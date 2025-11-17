Pronostic Espagne vs Turquie 18/11/2025 : Oyarzabal envoie La Roja à la Coupe du monde

Notre expert en paris anticipe une victoire décisive à domicile, avec Mikel Oyarzabal trouvant le chemin des filets pour sceller la qualification de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026.

+

Pronostic Espagne vs Turquie : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne vs Turquie

Victoire de l'Espagne sans encaisser de but à une cote de 2,10 sur Winamax

Mikel Oyarzabal marque à tout moment à une cote de 1,80 sur Winamax

2ème mi-temps - Moins de 1,5 buts à une cote de 1,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Espagne 2-0 Turquie

Pronostic des buteurs : Espagne – Mikel Oyarzabal, Mikel Merino

L'Espagne et la Turquie sont les deux équipes les plus remarquables du Groupe E des qualifications européennes pour la Coupe du monde. L'Espagne a remporté tous ses cinq matchs, y compris une impressionnante victoire 6-0 contre la Turquie lors du match aller.

Cependant, l'équipe de Luis de la Fuente n'a pas encore officiellement assuré sa qualification. Cela devrait être une formalité mardi, car la Turquie doit gagner par sept buts pour remporter le groupe.

L'équipe de Vincenzo Montella a remporté ses deux matchs contre la Géorgie et la Bulgarie. Ils ont battu cette dernière 2-0 samedi, tandis que l'Espagne a dominé la Géorgie 4-0 à Tbilissi le même jour.

Les effectifs probables pour Espagne vs Turquie

Composition attendue d‘Espagne : Simon, Cucurella, Laporte, Vivian, Llorente, Ruiz, Zubimendi, Merino, Baena, Oyarzabal, Ferran

Composition attendue de Turquie : Cakir, Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu, Calhanoglu, Kokcu, Aydin, Guler, Yildiz, Akturkoglu

Les hôtes pour sceller un parcours parfai

Dimanche, l'Angleterre est devenue la première équipe à terminer les qualifications européennes pour la Coupe du monde sans encaisser de but ni perdre un point. L'Espagne peut réaliser le même exploit si elle remporte ce match sans encaisser de but.

Malgré plusieurs blessures, ils ont été inarrêtables dans cette campagne. Leur victoire 4-0 contre la Géorgie ce week-end a été leur dernière démonstration de domination. Excluant une défaite aux tirs au but contre le Portugal en Ligue des Nations, ils sont maintenant invaincus en 30 matchs compétitifs.

La profondeur du milieu de terrain a été cruciale pour leur succès. Même avec des joueurs comme Pedri et Rodri sur la touche, d'autres joueurs de qualité ont pris le relais. Ils ont dominé le match aller contre la Turquie, ne concédant que 0,5 xG. Cela suggère qu'ils devraient pouvoir rester solides à nouveau avec l'avantage du terrain.

Pronostic 1 Espagne vs Turquie : Victoire de l'Espagne sans encaisser de but à une cote de 2,10 sur Winamax

Oyarzabal frappe à nouveau pour La Roja

Mikel Oyarzabal réalise une saison 2025 exceptionnelle sur la scène internationale. Il a remplacé Alvaro Morata en tant qu'attaquant principal de cette équipe espagnole.

L'attaquant de la Real Sociedad a marqué cinq buts en cinq matchs dans ce groupe, ce qui équivaut à un taux de but toutes les 77 minutes. Le joueur de 28 ans a également pris le rôle de tireur de penalty, marquant contre la Géorgie samedi.

Oyarzabal est également en bonne forme pour son club en difficulté, ayant marqué cinq fois en 12 apparitions en Liga. Il a une moyenne de 3,1 tirs par match pour le club et le pays cette saison. Avec sa forme actuelle, il est un pari intéressant comme buteur à tout moment dans ce match.

Pronostic 2 Espagne vs Turquie : Mikel Oyarzabal marque à tout moment à une cote de 1,80 sur Winamax

Un match serré après la pause

L'Espagne a souvent contrôlé les matchs avant la pause lors de cette campagne de qualification pour la Coupe du monde. Ce fut encore le cas ce week-end, lorsqu'ils ont pris une avance de 3-0 en 35 minutes contre la Géorgie.

Cependant, ils ont souvent relâché en seconde mi-temps, marquant seulement une fois après la pause ce week-end. Trois de leurs cinq matchs de qualification ont produit un ou moins de buts en seconde période.

La Turquie est une bien meilleure équipe que ce qu'elle a montré lors du match aller. Ils n'auront pas à affronter le trio blessé de Pedri, Nico Williams et Lamine Yamal dans ce match, ce qui suggère un match légèrement plus serré.

L'Espagne n'a également aucune incitation à chercher une victoire dominante et à améliorer sa différence de buts mardi. Une autre seconde mi-temps relativement peu prolifique semble probable.