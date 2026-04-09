3 équipes nouvellement promues en Europe qui semblent avoir de la valeur pour être reléguées

Les équipes qui ont accédé à l'élite ont évité la conversation sur la relégation. Cependant, les statistiques racontent une autre histoire.

Équipes nouvellement promues pour redescendre Cotes Pise 1.95 Leeds United 3.80 Lorient 4.50

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Pise : 34 ans d'absence jouent contre eux

Le retour en Serie A a été long et difficile pour Pise. Les Toscans ont finalement décroché une place de promotion automatique en Serie B sous la direction de Filippo Inzaghi. L'erreur de la direction a été de laisser partir l'ancien joueur de l'AC Milan à la fin de la saison dernière.

Inzaghi est resté en Serie B avec Palerme, et les Noir et Bleu ont poursuivi leur marche vers la Serie A avec Alberto Gilardino à leur tête. Les choses ne pouvaient pas être pires pour l'équipe nouvellement promue, car elle occupe actuellement la dernière place de l'élite italienne.

Après sept matchs, ils n'ont pas encore enregistré de victoire et font partie des deux clubs à ne pas avoir marqué un but à domicile. Deux points sur quatre matchs à domicile expliquent pourquoi Pise aura du mal à quitter le bas du classement.

Pour mettre leur forme en contexte, le reste de la Serie A a une moyenne de 1,34 point par match, tandis que Pise est à 0,43 point par match. Il n'est pas de bon augure que Gilardino ait été à Gênes, où il a été licencié pour avoir flirté avec la zone de relégation en novembre dernier.

Les joueurs ont montré peu de combativité, n'ayant égalisé qu'une seule fois dans toute la saison après avoir été menés. Les hommes de Gilardino n'ont pas marqué un seul but lors de leurs quatre derniers matchs, et s'il ne parvient pas à dynamiser leur attaque, ils redescendront directement.

Leeds United : le danger pourrait encore venir

Daniel Farke a fait un travail remarquable à Leeds United, les promouvant en Premier League en deux saisons. Cependant, remporter le Championship et essayer de se maintenir dans l'une des meilleures ligues du monde sont deux choses totalement différentes.

Bien que Leeds soit à la 16e place après huit matchs, ils ne sont qu'à trois points de la zone de relégation. Les fans d'Elland Road espèrent que cette saison ne se terminera pas par la perte de leur statut en Premier League.

Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les Wolves et West Ham continuent de lutter, mais avec Nuno Espirito Santo à la barre, les Hammers pourraient s'améliorer bientôt. Cela signifie que Leeds doit commencer à gagner des matchs, car ils n'en ont remporté que deux sur huit jusqu'à présent (25 %). À part leur victoire lors de la première journée contre Everton, l'autre victoire des Whites était contre les Wolves, derniers au classement.

Le problème pour Leeds est qu'ils n'ont pas encore affronté beaucoup d'équipes de la première moitié du tableau. Ils ont eu un aperçu avec une défaite 5-0 contre Arsenal. Ils pourraient subir d'autres lourdes défaites, ce qui pourrait les pousser plus bas dans le classement.

Il convient de noter que Farke n'est pas étranger à la relégation, puisqu'il est descendu avec Norwich City en 2020. Leeds a un point de moins maintenant qu'ils n'en avaient au même stade de la saison où ils ont été relégués. Cela indique que United pourrait être confronté à une bataille difficile.

FC Lorient : des problèmes défensifs qui pourraient les ramener dans la lutte

Lorient a été relégué après avoir passé quatre saisons consécutives en Ligue 1 française, suite à deux saisons où ils ont terminé 16e. Olivier Pantaloni a ensuite pris les rênes et les a ramenés directement en remportant la Ligue 2 en une seule saison.

Le Français a trouvé la tâche difficile en Ligue 1. Son équipe est en sécurité pour le moment, se classant 13e de la division. Cependant, ils n'ont accumulé que huit points en autant de matchs de championnat, les laissant à seulement deux points de la zone de danger.

Cela signifie qu'ils ont gagné juste un point de plus au même stade de la saison que lorsqu'ils ont été relégués en 2023/24. En termes de forme, les matchs à l'extérieur sont préoccupants pour les Merlus, car ils n'ont pas encore gagné après quatre tentatives.

Les champions de Ligue 2 ont un véritable problème en défense. Seul Metz (20) a concédé plus que leurs 19 buts cette saison. Le manager doit résoudre leur défense poreuse, puisqu'ils concèdent en moyenne 2,38 buts par match, alors que la moyenne de la ligue est de 1,51.

De plus, les Orange et Noirs ont tendance à flancher après avoir concédé. Ils n'ont jamais récupéré un seul point lorsque les adversaires ont marqué en premier. Pantaloni a une tâche énorme devant lui s'il veut éviter le même sort que la descente d'Ajaccio en 2023 lorsqu'il était aux commandes.

Par conséquent, malgré une position confortable pour l'instant, c'est peut-être le meilleur moment pour miser sur le retour de l'équipe nouvellement promue. Ils sont l'un des choix de valeur actuellement, et leur forme suggère qu'ils seront l'un des principaux candidats à la relégation.

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