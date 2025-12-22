Pronostic Égypte vs Zimbabwe 22/12/2025 : des favoris clairs en perspective

Notre expert en paris s'attend à ce que les favoris avant le tournoi, l'Égypte, justifient leur statut en remportant leur première victoire.

Pronostic Égypte vs Zimbabwe : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Égypte vs Zimbabwe

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Égypte 2-0 Zimbabwe

Pronostic des buteurs : Égypte – Mohamed Salah, Mostafa Mohamed

L'Égypte est l'un des favoris pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Pharaons sont la nation la plus titrée du continent. Ajouter un huitième titre renforcerait encore leur réputation en tant que meilleure équipe d'Afrique.

L'entraîneur Hossam Hassan, triple vainqueur de la CAN en tant que joueur, dirige maintenant une équipe très expérimentée. La dernière victoire de l'Égypte en CAN remonte à 15 ans à Luanda. Depuis, ils ont atteint les finales en 2017 et 2021, mais ont échoué à chaque fois.

Avec la qualité à la disposition de Hassan et le tournoi se déroulant sur le sol nord-africain, l'Égypte pourrait remporter la victoire. Cependant, leur parcours commence avec ce match d'ouverture du Groupe B contre l'équipe d'Afrique australe, le Zimbabwe.

Les Warriors traversent une période de transition après s'être séparés de l'ancien entraîneur Michael Nees. Mario Marinica a maintenant la tâche de les guider à travers le tournoi. Le Zimbabwe arrive dans ce tournoi comme la deuxième nation la moins favorisée cette année.

Un changement de cette ampleur peut aller dans les deux sens. Les joueurs pourraient rapidement s'adapter à Marinica, ou échouer complètement. Seul le temps le dira, mais affronter Mo Salah et compagnie n'est pas la meilleure façon de commencer leur sixième tournoi de la CAN.

Les effectifs probables pour Égypte vs Zimbabwe

Composition attendue d’Égypte : El Shenawy, Hany, Rabia, Ibrahim, Hamdi, Fathy, Ateya, Zizo, Salah, Mohamed, Trezeguet

Composition attendue de Zimbabwe : Chipezeze, Murwira, Garananga, Hadebe, Lunga, Nakamba, Fabisch, Musona, Chirewa, Dube, Maswanhise

Les chances sont contre les Warriors

Si la campagne de qualification de l'Égypte est une indication, ils devraient facilement passer la phase de groupes et se diriger vers les éliminatoires. Les Pharaons ont terminé les qualifications invaincus, avec quatre victoires et deux nuls.

Les sept fois champions seront impatients de bien démarrer, surtout après leur élimination en huitièmes de finale en 2023. En conséquence, les Égyptiens pourraient attaquer le Zimbabwe, qui pourrait avoir besoin de temps pour s'adapter à l'approche de leur nouvel entraîneur.

L'histoire suggère que cela ne devrait pas être un problème pour les Nord-Africains. Ils ont remporté chacun des six derniers face-à-face et sont invaincus en neuf rencontres. Le Zimbabwe a remporté son match de préparation 2-1 contre le Qatar, mais ce n'était que leur deuxième victoire en 17 matchs.

Avant cette victoire, les Warriors n'avaient pas gagné en six matchs, subissant quatre défaites et deux nuls. Vu cette forme, il est difficile de les voir renverser la situation. De plus, ils n'ont pas marqué de but lors de quatre de leurs six dernières sorties, ce qui améliore les chances de l'Égypte de garder une feuille blanche.

Pronostic 1 Égypte vs Zimbabwe : 1x2 BTTS - Égypte non à une cote de 1,50 sur Unibet

Si c'est bien, faites-le deux fois

La ligne d'attaque de l'Égypte est probablement l'une des meilleures du continent. Le capitaine Mo Salah mène la ligne aux côtés de Mostafa Mohamed et Mahmoud Trezeguet. Ils peuvent certainement fournir beaucoup de puissance offensive dans le dernier tiers.

Omar Marmoush est sur le banc, prêt à affronter des défenseurs fatigués. Avec sept buts lors de leurs cinq derniers matchs, l'Égypte a une moyenne de 1,4 but par match. Ils ont marqué exactement deux fois lors de trois des cinq derniers face-à-face.

De plus, les hommes de Hassan ont marqué un minimum de deux buts lors de quatre de leurs cinq dernières rencontres avec le Zimbabwe. Il est très probable que les Égyptiens trouvent le chemin des filets plus d'une fois lundi soir.

Les Warriors n'ont pas gardé de feuille blanche lors de leurs trois dernières sorties. Ils ont concédé cinq buts durant cette période, rendant probable un doublé pour l'Égypte.

Pronostic 2 Égypte vs Zimbabwe : Totaux Égypte - plus de 1,5 buts à une cote de 1,59 sur Unibet

Salah pour mener l'offensive de l'Égypte

Le capitaine est susceptible de mener l'offensive pour l'Égypte, non seulement dans ce match, mais dans tout le tournoi. Il sera désireux de laisser derrière lui ses problèmes à Liverpool et de se concentrer pleinement sur la représentation de sa nation.

Salah n'a jamais remporté le tournoi de la CAN, mais il s'en est approché lors des finales de 2017 et 2021. C'est son cinquième tournoi sur le continent et le troisième en tant que capitaine. Il est probable qu'il mènera l'équipe, d'autant plus que cela pourrait être sa dernière chance de cimenter son héritage africain.

Le joueur de 33 ans a marqué sept de ses dix derniers buts pour l'Égypte après la mi-temps, dont deux lors des qualifications. Il pourrait lui falloir un certain temps pour se mettre en route ici, mais il est probable qu'il figurera au tableau des scores.

Pronostic 3 Égypte vs Zimbabwe : Buteur à tout moment - Mohamed Salah à une cote de 2,15 sur Unibet

