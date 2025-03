Des raisons de ne pas parier ce week-end sur un Barça qui accumule les matchs ?

Raphinha sera à peine rentré en Espagne que le Barca affrontera Osasuna. Les Blaugrana seront à bout de souffle et un faux pas est à craindre.

Le FC Barcelone devra jouer l'un de ses matches de Liga pendant la trêve internationale. Hansi Flick n'est pas satisfait, mais les Barcelonais pourront-ils supporter la pression ?

Barcelone vs Osasuna Cotes Mi-temps/Fin de match - Barcelone/Barcelone 1.63 Ferran Torres buteur 1.80 Barcelone gagne et les deux équipes marquent 2.06

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Barcelone affaibli mais pas faible

L'équipe de Flick est sur le point d'entamer une période de six matches en 17 jours. Ce n'est pas pour lui déplaire et cela mettra à l'épreuve leur profondeur et leur caractère, ce qu'ils ont déjà largement démontré. En temps normal, on s'attendrait à une victoire nette du Barça, mais les choses ne sont peut-être pas si simples aujourd'hui.

Les blessures de joueurs comme Inigo Martinez, Marc Casado et Pau Cubarsi n'arrangent pas les choses, même si le premier pourrait être disponible pour le match contre Osasuna. Robert Lewandowski, quant à lui, n'a pas ménagé ses efforts avec la Pologne. Raphinha et Ronald Araujo joueront pour le Brésil et l'Uruguay moins de 48 heures avant le match du Barça.

Cela dit, avec Lamine Yamal, Ferran Torres et Dani Olmo dans son arsenal, le Barça n'est pas en reste. On ne le verra peut-être pas aussi fluide et aussi buteur, mais la forme d'Osasuna ne laisse présager aucune surprise. En revanche, il se peut que Gorritxoak fasse plus de bruit que si le match avait eu lieu trois semaines auparavant.

Les Catalans sont invaincus depuis 18 matchs et n'ont toujours pas perdu en 2025.

Ferran Torres à la rescousse

Lewandowski et Raphinha sont les meilleurs buteurs du Flick cette saison, avec 35 buts en Liga à eux deux. Cependant, il y a de fortes chances que l'un d'entre eux, voire les deux, ne soient pas alignés dans le onze de départ jeudi. Ferran Torres est parfaitement placé pour prendre la relève.

L'attaquant n'a joué que 50 minutes sur les 210 que l'Espagne a disputées contre les Pays-Bas, et il a réussi à transformer son penalty. Il a également inscrit deux buts importants lors de sa dernière sortie en club, contre l'Atlético Madrid, et il sera en pleine confiance. Il a joué beaucoup moins de matches que la plupart de ses homologues, et il sera donc impatient d'en découdre.

Torres a inscrit 13 buts toutes compétitions confondues cette saison, ce qui l'a amené à parler d'un nouveau contrat au Camp Nou. S'il se mettait à aider son équipe jeudi, sa cause s'en trouverait certainement renforcée. Après avoir été utilisé comme remplaçant pendant des semaines, il pourrait avoir sa chance dès le début de la rencontre.

Le remaniement défensif du Barça pourrait causer des problèmes

Flick pourrait être contraint d'ajuster son arrière-garde lors de la venue d'Osasuna cette semaine. Cubarsi, un habitué du poste d'arrière central, est incertain, tandis que Martinez vient tout juste de reprendre l'entraînement. Casado, qui occupe le poste en défense centrale est potentiellement out pour la saison, ce qui laisse présager des changements.

Il reste à voir comment l'Allemand alignera son équipe et combien de risques il prendra, mais Osasuna y verra une opportunité. Le club n'a pas gagné beaucoup de matches ces derniers temps, seulement deux sur les onze derniers, mais il a marqué dans huit d'entre eux. Seuls trois clubs de la division ont été impliqués dans plus de matches où les deux équipes ont marqué que les Rojillos - et ils ont marqué quatre fois contre le Barca en septembre.

Les hôtes n'ont pas non plus été très solides en défense ces derniers temps, sans parler de leurs récents problèmes de disponibilité. Sur leurs cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, ils n'ont réussi à garder leur cage inviolée qu'à deux reprises, encaissant sept buts au passage. À domicile, en Liga, 63 % des matches se sont terminés par un but des deux équipes.

Il ne serait pas surprenant de voir Osasuna donner du fil à retordre à ses hôtes catalans jeudi. Le Barça sera affaibli, mais il devrait avoir suffisamment d'arguments contre une équipe qui occupe la 14e place et qui n'a pas gagné depuis six matchs. Ce qui sera fascinant, c'est la façon dont Flick les mettra en place.