Quels sont les paris de valeur pour les demi-finales de l'Euro 2025 ?

Les Lionnes d'Angleterre ont une chance exceptionnelle d'atteindre consécutivement les finales européennes, et nous avons identifié un pari de grande valeur pour leur demi-finale.

L'équipe de Sarina Wiegman est invaincue lors de ses cinq dernières rencontres avec l'Italie, mais les deux équipes ont marqué dans cinq de leurs six derniers matchs.

Marchés des Demi-Finales de l'Euro 2025 Cotes Victoire de l'Angleterre F contre l'Italie F & les deux équipes marquent (Oui) 3,45 Alessia Russo Buteuse à tout moment 2,60 Allemagne F vs Espagne F (Match nul) 3,90 Alexia Putellas Buteuse à tout moment 3,85

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

À la recherche de valeur dans la demi-finale Angleterre F vs Italie F

Les Lionnes d'Angleterre ont eu une certaine chance de se retrouver en demi-finales de l'Euro 2025. L'équipe de Sarina Wiegman était menée de deux buts par la Suède en quart de finale.

Les Lionnes étaient en retard sur chaque ballon libre et semblaient bien en dessous du rythme, incapables de gérer la directivité et la physicalité de la Suède. Pourtant, l'Angleterre a montré un esprit et une détermination remarquables pour revenir dans les dernières étapes de la seconde mi-temps. Deux buts en autant de minutes ont permis à l'Angleterre d'égaliser à dix minutes de la fin.

Le match est allé en prolongation et aux tirs au but. Malgré de nombreux tirs au but nerveux, les Lionnes ont finalement triomphé pour atteindre les demi-finales. Le progrès est ce qui compte dans le football de tournoi. Les Femmes d'Angleterre sont maintenant dans le dernier carré, où elles affronteront les Italiennes, qui devraient, sur le papier, être des adversaires plus faibles que la Suède.

L'Italie est classée 13e au classement mondial féminin, tandis que la Suède est actuellement sixième, juste un rang en dessous des Lionnes. En regardant les confrontations directes, les Lionnes n'ont pas perdu contre les Italiennes depuis la Cyprus Women's Cup en 2012. L'Italie a également battu les Lionnes à l'Euro 2009, lorsque l'Angleterre a été réduite à dix joueuses.

La rencontre la plus récente de l'Angleterre avec l'Italie s'est terminée par une victoire amicale confortable 5-1 en février dernier. Cependant, les feuilles propres ont été rares : l'Angleterre n'a gardé sa cage inviolée que lors de deux de ses huit dernières rencontres avec l'Italie, depuis 2009.

Les Lionnes ont également concédé dans tous leurs matchs sauf un lors de leurs quatre matchs de l'Euro 2025 jusqu'à présent dans ce tournoi. Même les adversaires gallois de faible classement lors de la phase de groupes ont réussi à marquer.

C'est pourquoi nous sommes enclins à parier sur une victoire de l'Angleterre en 90 minutes, tout en couvrant l'option que les Italiennes marquent également. Cela est actuellement disponible à une probabilité de seulement 30,30 %. Cela semble incroyablement bas compte tenu de l'écart de niveau entre l'Angleterre et l'Italie sur le papier et de la propension des Lionnes à encaisser des buts dans ce tournoi.

Nous sommes également enclins à parier sur Alessia Russo pour marquer à tout moment lors de cette demi-finale à une probabilité de seulement 40 %. La star d'Arsenal Women n'a marqué qu'une seule fois en quatre matchs jusqu'à présent, ce qui est en dessous de son taux de réussite actuel de 43,63 % pour les Lionnes. Russo a été une menace constante dans la plupart des matchs et elle est due pour un but.

Les Allemandes peuvent-elles arrêter les Espagnoles irrésistibles dans le dernier carré ?

C'est encore quelque peu surprenant que les Femmes allemandes soient toujours dans la compétition. Après le carton rouge de Kathrin Hendrich, les huit fois championnes d'Europe ont été obligées de jouer à dix pendant plus de 80 minutes de leur quart de finale contre la France.

L'égalisation à la 25e minute de Sjoeke Nüsken a donné aux Allemandes quelque chose à défendre après avoir été menées tôt – et elles l'ont fait. La gardienne allemande, Ann-Katrin Berger, a été exceptionnelle dans les buts du début à la fin. Elle a enchaîné une série de superbes arrêts pour maintenir la France à distance. Berger a également réalisé l'arrêt du tournoi pour éviter un but contre son camp embarrassant.

Les Allemandes ont lutté jusqu'en prolongation et ont finalement remporté une victoire tendue aux tirs au but. Berger a une fois de plus émergé en héroïne, réalisant l'arrêt crucial pour décrocher une victoire 6-5 aux tirs au but.

Les adversaires de l'Allemagne en demi-finale sont l'Espagne, qui ont été en forme irrésistible jusqu'à présent dans ce tournoi. Elles ont marqué 16 buts en quatre matchs, n'en concédant que trois. Les Femmes espagnoles sont largement favorites chez les bookmakers pour battre l'Allemagne dans le temps réglementaire et atteindre la finale.

En regardant le classement mondial féminin, il est difficile de voir pourquoi elles sont si fortement favorisées par rapport aux Allemandes. Il y a peu de différence entre les deux nations dans le classement, avec l'Espagne en deuxième position et l'Allemagne en troisième. L'Allemagne est également invaincue lors de ses sept dernières confrontations avec l'Espagne, et elles ont gardé une feuille propre lors de six de ces sept rencontres.

Compte tenu de la résilience que les Allemandes ont montrée contre la France, elles ont la solidité et la forme défensive pour contenir les Espagnoles. L'Allemagne a battu l'Espagne 2-0 lors du dernier Euro, et a également remporté une victoire étroite 1-0 lors des Jeux Olympiques de l'été dernier. Ainsi, l'histoire est du côté des Allemandes.

Il est difficile d'ignorer à quel point les Espagnoles ont bien joué, cependant, c'est pourquoi nous ne pouvons pas parier sur une défaite de l'Espagne en 90 minutes. Le match pourrait être à égalité après 90 minutes et entrer en prolongation.

La sensation espagnole, Alexia Putellas, a été en forme impériale jusqu'à présent dans ce tournoi. Elle a marqué trois buts et fourni quatre passes décisives. Putellas a déclaré aux médias espagnols qu'elle joue actuellement le meilleur football de sa carrière à ce jour. La lauréate du Ballon d'Or Féminin 2021 et 2022 a un taux de réussite de 27,62 % pour son pays.

Les marchés des paris donnent actuellement une probabilité de 27,78 % pour que Putellas marque à tout moment. Cependant, compte tenu de sa confiance suprême et de son assurance sur le terrain, nous croyons que la probabilité que Putellas marque est bien supérieure à son taux de réussite historique. C'est pourquoi nous parions sur elle pour trouver le filet à Zurich.