueront ce match. Cependant, le retour de Saliba contre les Wolves a été un coup de pouce bienvenu, et la suspension de Riccardo Calafiori est maintenant terminée. Gabriel Jesus pourrait être prêt pour son premier départ de la saison après avoir récupéré de sa blessure. Bien qu'Arsenal ait remporté son dernier match, l'équipe était clairement frustrée après la rencontre.

Les joueurs et Arteta seront impatients de voir des améliorations au Hill Dickinson Stadium. Tout résultat autre qu'une victoire pourrait leur faire perdre la première place du championnat.

Pronostic 1 Everton vs Arsenal : Arsenal pour gagner à une cote de 1,56 sur Winamax

Arsenal et leurs feuilles blanches

Bien que les Wolves aient réussi à marquer contre eux, la défense d'Arsenal a été très solide cette saison. Le retour de Saliba est très important pour les Gunners. Après une série de matchs difficiles récemment, ils seront désireux de revenir aux fondamentaux. Everton est également parmi les équipes qui marquent le moins dans la division, donc c'est une grande opportunité pour les visiteurs de garder leur cage inviolée.

N'ayant encaissé que 10 buts, aucune équipe de l'élite anglaise n'a concédé moins de buts qu'Arsenal. De plus, ils ont gardé 15 feuilles blanches dans toutes les compétitions. Les hommes d'Arteta sont difficiles à marquer. C'est la raison pour laquelle les hôtes ne parviendront pas à marquer malgré leur avantage à domicile.

Pronostic 2 Everton vs Arsenal : Les deux équipes marquent - non - à une cote de 1,58 sur Winamax

Confiance renouvelée en Bukayo

Bukayo Saka a été crédité de deux passes décisives lors de la victoire contre les Wolves, même si les deux buts ont été officiellement enregistrés comme des buts contre leur camp. Tout le monde sait à quel point le joueur de 24 ans peut être dangereux, et il sera essentiel si Arsenal veut aller jusqu'au bout cette saison. Il a déjà atteint un chiffre double en G/A. David Moyes sera très méfiant face à la menace qu'il représente.

Arteta a des décisions à prendre ce week-end concernant son attaque, car plusieurs joueurs se disputent une place dans l'équipe. Saka a directement contribué à cinq buts lors de ses six derniers matchs de championnat et sera confiant pour ajouter à ce total contre les Toffees. Les Gunners ont toutes les chances de remporter une grande victoire s'il joue bien.

Avec Manchester City accueillant West Ham United, les hommes de Pep Guardiola devraient décrocher trois points supplémentaires. Saka et ses coéquipiers doivent bien performer s'ils veulent s'assurer de garder leur place en tête du classement samedi soir.

Pronostic 3 Everton vs Arsenal : Bukayo Saka pour marquer ou faire une passe décisive à une cote de 1,90 sur Winamax

